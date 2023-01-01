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Ночью в Черкасской области работала ПВО, - ОВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В новогоднюю ночь в Черкасской области работала ПВО.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает Цензор.НЕТ.
"Наши защитники в новогоднюю ночь держали небо над нами! Страна-террорист снова массированно атаковала Украину с воздуха. По сообщению Командования Воздушных Сил ВСУ, в общей сложности уничтожено 45 "шахедов". ПВО работала и в Черкасской области. Слава воинам Воздушных Сил!", - информирует он.
О результатах работы ПВО в регионе не сообщается.
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Garry Grant
показать весь комментарий01.01.2023 09:38 Ответить Мне нравится 0
Валентина Саюн c856325a
показать весь комментарий01.01.2023 09:49 Ответить Мне нравится 0
GoodWin
показать весь комментарий01.01.2023 10:48 Ответить Мне нравится 0
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