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война (46904) Киевская область (3539) дроны (2122) Кулеба Алексей (97)

Атака дронами на Киевщину: поврежден объект инфраструктуры

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дрон,шахед

Ночью Киевская область отразила атаку дронами-шахедами.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, страна-террорист целилась в объекты энергетической инфраструктуры. По области было запущено около трех десятков беспилотников.

"Предварительно, без пострадавших. Есть повреждения объекта инфраструктуры. Всю ночь на местах сбивания работали экстренные службы", - говорится в сообщении.

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Все ж таки трохи підгадили, тварюки. Будемо сподіватися, що пошкодження не дуже серйозні.
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01.01.2023 08:51 Ответить
Радуются кровожадные твари !!! Ждите ублюдки ********** ответочку не долго осталось вам безнаказанно терроризировать Народ Украинский
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01.01.2023 09:11 Ответить
президент )(уйло,народ *******, страна )/(опа мира,угадайте название...
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01.01.2023 08:53 Ответить
московія!
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01.01.2023 09:39 Ответить
Может, как-то пройтись компанией xtkjdtr 1000 - 5000 к консульству Ишако-хедов в Киеве... покалядовать...!? паре-тройке ишакофилов фотографии подправить...? Не...? Заратустра не позволяет!?
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01.01.2023 08:53 Ответить
З появою в Україні Storm Shadow - крилатих ракет "Стелз" з дальністю 1000 км. будемо поздоровляти русню весь 2023 рік❗
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01.01.2023 08:57 Ответить
В 2023 році русоскоту треба влаштувати бавовну по всій европейській її частині. Дрони - роем, а ракети стаями в кожне кацапське місто /звичайно об'єкти інфраструктури, де є і військові/
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01.01.2023 09:10 Ответить
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01.01.2023 09:22 Ответить
 
 