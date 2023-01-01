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ПВО (1487) Белгород (293)

В российском Белгороде сработала ПВО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

евакуація,бєлгород

В ночь с 31 декабря на 1 января в российском Белгороде сработала ПВО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

О работе ПВО Гладков заявил в 23:49: "Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Сбито 4 снаряда РСЗО. По предварительной информации, пострадавших нет. В селе Новая Нелидовка выбиты окна в четырех частных домовладениях. Обход территории продолжается".

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Топ комментарии
+35
сдохните с вашим бєлгородом и со всей кацапией
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01.01.2023 00:40
+29
Снаряди? РСЗВ? 4шт? БПЛА пропускають, а снаряди збивають

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01.01.2023 00:41
+28
Зі святом, Україно!
Все буде Україна!!!
Імперія зникне! Зійде українське сонце ☀️ !!!
Разом робимо перемогу!
Амінь.
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01.01.2023 00:42
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сдохните с вашим бєлгородом и со всей кацапией
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01.01.2023 00:40 Ответить
Белгород тимчасово окупована теріторія
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01.01.2023 01:03 Ответить
У містах РФ вибухи. На Ростовській АЕС сталося загоряння

На Ростовській атомній електростанції 31 грудня сталася пожежа в блоці №3, який був на ремонті. Про це повідомила пресслужба АЕС.

Загинула одна людина, додали у пресслужбі.

Також є інформація про вибухи у деяких містах Росії. Telegram-канал повідомив про вибухи у Бєлгородській області.

Крім того, є інформація про вибухи в Омську, написав канал.
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01.01.2023 01:15 Ответить
еще есть инфа что Кремль и Красная площадь окружены войсками
хрен знает зачем
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01.01.2023 01:21 Ответить
АЭС не смотря на всю нашу ненависть, даже руснявую никто не должен атаковать. Ради сохранения планеты. Это я говорю не как жалеющий русню, а тот кто желает им повторения "Зимней вишни"!
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01.01.2023 01:39 Ответить
у меня нет ненависти к АЕС - я лишь привел информацию о пожаре
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01.01.2023 01:43 Ответить
Тре їхне збивати і туда насипати, другого виходу нема.
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01.01.2023 00:41 Ответить
Снаряди? РСЗВ? 4шт? БПЛА пропускають, а снаряди збивають

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01.01.2023 00:41 Ответить
Ще трохи вип'ють, то скажуть що українські кулі зубами перехоплюють.
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01.01.2023 00:43 Ответить
Бежжюбим ротом?
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01.01.2023 00:47 Ответить
Тю!

А я си думав - чому у них у всіх зубів немає?!

Дякую, що підказали!
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01.01.2023 01:09 Ответить
Кацапы с вналогнетными технологиями научились рсзв сбивать. Аахахха клоуны
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01.01.2023 00:42 Ответить
снаряди летіли як журавлі -ключем
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01.01.2023 00:44 Ответить
Зі святом, Україно!
Все буде Україна!!!
Імперія зникне! Зійде українське сонце ☀️ !!!
Разом робимо перемогу!
Амінь.
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01.01.2023 00:42 Ответить
у нас повітряна тривога...)(уйло пускає феєрверки в новорічну ніч по Україні
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01.01.2023 00:43 Ответить
Степан Андрiйович привiтав кацарилих з iхнiм остатнiм роком.
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01.01.2023 00:43 Ответить
Атмосфера:🇺🇦
Одеса
https://t.me/our_odessa/42828

Київ
https://t.me/kievreal1/33691
https://t.me/kievreal1/33690
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01.01.2023 00:47 Ответить
Сказочные долбоебы свинособаки- ПВО сбивает рзсо.
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01.01.2023 00:48 Ответить
рогозин вот даже жопой поймал.
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01.01.2023 00:54 Ответить
Хімарси вони збивають, це давно відомо. Не всі, але збивають
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01.01.2023 00:55 Ответить
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01.01.2023 00:56 Ответить
Це повинна по тих, а як насправді...
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01.01.2023 07:26 Ответить
они не свинисобаки - они русские ублюдки выродки рашиссткие
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01.01.2023 01:16 Ответить
а есть большая разница?
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01.01.2023 11:59 Ответить
есть разница потому что в паспорте при переходе границы у них написано руськiй и вот по этому признаку им дают пинка обратно
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01.01.2023 16:56 Ответить
Щоб ви суки кацапські усі, на усі свята, і не тільки, по бомбосховищах сиділи, тварюки!
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01.01.2023 01:00 Ответить
Бавовна в бнр

https://t.me/kharkiv_1654/56301
https://t.me/kharkiv_1654/56305
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01.01.2023 01:03 Ответить
Какое певео, они спят в угаре обосцанные .
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01.01.2023 01:10 Ответить
Вітаю всіх Українців з Днем народження Провідника!

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01.01.2023 01:11 Ответить
І прийде час, коли один скаже: Слава Україні!, а мільйони відповідатимуть Героям слава!

С.А. БАНДЕРА
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01.01.2023 01:38 Ответить
Причому по цілому світі, і від багатьох народів!
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01.01.2023 01:53 Ответить
З Днем народження Степана Андрійовича москалі!
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01.01.2023 04:58 Ответить
да и ***** на вас свинособаки ************ ,продолжайте обходы постоянно скоты....................................................................
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01.01.2023 09:47 Ответить
Що воно звиздить?Снаряди РСЗВ збити не можливо.Дебіл!Вони скоро розповідатимуть,що руками ловлять кулі...
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01.01.2023 10:04 Ответить
 
 