На півдні помічено дві групи "шахедів", - Кім

За 2 години до Нового року Росія запустила по Україні іранські дрони-камікадзе.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава Миколаївської ОДА Віталій Кім.

"Мінімум 2 групи мопедів залетіли. В напрямках Пологи, Дніпро, Мелітополь, Миколаїв. ППВО Працює. знищено 1/* в районі ***", - підкреслив він.

Повітряну тривогу оголошено в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

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