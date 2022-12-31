На півдні помічено дві групи "шахедів", - Кім
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
За 2 години до Нового року Росія запустила по Україні іранські дрони-камікадзе.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава Миколаївської ОДА Віталій Кім.
"Мінімум 2 групи мопедів залетіли. В напрямках Пологи, Дніпро, Мелітополь, Миколаїв. ППВО Працює. знищено 1/* в районі ***", - підкреслив він.
Повітряну тривогу оголошено в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.
Топ коментарі
+25 Валентина Саюн c856325a
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+20 Артм Воронцов
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Будь ласка, зачекайте...
https://www.youtube.com/watch?v=35GPE09bU9c
Хай у новій, вільній і сильній Україні ніколи не буде більше "мопедів", а чоловіки -- і жінки, і діти теж -- будуть радіти від звуків таких хобі і захоплень, як показано на цьому відеоролику.
Хай усіх вас Бог береже. 💙💛
З Новим роком, Цензоряночка Софійка!
ТАК цю ракову кацапоморду прогресуючу пухлино підоросів разом з її метастазами, типу йовбака орбана, треба оперативно оргентно знищити та ліквідувати на віки...!!!
Василь Васильович Розанов (1856-19919 р.р. російський філософ)
Ми, московіти, споїли киргизів, чемерис, бурят та інших.
Пограбували Арменію та Грузію.
Заборонили навіть богослужіння на грузинській мові, обікрали найбагатшу Україну.
Європі ми дали анархістів П.Кропоткіна, М.Буніна, апостолів руїни та страт Шигальова, Нічаєва, Леніні і т.п. Моральний бруд.
Московія-це чудовище, котрим навіть у пеклі би погребували і виригали б на землю.
Алексей Толстой писав (1817-1875
"Московия - русь тайги,
монгольская, дикая, зверинная".
"Народишка, которой блуждает
по Европе и ищет,
что можно разрушить, уничтожить
ради развлечения.
СЛАВА УКРАЇНІ...!!!
СЛАВА ЗСУ ТА ССО УКРАЇНИ...!!!
СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОРДІЙ ПАДАЛІ ПІДОРОСІЇ...!!!