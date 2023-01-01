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В новогоднюю ночь уничтожены 45 вражеских дронов "Shahed", - Воздушные силы
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В ночь с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023 года российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками-камикадзе иранского производства "Shahed-131/136".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.
Как отмечается, в результате боевой работы противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 45 ударных БПЛА.
"Тринадцать в 2022-м и 32 - в 2023-м году. Испортить праздник украинцам не получилось!", - говорится в сообщении.
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Загинула одна людина, додали у пресслужбі.
Також є інформація про вибухи у деяких містах Росії. Telegram-канал повідомив про вибухи у Бєлгородській області.
Крім того, є інформація про вибухи в Омську, написав канал.
01.01.2023 01:15 Відповісти Керування спамом Мені подобається 6
Veminal Danmer 03bcc48d
еще есть инфа что Кремль и Красная площадь окружены войсками
хрен знает зачем
01.01.2023 01:21 Відповісти Керування спамом Мені подобається 6
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- Під@р@си хотіли зіпсувати свято, сер!
Народ, просыпайтесь !!! Проспите наш главный праздник в году !!!
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