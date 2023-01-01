В российском Белгороде сработала ПВО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В ночь с 31 декабря на 1 января в российском Белгороде сработала ПВО
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
О работе ПВО Гладков заявил в 23:49: "Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Сбито 4 снаряда РСЗО. По предварительной информации, пострадавших нет. В селе Новая Нелидовка выбиты окна в четырех частных домовладениях. Обход территории продолжается".
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На Ростовській атомній електростанції 31 грудня сталася пожежа в блоці №3, який був на ремонті. Про це повідомила пресслужба АЕС.
Загинула одна людина, додали у пресслужбі.
Також є інформація про вибухи у деяких містах Росії. Telegram-канал повідомив про вибухи у Бєлгородській області.
Крім того, є інформація про вибухи в Омську, написав канал.
хрен знает зачем
А я си думав - чому у них у всіх зубів немає?!
Дякую, що підказали!
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С.А. БАНДЕРА