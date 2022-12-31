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атака (225) дрони (2507) Кім Віталій (452)

На півдні помічено дві групи "шахедів", - Кім

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бпла,дрон,безпілотник,шахед,шахід

За 2 години до Нового року Росія запустила по Україні іранські дрони-камікадзе.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава Миколаївської ОДА Віталій Кім.

"Мінімум 2 групи мопедів залетіли. В напрямках Пологи, Дніпро, Мелітополь, Миколаїв. ППВО Працює. знищено 1/* в районі ***", - підкреслив він.

Повітряну тривогу оголошено в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія, ймовірно, отримала нові партії дронів-камікадзе від Ірану, - ISW

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+25
А щоб їм пусто було, горіть в пеклі москалі
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31.12.2022 22:45
+23
Загадаємо щоб наступного року московія виглядала так

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31.12.2022 23:04
+20
почалось в колхозі утро..... Ї*бануті кацапи не заспокояться доки по ним у відповідь не куйнуть.......
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31.12.2022 22:46
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Скоро їх палками сбивати будуть..
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31.12.2022 22:43 Відповісти
А щоб їм пусто було, горіть в пеклі москалі
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31.12.2022 22:45 Відповісти
почалось в колхозі утро..... Ї*бануті кацапи не заспокояться доки по ним у відповідь не куйнуть.......
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31.12.2022 22:46 Відповісти
В субботу произошло возгорание блочного трансформатора энергоблока № 3 Ростовской АЭС, оно было ликвидировано. В результате происшествия один человек погиб, еще один пострадал, сообщается на сайте "Росэнергоатома".
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31.12.2022 22:46 Відповісти
Пыня импотент уже не может, но дешевка нашкодничать пытается в канун Нового года... Не удивлюсь , если сегодня на мацквабаде будет бавовна.
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31.12.2022 22:48 Відповісти
Пане Шамов , вітаю з Новим Роком
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31.12.2022 23:02 Відповісти
Чекаю новорічній салют на болотах, не обовязково на мАцкве, але щоб було "весело"))
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31.12.2022 22:50 Відповісти
Відзначимо день народження Бандери збиттям мопедів.
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31.12.2022 22:54 Відповісти
Не спішіть ви так, там вже у Воронежі якась бавовна))) Починається щось веселе
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31.12.2022 23:07 Відповісти
Чекаємо цікавих новин як Степан Андрійович вітає кацапів з Новим роком.
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31.12.2022 23:12 Відповісти
Кім написав що перший пішов,а він готує жабогалстук,гуглить,що це
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31.12.2022 23:19 Відповісти
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31.12.2022 22:56 Відповісти
ВІРЮ В ППО !!!!
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31.12.2022 22:58 Відповісти
Загадаємо щоб наступного року московія виглядала так

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31.12.2022 23:04 Відповісти
Любі Українці! Рік, що надходить, обов'язково принесе всім нам перемогу. Здоров'я всім вам, мудрості, сили, і обов'язково віри у те, що Україна переможе. А для любителів техніки ось чудове відео:

https://www.youtube.com/watch?v=35GPE09bU9c

Хай у новій, вільній і сильній Україні ніколи не буде більше "мопедів", а чоловіки -- і жінки, і діти теж -- будуть радіти від звуків таких хобі і захоплень, як показано на цьому відеоролику.

Хай усіх вас Бог береже. 💙💛
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31.12.2022 23:08 Відповісти
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31.12.2022 23:09 Відповісти
Хто загадав бавовну на болотах? Ладно,нас багато)))
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31.12.2022 23:12 Відповісти
Да там ще курськ, ростов....
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31.12.2022 23:18 Відповісти
Омськ. Вибух на газогоні у новорічну ніч‼️‼️‼️
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31.12.2022 23:12 Відповісти
Наші новорічні бажання потихеньку починають здійснюватись.

З Новим роком, Цензоряночка Софійка!
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31.12.2022 23:17 Відповісти
І я Вас вітаю , пані ІРЕНА
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01.01.2023 03:18 Відповісти
На болоті де жаби квакали кажуть бахнуло
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31.12.2022 23:32 Відповісти
УКРАЇНЦІ МАЮТЬ ЗРОБИТИ УСЕ У 2023 році І ПІДНЯТИ УСІ АНЕКСОВАНІ НАРОДИ КАВКАЗУ, ПІДОРОСІЇ ТА ЄВРОПИ, ЩОБ УСЯ ЦЯ кацапоморда підоросія катів, вбивць, анархістів, комуністів, терористів, злодіїв, зеків, тупорилих манкуртів рабсссрівських бомжів, повій та нагуляних піонеро-комсомольських байстрюків та нквсно-кгбешно-фсбешних ублюдків навіки зникла з світового простору ГРОМАДИ ЗЕМЛІ...!!!
ТАК цю ракову кацапоморду прогресуючу пухлино підоросів разом з її метастазами, типу йовбака орбана, треба оперативно оргентно знищити та ліквідувати на віки...!!!

Василь Васильович Розанов (1856-19919 р.р. російський філософ)

Ми, московіти, споїли киргизів, чемерис, бурят та інших.
Пограбували Арменію та Грузію.
Заборонили навіть богослужіння на грузинській мові, обікрали найбагатшу Україну.
Європі ми дали анархістів П.Кропоткіна, М.Буніна, апостолів руїни та страт Шигальова, Нічаєва, Леніні і т.п. Моральний бруд.
Московія-це чудовище, котрим навіть у пеклі би погребували і виригали б на землю.

Алексей Толстой писав (1817-1875

"Московия - русь тайги,
монгольская, дикая, зверинная".
"Народишка, которой блуждает
по Европе и ищет,
что можно разрушить, уничтожить
ради развлечения.

СЛАВА УКРАЇНІ...!!!
СЛАВА ЗСУ ТА ССО УКРАЇНИ...!!!

СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОРДІЙ ПАДАЛІ ПІДОРОСІЇ...!!!
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01.01.2023 00:01 Відповісти
Вот як раз за півтори дві години, вони потім до Києва долетіли!
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01.01.2023 10:19 Відповісти
 
 