Атака дронами на Киевщину: поврежден объект инфраструктуры

Ночью Киевская область отразила атаку дронами-шахедами.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, страна-террорист целилась в объекты энергетической инфраструктуры. По области было запущено около трех десятков беспилотников.

"Предварительно, без пострадавших. Есть повреждения объекта инфраструктуры. Всю ночь на местах сбивания работали экстренные службы", - говорится в сообщении.

Читайте также: На Киевщине сработала ПВО. В столице также слышны взрывы от работы противовоздушной обороны