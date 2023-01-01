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В новогоднюю ночь уничтожены 45 вражеских дронов "Shahed", - Воздушные силы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В ночь с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023 года российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками-камикадзе иранского производства "Shahed-131/136".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.

Как отмечается, в результате боевой работы противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 45 ударных БПЛА.

"Тринадцать в 2022-м и 32 - в 2023-м году. Испортить праздник украинцам не получилось!", - говорится в сообщении.

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В новогоднюю ночь уничтожены 45 вражеских дронов Shahed, - Воздушные силы 01
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Топ комментарии
+25
"691 відвідувач онлайн"
Народ, просыпайтесь !!! Проспите наш главный праздник в году !!!
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01.01.2023 09:19
+24
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01.01.2023 09:20
+16
- Беррімор, а що за виття чутно на болотах?

- Під@р@си хотіли зіпсувати свято, сер!
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01.01.2023 08:54
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Браво!
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01.01.2023 08:50 Ответить
Коли вже дрони сотнями полетять на расію?
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01.01.2023 08:51 Ответить
Veminal Danmer 03bcc48d

У містах РФ вибухи. На Ростовській АЕС сталося загоряння

На Ростовській атомній електростанції 31 грудня сталася пожежа в блоці №3, який був на ремонті. Про це повідомила пресслужба АЕС.

Загинула одна людина, додали у пресслужбі.

Також є інформація про вибухи у деяких містах Росії. Telegram-канал повідомив про вибухи у Бєлгородській області.

Крім того, є інформація про вибухи в Омську, написав канал.

01.01.2023 01:15 Відповісти Керування спамом Мені подобається 6

Veminal Danmer 03bcc48d

еще есть инфа что Кремль и Красная площадь окружены войсками
хрен знает зачем

01.01.2023 01:21 Відповісти Керування спамом Мені подобається 6
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01.01.2023 09:11 Ответить
Veminal Danmer 03bcc48d

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 01.01.2023
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01.01.2023 10:38 Ответить
де вони візьмуться , як вартість українського "шарку" влада назначила 100млн ????
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01.01.2023 11:47 Ответить
- Беррімор, а що за виття чутно на болотах?

- Під@р@си хотіли зіпсувати свято, сер!
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01.01.2023 08:54 Ответить
Шикарно!
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01.01.2023 09:05 Ответить
Це вообще супер !!! Працюють і мобільні розрахунки. Молодці !!!
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01.01.2023 09:12 Ответить
"691 відвідувач онлайн"
Народ, просыпайтесь !!! Проспите наш главный праздник в году !!!
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01.01.2023 09:19 Ответить
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01.01.2023 09:20 Ответить
Боротьбу проти Степана Андрійовича Бандери моцкалі почали з 1939 року,коли підписали у Москві Пакт Молотов Рібентроп...
Саме цікаве те,що Гестапо арештувало Степана Бандеру 4 серпня 1941 серпня у Львові, після відновлення Незалежності України...,🇺🇦та відправлення його у Концтабір Заксенгаузен ...
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01.01.2023 10:03 Ответить
Взагалі то всім відомо, лиш моцкалям ніт. Ну нічого, будемо нагадувати їм про це кожен рік, на 1 січня...
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01.01.2023 10:17 Ответить
Поясніть мені, чому Шахеди збиваються ППО, а не вертольотами і легкомоторною авіацією?
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01.01.2023 10:54 Ответить
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01.01.2023 11:03 Ответить
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01.01.2023 11:17 Ответить
с Ираном пора кончать
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01.01.2023 11:17 Ответить
А де розумний Резніков котрий знається на дронах? Чому не організував досі 45 дронів на Засрашку?!
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01.01.2023 13:57 Ответить
Бажаю вам кацапи здохнути у новому роцi всiм !
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01.01.2023 15:02 Ответить
 
 