По всей Украине в новогоднюю ночь объявлена воздушная тревога
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В новогоднюю ночь в большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога.
В 0-25 1 января 2023 в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога!
Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты!
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Де велич ваша, сила ваша де?
На ясні зорі і на тихі води
Вже чорна ваша злоба не впаде.
Народ росте, і множиться, і діє
Без ваших нагаїв і палаша.
Під сонцем вічності древніє й молодіє
Його жорстока й лагідна душа.
Народ мій є! Народ мій завжди буде!
Ніхто не перекреслить мій народ!
Пощезнуть всі перевертні й приблуди
І орди завойовників-заброд!
Ви, байстрюки катів осатанілих,
Не забувайте, виродки, ніде:
Народ мій є! В його волячих жилах
Козацька кров клекоче і гуде!
Ось вони, наші вбивці - знайомтесь, якщо не бачили: це і є ота сама група наводчиків ракет, яка програмує їм політ на українські міста. Практично айтішники, інтеліґенція, в т. числі молоді жінки (хто там вірив, що "у війни не жіноче обличчя?" 15 років верещу, що жіночі Сталіни й Гітлери ще попереду!), ба навіть кількоро українців, по мордах знати - Капшук, Багнюк (які промовисті прізвища!), - видать, без українців і ракета в рашкостані не злетить...
Можна роздивлятись до нескінченности, вишукуючи на цих обличчях сліди моральної деформації - але ні, нічого такого не видно, замолоді, таке щойно після 40 починає проступати назверх, та й то не завжди, криміналістика не має такого методу - візуально ідентифікувати злочинця (психопати, в т.ч. небезпечні маньяки, відомі як надзвичайно харизматичні люди, що легко завойовують симпатії й довіру). Тому просто - дивимось і запам'ятовуємо: ось це - обличчя всіх російських ракет, що на нас летять. Люди-кілери, масові вбивці на зарплаті, автори найогидніших злочинів проти людяности в цьому столітті, програмувальники траекторій смерти.
З таким самим почуттям дивишся на світлини 1930-х, де веселяться сталінські упирі - якщо не знати, хто то, цілком навіть антропоморфні з виду... Тільки є одна різниця: на відміну від тих - ці вже не матимуть персональних пенсій. І суд, і кара - будуть: це останнє покоління служивих Імперії Зла, і вони заплатять по рахунку за весь її людоїдський бенкет.
"Нехай же буде покладено край злу нечестивих" (с) - моє головне побажання в новому календарному році.
та хай буйлорашани подавляться !
щоб ви там всі поздихали від злоби та ненависті до нашоі нації 😠
Бравый он, а по сути - плешивый,
С ноготок , карлик -он, мелюзга
Детородный он орган - у деда….
Ла-ла-ла, Ла-ла-ла, Ла-ла-ла.
Он - то храбрый, то очень трусливый:
То он - стерх, то в песок голова.
А в итоге - ему погоняло:
Ла-ла-ла, Ла-ла-ла, Ла-ла-ла.
Стаи песня давно уже спета,
Как и стерха - давно…Ла-ла-ла…
«Дифирамб» им пусть льется задорный -
Ла-ла-ла, Ла-ла-ла, Ла-ла-ла.
ага , клоп мал , да вонюч
Залишайтесь в укриттях, подалі від вікон. (monitor)
Нє, ну шо Київ стоятиме й у 20223 році я не сумніваюся, але шоб і тоді тривоги - от не треба цього песимізму!
(Вибачте, розумію, що то механічна помилка)
Что посеяли, то и пожинаете теперь!!! Только почему должны мучаться нормальные люди?????? Дебилы!!!!
Во время сегодняшнего удара по Украине на территории РФ упали мин. четыре ракеты. Есть трое погибших - убило мужчину,женщину и ребенка трех лет. Еще две ракеты разрушили частные дома в Волгоградской обл, данные о погибших уточняются.
Ось на це кацапи витратили сотнi мiльонiв дол... *******