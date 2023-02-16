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Атака дронами на Киевщину: поврежден объект инфраструктуры
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Ночью Киевская область отразила атаку дронами-шахедами.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, страна-террорист целилась в объекты энергетической инфраструктуры. По области было запущено около трех десятков беспилотников.
"Предварительно, без пострадавших. Есть повреждения объекта инфраструктуры. Всю ночь на местах сбивания работали экстренные службы", - говорится в сообщении.
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