В ночь с 31 декабря на 1 января в российском Белгороде сработала ПВО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

О работе ПВО Гладков заявил в 23:49: "Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Сбито 4 снаряда РСЗО. По предварительной информации, пострадавших нет. В селе Новая Нелидовка выбиты окна в четырех частных домовладениях. Обход территории продолжается".

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