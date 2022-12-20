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"Бавовна" на Росії буде наростати, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

данілов

Російська Федерація повинна поводитись чемно стосовно цивілізованого світу, інакше нинішня політика РФ призводитиме до збільшення "бавовни" в різних містах.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це в ефірі телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи вибухи в Росії.

"Я попереджав, що "бавовна" на Росії буде наростати і вона буде з кожним днем все більше і більше. І нічого тут дивного немає, Росія є Росія. Треба чемно поводитися стосовно цивілізованого суспільства, і все у вас буде добре. А якщо ви будете надалі проводити таку політику, як ви зараз обрали, то повірте, буде вибухати не тільки там, а ще й багато в інших містах, і як то кажуть, мало їм не буде точно", - зазначив Данілов.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
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20.12.2022 23:53
+8
Данилов, ты у своего боневтика, болтать научился? А у него слова так расходятся с делом.
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20.12.2022 23:48
+6
Норм дядько тролить кацапню,трохи закос під Пастора,мо його шанувальник Хоча від Турчинова москальня сцяла кип"ятком
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21.12.2022 00:01
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Данилов, ты у своего боневтика, болтать научился? А у него слова так расходятся с делом.
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20.12.2022 23:48 Відповісти
Данілов не дослухається до рекомендацій Генштабу та ГУР?? Не п@издіти зайвого...
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20.12.2022 23:48 Відповісти
Він завуальовано каже що таки можемо.
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20.12.2022 23:50 Відповісти
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20.12.2022 23:53 Відповісти
Не знаю про що цей бовдур белькоче, ми точно не причетні до тих інцидентів які зачіпають цивільне населення.
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20.12.2022 23:55 Відповісти
кацапи цього тільки і добиваються, щоб ми теж стали тиранами, їх бісила мирна Україна, анти-росія
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20.12.2022 23:56 Відповісти
В Украине города в руинах.люди гибнут-но в ответ ни-ни...росию обидеть.И что ,хорошие им?чернят на чем свет стоит .И в мире-цлый ряд политиков переживает,чтоб сохранить"лицо путину ".Там постоянно визжат-"Россию надо уважать.с ней считаться"
Нет,эта помойка пусть уважает других и считается с ними.Иначе получит по мордам.наконец то.
И "бавовна""-не по мирным кварталам,а по базам,складам с оружием и т.д.А если и залетела куда случайно.так "это не мы"
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21.12.2022 00:04 Відповісти
Ой, давайте пожалеем "мирный Дрезден"!
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21.12.2022 00:20 Відповісти
И эта рабсеяне, ещё Ньютон говорил, что сила действия равна противодействию.
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21.12.2022 00:00 Відповісти
нахєра молоти цю маячню своїм дурним ротом, пане Данілов?? шоб москалі кожного разу звинувачували Україну в якийсь хєрні, яку самі ж і утнули?? Що це за дешевий цирк від голови РНБО???
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21.12.2022 00:00 Відповісти
Пусть боятся, все правильно
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21.12.2022 00:21 Відповісти
Слава Великой Германии!!!
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21.12.2022 08:54 Відповісти
ну все буду спать харасё
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21.12.2022 00:00 Відповісти
Норм дядько тролить кацапню,трохи закос під Пастора,мо його шанувальник Хоча від Турчинова москальня сцяла кип"ятком
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21.12.2022 00:01 Відповісти
На пастора не тягне, хіба що на диякона. Пропоную «Чорний диякон».
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21.12.2022 00:08 Відповісти
До речі, кажуть завтра Буба завтра викликає діда Йосипа в білу хату. Буде давати прочухана що мало зброї
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21.12.2022 00:11 Відповісти
Пацюк у хаті - це завжди стремно.
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21.12.2022 04:24 Відповісти
Я -я, зер гут бавовна)
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21.12.2022 00:05 Відповісти
та ми з радістю, обчекалися вже
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21.12.2022 00:09 Відповісти
газопровід підірвали самі рашисти, щоб створити проблеми з постачанням газу і підвищити ціни, так про що він каже?
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21.12.2022 00:31 Відповісти
Так про те що трубу Уренгойську можна викопувати і робити з неї снаряди , бо вона вже нікому не знадобиться ; ну хіба що як підземне сховище на пару мільярдів кубів ((
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21.12.2022 01:55 Відповісти
Буде день,буде бавовна.
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21.12.2022 00:45 Відповісти
Проживем день - побачим що буде ((
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21.12.2022 01:56 Відповісти
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21.12.2022 00:55 Відповісти
Сильно сказано...
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21.12.2022 04:35 Відповісти
Нехай горить.. нехай сгорить..
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21.12.2022 01:34 Відповісти
Бавовна розвивається, з'явились морозостійкі сорти, що ********* -50 С.
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21.12.2022 04:51 Відповісти
Типо, аж до Минусинска?
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21.12.2022 05:01 Відповісти
Уренгой, Самотлор - де нафта, там і бавовна.
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21.12.2022 06:38 Відповісти
немного не могу согласиться с Даниловым... наращивать бавовну-то надо, но... надо всем кацапам превратить жизнь в ад 24/7... чтобы они сами молили о своей смерти... потому что их свиноматки с пастухами еще таких же уродов как сегодня понаделают... поэтому нет ничего более святого для украинца как убить кацапа... желательно, не одного-двух, а сотню-две в день... кацапы все-равно не люди... они ими никогда и не были... это дичайшие нелюди... и если украинцы их сейчас не уничтожат - они продолжат портить не только воздух своей вонью, но и жизнь...
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21.12.2022 08:05 Відповісти
...прихлопнуть надо всю шайку крысеныша
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21.12.2022 09:56 Відповісти
Свинособаки не могут вести себя вежливо потому что гены не позволяют.
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21.12.2022 10:09 Відповісти
 
 