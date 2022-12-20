"Бавовна" на Росії буде наростати, - Данілов
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Російська Федерація повинна поводитись чемно стосовно цивілізованого світу, інакше нинішня політика РФ призводитиме до збільшення "бавовни" в різних містах.
Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це в ефірі телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи вибухи в Росії.
"Я попереджав, що "бавовна" на Росії буде наростати і вона буде з кожним днем все більше і більше. І нічого тут дивного немає, Росія є Росія. Треба чемно поводитися стосовно цивілізованого суспільства, і все у вас буде добре. А якщо ви будете надалі проводити таку політику, як ви зараз обрали, то повірте, буде вибухати не тільки там, а ще й багато в інших містах, і як то кажуть, мало їм не буде точно", - зазначив Данілов.
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Нет,эта помойка пусть уважает других и считается с ними.Иначе получит по мордам.наконец то.
И "бавовна""-не по мирным кварталам,а по базам,складам с оружием и т.д.А если и залетела куда случайно.так "это не мы"