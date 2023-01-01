На юге замечены две группы "шахедов", - Ким

За 2 часа до Нового года Россия запустила по Украине иранские дроны-камикадзе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

"Минимум 2 группы мопедов залетели. В направлениях Пологы, Днепр, Мелитополь, Николаев. ПВО Работает. Уничтожено 1/* в районе ***", - подчеркнул он.

Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях.

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