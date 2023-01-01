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Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
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атака (272) дроны (2122) Ким Виталий (235)

На юге замечены две группы "шахедов", - Ким

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бпла,дрон,безпілотник,шахед,шахід

За 2 часа до Нового года Россия запустила по Украине иранские дроны-камикадзе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

"Минимум 2 группы мопедов залетели. В направлениях Пологы, Днепр, Мелитополь, Николаев. ПВО Работает. Уничтожено 1/* в районе ***", - подчеркнул он.

Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Читайте также: Россия, вероятно, получила новые партии дронов-камикадзе от Ирана, - ISW
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Топ комментарии
+25
А щоб їм пусто було, горіть в пеклі москалі
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31.12.2022 22:45
+23
Загадаємо щоб наступного року московія виглядала так

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31.12.2022 23:04
+20
почалось в колхозі утро..... Ї*бануті кацапи не заспокояться доки по ним у відповідь не куйнуть.......
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31.12.2022 22:46
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Правила форума Совет форумчан
Скоро їх палками сбивати будуть..
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31.12.2022 22:43 Ответить
А щоб їм пусто було, горіть в пеклі москалі
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31.12.2022 22:45 Ответить
почалось в колхозі утро..... Ї*бануті кацапи не заспокояться доки по ним у відповідь не куйнуть.......
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31.12.2022 22:46 Ответить
В субботу произошло возгорание блочного трансформатора энергоблока № 3 Ростовской АЭС, оно было ликвидировано. В результате происшествия один человек погиб, еще один пострадал, сообщается на сайте "Росэнергоатома".
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31.12.2022 22:46 Ответить
Пыня импотент уже не может, но дешевка нашкодничать пытается в канун Нового года... Не удивлюсь , если сегодня на мацквабаде будет бавовна.
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31.12.2022 22:48 Ответить
Пане Шамов , вітаю з Новим Роком
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31.12.2022 23:02 Ответить
Чекаю новорічній салют на болотах, не обовязково на мАцкве, але щоб було "весело"))
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31.12.2022 22:50 Ответить
Відзначимо день народження Бандери збиттям мопедів.
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31.12.2022 22:54 Ответить
Не спішіть ви так, там вже у Воронежі якась бавовна))) Починається щось веселе
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31.12.2022 23:07 Ответить
Чекаємо цікавих новин як Степан Андрійович вітає кацапів з Новим роком.
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31.12.2022 23:12 Ответить
Кім написав що перший пішов,а він готує жабогалстук,гуглить,що це
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31.12.2022 23:19 Ответить
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31.12.2022 22:56 Ответить
ВІРЮ В ППО !!!!
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31.12.2022 22:58 Ответить
Загадаємо щоб наступного року московія виглядала так

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31.12.2022 23:04 Ответить
Любі Українці! Рік, що надходить, обов'язково принесе всім нам перемогу. Здоров'я всім вам, мудрості, сили, і обов'язково віри у те, що Україна переможе. А для любителів техніки ось чудове відео:

https://www.youtube.com/watch?v=35GPE09bU9c

Хай у новій, вільній і сильній Україні ніколи не буде більше "мопедів", а чоловіки -- і жінки, і діти теж -- будуть радіти від звуків таких хобі і захоплень, як показано на цьому відеоролику.

Хай усіх вас Бог береже. 💙💛
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31.12.2022 23:08 Ответить
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31.12.2022 23:09 Ответить
Хто загадав бавовну на болотах? Ладно,нас багато)))
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31.12.2022 23:12 Ответить
Да там ще курськ, ростов....
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31.12.2022 23:18 Ответить
Омськ. Вибух на газогоні у новорічну ніч‼️‼️‼️
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31.12.2022 23:12 Ответить
Наші новорічні бажання потихеньку починають здійснюватись.

З Новим роком, Цензоряночка Софійка!
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31.12.2022 23:17 Ответить
І я Вас вітаю , пані ІРЕНА
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01.01.2023 03:18 Ответить
На болоті де жаби квакали кажуть бахнуло
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31.12.2022 23:32 Ответить
УКРАЇНЦІ МАЮТЬ ЗРОБИТИ УСЕ У 2023 році І ПІДНЯТИ УСІ АНЕКСОВАНІ НАРОДИ КАВКАЗУ, ПІДОРОСІЇ ТА ЄВРОПИ, ЩОБ УСЯ ЦЯ кацапоморда підоросія катів, вбивць, анархістів, комуністів, терористів, злодіїв, зеків, тупорилих манкуртів рабсссрівських бомжів, повій та нагуляних піонеро-комсомольських байстрюків та нквсно-кгбешно-фсбешних ублюдків навіки зникла з світового простору ГРОМАДИ ЗЕМЛІ...!!!
ТАК цю ракову кацапоморду прогресуючу пухлино підоросів разом з її метастазами, типу йовбака орбана, треба оперативно оргентно знищити та ліквідувати на віки...!!!

Василь Васильович Розанов (1856-19919 р.р. російський філософ)

Ми, московіти, споїли киргизів, чемерис, бурят та інших.
Пограбували Арменію та Грузію.
Заборонили навіть богослужіння на грузинській мові, обікрали найбагатшу Україну.
Європі ми дали анархістів П.Кропоткіна, М.Буніна, апостолів руїни та страт Шигальова, Нічаєва, Леніні і т.п. Моральний бруд.
Московія-це чудовище, котрим навіть у пеклі би погребували і виригали б на землю.

Алексей Толстой писав (1817-1875

"Московия - русь тайги,
монгольская, дикая, зверинная".
"Народишка, которой блуждает
по Европе и ищет,
что можно разрушить, уничтожить
ради развлечения.

СЛАВА УКРАЇНІ...!!!
СЛАВА ЗСУ ТА ССО УКРАЇНИ...!!!

СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОРДІЙ ПАДАЛІ ПІДОРОСІЇ...!!!
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01.01.2023 00:01 Ответить
Вот як раз за півтори дві години, вони потім до Києва долетіли!
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01.01.2023 10:19 Ответить
 
 