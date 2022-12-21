"Хлопки" на России будут нарастать, - Данилов
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Российская Федерация должна вести себя вежливо по отношению к цивилизованному миру, иначе нынешняя политика РФ будет приводить к увеличению "хлопков" в разных городах.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя взрывы в России.
"Я предупреждал, что "хлопки" на россии будут нарастать и они будет с каждым днем все больше и больше. И ничего здесь удивительного нет, россия есть россия. Надо вежливо себя вести по отношению к цивилизованному обществу и все у вас будет хорошо. А если вы будете дальше проводить такую политику, как вы сейчас выбрали, то поверьте, будет взрываться не только там, а еще и намного (больше) в других городах и как говорится мало им не будет точно", - отметил Данилов.
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Нет,эта помойка пусть уважает других и считается с ними.Иначе получит по мордам.наконец то.
И "бавовна""-не по мирным кварталам,а по базам,складам с оружием и т.д.А если и залетела куда случайно.так "это не мы"