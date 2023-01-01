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По всей Украине в новогоднюю ночь объявлена воздушная тревога

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ппо,тривога

В новогоднюю ночь в большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога.

В 0-25 1 января 2023 в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога!

Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты!
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Топ комментарии
+51
***ые кацапы, вся Украина загадала в Новогоднюю ночь чтоб вы сдохли вместе с вашим утырком президентом. По преданию, желания, загаданные в Новогоднюю ночь сбываются. Так что начинайте сдыхать
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01.01.2023 00:48
+47
Де зараз ви, кати мого народу?
Де велич ваша, сила ваша де?
На ясні зорі і на тихі води
Вже чорна ваша злоба не впаде.

Народ росте, і множиться, і діє
Без ваших нагаїв і палаша.
Під сонцем вічності древніє й молодіє
Його жорстока й лагідна душа.

Народ мій є! Народ мій завжди буде!
Ніхто не перекреслить мій народ!
Пощезнуть всі перевертні й приблуди
І орди завойовників-заброд!

Ви, байстрюки катів осатанілих,
Не забувайте, виродки, ніде:
Народ мій є! В його волячих жилах
Козацька кров клекоче і гуде!
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01.01.2023 00:46
+36
Кацапы, и не надейтесь. Сегодня мы празднуем день рождения Бандеры. СМЕРТЬ ВОРОГАМ !!!
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01.01.2023 00:51
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Правила форума Совет форумчан
Де зараз ви, кати мого народу?
Де велич ваша, сила ваша де?
На ясні зорі і на тихі води
Вже чорна ваша злоба не впаде.

Народ росте, і множиться, і діє
Без ваших нагаїв і палаша.
Під сонцем вічності древніє й молодіє
Його жорстока й лагідна душа.

Народ мій є! Народ мій завжди буде!
Ніхто не перекреслить мій народ!
Пощезнуть всі перевертні й приблуди
І орди завойовників-заброд!

Ви, байстрюки катів осатанілих,
Не забувайте, виродки, ніде:
Народ мій є! В його волячих жилах
Козацька кров клекоче і гуде!
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01.01.2023 00:46 Ответить
ось кати, всі по ранжиру

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01.01.2023 01:15 Ответить
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)



Ось вони, наші вбивці - знайомтесь, якщо не бачили: це і є ота сама група наводчиків ракет, яка програмує їм політ на українські міста. Практично айтішники, інтеліґенція, в т. числі молоді жінки (хто там вірив, що "у війни не жіноче обличчя?" 15 років верещу, що жіночі Сталіни й Гітлери ще попереду!), ба навіть кількоро українців, по мордах знати - Капшук, Багнюк (які промовисті прізвища!), - видать, без українців і ракета в рашкостані не злетить...

Можна роздивлятись до нескінченности, вишукуючи на цих обличчях сліди моральної деформації - але ні, нічого такого не видно, замолоді, таке щойно після 40 починає проступати назверх, та й то не завжди, криміналістика не має такого методу - візуально ідентифікувати злочинця (психопати, в т.ч. небезпечні маньяки, відомі як надзвичайно харизматичні люди, що легко завойовують симпатії й довіру). Тому просто - дивимось і запам'ятовуємо: ось це - обличчя всіх російських ракет, що на нас летять. Люди-кілери, масові вбивці на зарплаті, автори найогидніших злочинів проти людяности в цьому столітті, програмувальники траекторій смерти.

З таким самим почуттям дивишся на світлини 1930-х, де веселяться сталінські упирі - якщо не знати, хто то, цілком навіть антропоморфні з виду... Тільки є одна різниця: на відміну від тих - ці вже не матимуть персональних пенсій. І суд, і кара - будуть: це останнє покоління служивих Імперії Зла, і вони заплатять по рахунку за весь її людоїдський бенкет.

"Нехай же буде покладено край злу нечестивих" (с) - моє головне побажання в новому календарному році.
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01.01.2023 01:16 Ответить
В'їбіть вже по ******* русні, ЗСУ, дорогенькі, благаю
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01.01.2023 00:46 Ответить
...зело просим...
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01.01.2023 00:49 Ответить
***ые кацапы, вся Украина загадала в Новогоднюю ночь чтоб вы сдохли вместе с вашим утырком президентом. По преданию, желания, загаданные в Новогоднюю ночь сбываются. Так что начинайте сдыхать
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01.01.2023 00:48 Ответить
Не тільки вся Україна загадала таке святе бажання! Америка теж! Слава Україні!
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01.01.2023 00:56 Ответить
А я два раза загадала))
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01.01.2023 01:01 Ответить
Касап не був би касапом, якби не обісрав усе навколо..
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01.01.2023 00:49 Ответить
Если хотите увидеть победный парад ЗСУ на красной площади, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.
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01.01.2023 00:49 Ответить
Ви б'єтеся за те чому не має ціни у всьому світі-за Батьківщину Олександр Довженко. Тримайтесь і бережіть Україну
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01.01.2023 00:49 Ответить
Була інформація про бавовну в Петербурзі, але на жаль фейк... Дуже погано підготовилися до привітань п'яних кацапів, а вони не заспокоюються.😕
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01.01.2023 00:50 Ответить
Тільки побачив цю інфу, відразу зрозумів,що фуфло. Ніхто з тих ,від кого зараз би це залежало цього не зробить. Тому що підараси🤷
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01.01.2023 00:55 Ответить
пля, дорогі салюти у нас цього Нового року - ірисками та насамками

та хай буйлорашани подавляться !
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01.01.2023 00:50 Ответить
Кацапы, и не надейтесь. Сегодня мы празднуем день рождения Бандеры. СМЕРТЬ ВОРОГАМ !!!
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01.01.2023 00:51 Ответить
ЗА БАНДЕРУ все хлопнули ? БАНДЕРОВЦЫ !!!!!
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01.01.2023 00:54 Ответить
Їпучих москалів усіх прихлопнемо
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01.01.2023 00:57 Ответить
Підняли келих
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01.01.2023 00:58 Ответить
У москалів в новорічну ніч агонія від безсилля ,
щоб ви там всі поздихали від злоби та ненависті до нашоі нації 😠
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01.01.2023 00:54 Ответить
Там другое, чем меньше ростом , к примеру пыня, тем больше до мелочности - мерзопакостней...

Бравый он, а по сути - плешивый,
С ноготок , карлик -он, мелюзга
Детородный он орган - у деда….
Ла-ла-ла, Ла-ла-ла, Ла-ла-ла.

Он - то храбрый, то очень трусливый:
То он - стерх, то в песок голова.
А в итоге - ему погоняло:
Ла-ла-ла, Ла-ла-ла, Ла-ла-ла.

Стаи песня давно уже спета,
Как и стерха - давно…Ла-ла-ла…
«Дифирамб» им пусть льется задорный -
Ла-ла-ла, Ла-ла-ла, Ла-ла-ла.
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01.01.2023 01:03 Ответить
👍🏼👍🏼👍🏼

ага , клоп мал , да вонюч
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01.01.2023 01:28 Ответить
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01.01.2023 02:41 Ответить
У повітрі декілька Ту-95, Ту-160 та попередньо Ту-22м3. Про запуски ракет інформацією не володію, можуть бути/були запуски у радіомовчанні, без надання команд.
Залишайтесь в укриттях, подалі від вікон. (monitor)
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01.01.2023 00:55 Ответить
Два вибухи вже чув над Києвом. ППО
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01.01.2023 01:11 Ответить
уКиєві та низці областей оголошено повітряну тривогу! Навіть у короткому повідомленні... У низці областей...
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01.01.2023 00:56 Ответить
А тепер чітко чути наші поздоровлення оркам, залпами
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01.01.2023 00:58 Ответить
"О 0-25 1 січня 20223 року уКиєві..."

Нє, ну шо Київ стоятиме й у 20223 році я не сумніваюся, але шоб і тоді тривоги - от не треба цього песимізму!

(Вибачте, розумію, що то механічна помилка)
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01.01.2023 00:58 Ответить
Ну шо, 73% от 40% пришедших, довольны своим выбором в 2019!
Что посеяли, то и пожинаете теперь!!! Только почему должны мучаться нормальные люди?????? Дебилы!!!!
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01.01.2023 00:58 Ответить
Вже п"яне? До чого тут це? Куйло напало б в будь-якому випадку. Чи лиш би висратись? Чи ти ненавидиш 73% населення своєї країни? Може, тому куйло і напало, що ви самі ненавидите один одного?
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01.01.2023 01:09 Ответить
А що ж ***** так не нападало всі 5 років при Пороху?! І чому ***** казало: кто угодно только не Порошенко?» Уроди вибрали «какую разницу» і «хоть паржем». І воно зробило все по максимуму, щоб ослабити Україну до такого ступеню, що ***** збиралося взяти Україну за 3 дні!!! І ненавиджу тих недоумків, бо вони своїми руками зробили цю війну!!! І що найнебезпечніше тепер, що мізків в них не додалося. Н
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01.01.2023 02:21 Ответить
***** напало, тому що 73% довбойобів привели до влади зелених підарасів.
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01.01.2023 03:31 Ответить
Ідіоте, куйлу був вкрай потрібен сухопутний коридор та вода в Крим, інакше через пару років Крим би повністю загнувся. Тому війна була неминуча незалежно від того, хто був би президентом. Але тобі, тупому довбню, цього не зрозуміти.
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01.01.2023 14:18 Ответить
Хріна вам рашисти, а не Україну.
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01.01.2023 00:59 Ответить
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01.01.2023 00:59 Ответить
Оригінально і креативно 🙂👍🏼👍🏼👍🏼
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01.01.2023 01:30 Ответить
Есть видео где на целый Киев нашлись долбоящеры которые запускали праздничные салюты. Найти и отправить в Бахмут, там салюты какие хош - и мощные и фосфорные. Хотят ярких ощущений - Бахмут как раз для острых ощущений.
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01.01.2023 01:00 Ответить
уродів вистачає
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01.01.2023 01:07 Ответить
************, не вырабатывай моторесурс, не на чем будет тикать ху.зна куда.
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01.01.2023 01:03 Ответить
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01.01.2023 01:26 Ответить
Убогие, вместо того , чтобы миллионы на ветер выбрасывать, пенсии попросите ************ добавить.
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01.01.2023 01:36 Ответить
Хотілось в новорічну ніч побажати цим середньовічним варварам ,що б здохли всі прихильники "русского мира" а імперія зла розвалилась.
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01.01.2023 01:58 Ответить
Муля Слобожанска@MullyaMia

Во время сегодняшнего удара по Украине на территории РФ упали мин. четыре ракеты. Есть трое погибших - убило мужчину,женщину и ребенка трех лет. Еще две ракеты разрушили частные дома в Волгоградской обл, данные о погибших уточняются.
Ось на це кацапи витратили сотнi мiльонiв дол... *******
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01.01.2023 03:56 Ответить
И.Ильин *Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку.Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.*
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01.01.2023 05:35 Ответить
П.Тичина(1943)-Московіє!Мене ти пожирала як вішала моїх дочок,синів і як залізо,хліб та вугіль крала...О,як твій дух осатанів! На слободжанських нивах,на подільських,на Чорному морі Я прошу, молю-вбивайте ворогів злодюг кремлівських,вбивайте без жалю!
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01.01.2023 05:36 Ответить
 
 