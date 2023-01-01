РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14223 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
2 925 3
война (46904) ПВО (1487) Черкасщина (953) дроны (2122)

Ночью в Черкасской области работала ПВО, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

одеса,дрон

В новогоднюю ночь в Черкасской области работала ПВО.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает Цензор.НЕТ.

"Наши защитники в новогоднюю ночь держали небо над нами! Страна-террорист снова массированно атаковала Украину с воздуха. По сообщению Командования Воздушных Сил ВСУ, в общей сложности уничтожено 45 "шахедов". ПВО работала и в Черкасской области. Слава воинам Воздушных Сил!", - информирует он.

О результатах работы ПВО в регионе не сообщается.

Читайте также: В новогоднюю ночь уничтожены 45 вражеских дронов "Shahed", - Воздушные силы
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це називається-"Не забувайте що є такий Ігор Табурець".
показать весь комментарий
01.01.2023 09:38 Ответить
Та ні,тривога була довга, рідні писали,але часто прикривають столицю.
показать весь комментарий
01.01.2023 09:49 Ответить
літак літав над Черкасами
показать весь комментарий
01.01.2023 10:48 Ответить
 
 