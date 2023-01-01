На юге замечены две группы "шахедов", - Ким
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
За 2 часа до Нового года Россия запустила по Украине иранские дроны-камикадзе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.
"Минимум 2 группы мопедов залетели. В направлениях Пологы, Днепр, Мелитополь, Николаев. ПВО Работает. Уничтожено 1/* в районе ***", - подчеркнул он.
Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях.
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https://www.youtube.com/watch?v=35GPE09bU9c
Хай у новій, вільній і сильній Україні ніколи не буде більше "мопедів", а чоловіки -- і жінки, і діти теж -- будуть радіти від звуків таких хобі і захоплень, як показано на цьому відеоролику.
Хай усіх вас Бог береже. 💙💛
З Новим роком, Цензоряночка Софійка!
ТАК цю ракову кацапоморду прогресуючу пухлино підоросів разом з її метастазами, типу йовбака орбана, треба оперативно оргентно знищити та ліквідувати на віки...!!!
Василь Васильович Розанов (1856-19919 р.р. російський філософ)
Ми, московіти, споїли киргизів, чемерис, бурят та інших.
Пограбували Арменію та Грузію.
Заборонили навіть богослужіння на грузинській мові, обікрали найбагатшу Україну.
Європі ми дали анархістів П.Кропоткіна, М.Буніна, апостолів руїни та страт Шигальова, Нічаєва, Леніні і т.п. Моральний бруд.
Московія-це чудовище, котрим навіть у пеклі би погребували і виригали б на землю.
Алексей Толстой писав (1817-1875
"Московия - русь тайги,
монгольская, дикая, зверинная".
"Народишка, которой блуждает
по Европе и ищет,
что можно разрушить, уничтожить
ради развлечения.
СЛАВА УКРАЇНІ...!!!
СЛАВА ЗСУ ТА ССО УКРАЇНИ...!!!
СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОРДІЙ ПАДАЛІ ПІДОРОСІЇ...!!!