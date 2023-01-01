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У России запаса ракет на 2-3 мощных обстрела, - Скибицкий

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета,х-101

Россия имеет крылатых ракет на 2-3 раза для нанесения мощных массированных ракетных ударов по Украине. Это максимум, на что способен враг.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Дефицит сегодня есть у россиян. Он связан прежде всего с баллистическими ракетами "Искандер". Как видим, давно они применяли этот вид вооружения. Речь идет именно о баллистике. И приближаются к окончанию запасы "Калибров". Гораздо уменьшаются крылатые ракеты воздушного базирования Х -101, Х-555. И наши подсчеты очень просты. Максимум, на что способна Россия - это два-три таких мощных нанесения ударов, как вот мы наблюдали за последнее время", - рассказал Скибицкий.

Он уточнил, говорится, по меркам РФ, о высокоточном вооружении - это крылатые ракеты Х-101, Х-555 и "Калибры".

Он добавил, что в России продолжается производство ракет, хотя и несколько уменьшилось.

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Топ комментарии
+45
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01.01.2023 10:29
+41
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01.01.2023 10:39
+39
Навіщо ці заяви в стилі арестовича? У тих виродків ракет ще на 2-3 роки потужних обстрілів, за дуже скромними підрахунками. Краще б думали як своє виробництво відновити, бо асфальт не такий далекобіний, як хотілось би
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01.01.2023 10:33
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01.01.2023 10:29 Ответить
Все заканчивается. А потом питер и масква начнут получать ответочку. Хотел бы посмотреть на рожи руссосвинов из бомбоубежищ задающих вопрос: «а что случилось?»
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01.01.2023 10:30 Ответить
"Анастозашто? "
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01.01.2023 10:40 Ответить
Досить "вангувати"!
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01.01.2023 10:30 Ответить
Розвідка не вангує, розвідка працює. Ти вважаєш в армії оркостану немає наших агентів? Помилково вважаєш.
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01.01.2023 10:50 Ответить
Навіщо ці заяви в стилі арестовича? У тих виродків ракет ще на 2-3 роки потужних обстрілів, за дуже скромними підрахунками. Краще б думали як своє виробництво відновити, бо асфальт не такий далекобіний, як хотілось би
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01.01.2023 10:33 Ответить
Ну да, запасов на 2-3 года, но при этом тратят ракеты произведенные в 2022 году и меняют свои лучшие истребители на иранские мопеды. Им даже на мосты и военные склады не хватает.
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01.01.2023 11:06 Ответить
Эти истребители были для Египта.
Вы же про Су-35 ?
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01.01.2023 11:31 Ответить
гарно всі запам'ятовуємо, а коли буде четвертий обстріл, нагадуємо прогнозістам їхні дебільні прогнози!
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01.01.2023 13:58 Ответить
Скібіцький + ще один довбойоб! І того маємо перелік вангуючих довбойобів-ракеторахувальників:
- Арестович
-Подоляк
-Данілов
-Рєзніков
-Буданов
-Скібіцький

хто там ще на черзі порахувати кацапські ракети????
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01.01.2023 14:51 Ответить
Тю. Так це ж "передбачення" вже було 3 місяці тому.🤦
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01.01.2023 10:33 Ответить
Може годі писати про

"ракети закінчуються, але...".

Оце "але..." ми бачимо щотижня.
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01.01.2023 10:34 Ответить
в України немає ракет навіть на одну атаку ! не зробили жодної за 10 місяців війни .
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01.01.2023 10:35 Ответить
А где делать и чем снаряжать теперь? Предприятия разгромлены ******.
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01.01.2023 10:37 Ответить
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01.01.2023 10:39 Ответить
Тому що зеленим тварям перемога не потрібна.
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01.01.2023 10:44 Ответить
Та да, а потом была инфа о прилетах на этот завод.
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01.01.2023 10:48 Ответить
Що ти знаєш про Павлоградський хімічний завод, охламон? А чи знаєш ти, що там на керівних посадах були громадяни РФ? І влаштувалися вони туди не в 2019-му році. То на що ти розраховувало і кого хотіло там фінансувати, чудо ти горохове?
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01.01.2023 11:11 Ответить
Олександр Дніпро, я тебе питаю, що ти знаєш про Павлоградський хімічний завод? Чи ти тільки можеш тупі статті копіпастити?
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01.01.2023 11:15 Ответить
Везде одни граждане РФ. Поголовно.

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01.01.2023 20:06 Ответить
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01.01.2023 20:09 Ответить
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01.01.2023 20:11 Ответить
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01.01.2023 20:13 Ответить
Ну и? О чем тебе говорит серия этих новостей? Ты же как примитивный селюк в это просто поверил на слово. Потому что откуда тебе, примитивному, знать, какие бывают политические игры и как в них используют СМИ. Я вижу в серии этих новостей, которые были выброшены в СМИ, попытку успокоить кацапов. Потому что, очевидно, информация о запуске в работу проекта по массовому изготовлению ракет попала на стол в кремль. Я лично знаю, что заказ на ракетное топливо в 21 году был большой. Я знаю, как эта информация могла попасть к кацапам. И после этого кацапы зашевелились и приняли решение о вторжении. Иначе если бы они отложили это на потом, то у Украины были бы в распоряжении сотни ракет большой дальности. Программу заморозили на несколько месяцев, и хотели обновить, но решение в кремле было уже принято.
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01.01.2023 22:01 Ответить
Я вижу не очень умного манипулятора, который вертится как уж на сковородке чтобы выгородить власть зеленого манкурта. Все бы ничего, только это эпизоды из целой череды новостей и сообщений именно от военных. Не надоело тупого дурочка тут из себя корчить? Деньги Подоляка того стоят?

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01.01.2023 23:59 Ответить
можно спробувати на асфальтних заводах , бо перш ніж бути розгромленими військові заводи були зупинені нелохом .
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01.01.2023 11:08 Ответить
если посмотреть на параметры бюджетной декларации на 2022-2024 годы, которую одобрило правительство в 2021, перспективы выглядят и вовсе мрачно.

Согласно этой декларации, расходы на оборону в 2022 году составят 270,7 млрд гривен, на 2023 год - 299,7 млрд, а в 2024 - 332,5 млрд. Эта сумма значительно меньше, чем та, которая предусматривалась указом президента от 25 апреля 2019. Параметры бюджетной декларации 2020-2022 предусматривали расходы на оборону в 2022 году в объемах не менее 449,4 млрд грн. То есть воюющая страна постепенно сокращает расходы на оборону. И это уже коснется не только Павлоградского химзавода. Можно ли в такой ситуации перевооружать армию - большой вопрос.
Денис Попович журналист 4 июня 2021
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01.01.2023 11:33 Ответить
Зате тепер є ППО, буде і інше.
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01.01.2023 11:35 Ответить
я повторю в котре . ППО це добре , але ним війну не виграти ! потрібні атаки на аеродроми , пускові установки , склади , військові заводи та штаби керування запусками . чим це ми будемо робити ? та зброя яку дають союзники дуже близької дії , далекобійної нам ніхто не дасть ,її треба робити самим .
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01.01.2023 11:47 Ответить
Будемо надіятися, що з кожним днем бумеранг буде залітати до ********** частіше та далі.
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01.01.2023 12:10 Ответить
Еще один "2-3". Мы это уже слышали. У них еще до хрена старого советского дерьма. До хрена и больше. Да, оно не точное, но нам от этого никак не легче. Плюс они новые клепают в три смены.
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01.01.2023 10:36 Ответить
Что интересно, 30 декабря говорили то же самое)
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01.01.2023 10:37 Ответить
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01.01.2023 10:37 Ответить
Знайшов кого слухать😁
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01.01.2023 10:41 Ответить
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01.01.2023 11:47 Ответить
Менше базікайте, будуйте власні ракети 24/7/365, без руйнування виробничих потужностей расії, кацапи будуть їх клепати та нарощувати виробництво.
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01.01.2023 10:38 Ответить
В блекаут кацапня нас не відправила, тому будуть щось нове вигадувати. Ї
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01.01.2023 10:43 Ответить
Я думаю Блэкаут не является целью.
Так бы они её достигли.
Они держат на определённом уровне.
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01.01.2023 11:33 Ответить
Не приписуйте їм зайвого. Для русні все ціль, але ж наше ППО їхні цілі ламає.
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01.01.2023 11:43 Ответить
Еще один 3,14здаболище нашелся.
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01.01.2023 10:46 Ответить
На жаль, у них завжди буде ракет на 2-3 обстріли.
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01.01.2023 10:47 Ответить
Ніхто не знає скільки у кацповиродкоів залишилось тих ракет. Треба іпашити по кацапсячим мухосранськам, а ще краще бажано по мААЦквє!
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01.01.2023 10:49 Ответить
а як ви думаєте,чому геніальні полководці ЗЕ-льонка і Єрмак з Арахамією-Хламідією за 10 міс жодного разу не дали такої команди? навіть,по Бульбостану з рогатки жодного пострілу не було...
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01.01.2023 10:55 Ответить
А ви як думаєте? Я особисто не знаю...
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01.01.2023 12:04 Ответить
встановити причину буде вашим домашнім завданням.
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01.01.2023 14:21 Ответить
Тіпа вумно спригнул с тЄми, да?
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01.01.2023 15:11 Ответить
Тю!!!! Арестовіч.Олєжка Жданоі і Сашко Поворознюк ще місяців місяців 5 назад переконливо довели,що у рашки не залишилося ракет зовсім,а тут експерт дає ще 2-3 залпи....Зате у нас є безкінечний запас відосиків Зе.де він нас похвалить і пообіцяє все відбудувати...
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01.01.2023 10:52 Ответить
Це небезпечний підхід чекати на авось у ворога щось там закінчиться чи ні, казали в жовтні,листопаді,такеж, не виставляйте себе клоунами такими заявами,треба розробляти та бити по пунктам вильоту в самої росіїї щоб суки вони просили нас не обстрілювати їх та скиглити,а ми подумаем ще,інакше террор не припиниться поки гопнік не получе по зубах
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01.01.2023 10:54 Ответить
Ви вже дістали,статисти.
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01.01.2023 10:55 Ответить
Вчора писали, що знайшли уламок іранської балістичної ракети с затертими літерами
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01.01.2023 10:55 Ответить
А де писали? Посилання можна?
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01.01.2023 11:28 Ответить
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01.01.2023 16:03 Ответить
Виробляти своі ракети треба деь в Польші а в Украіні під землею -- бо *********** .
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01.01.2023 10:58 Ответить
Створювати виробництва ракет ніхто не буде, бо спочатку треба буде побудувати надійні схеми розкрадання виділених коштів. Це дуже складно у порівнянні з розкраданням через фірми прокладки при закупівлі зброї.
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01.01.2023 11:46 Ответить
Треба міністрів з Заходу -- бо наші дуже липкорукі .
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01.01.2023 11:50 Ответить
Буданов називав таку кількість кацапських ракет 2 - 3 ракетні атаки тому.
До декого й досі не доходить, що цей успокоїн вже не працює.
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01.01.2023 11:11 Ответить
"росія може здійснити ще 2-3 масових обстріли", - Буданов

6 дней назад
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01.01.2023 11:12 Ответить
120 ракет рашка виробляє щомісяця. Дві атаки в місяць по 60 ракет вони можуть здійснювати десятиліттями, поки не зруйнують Україну до фундаменту. Треба знищувати виробництва їх ракет. Не знаю як, але це єдиний вихід.
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01.01.2023 11:19 Ответить
Якщо вірити їхнім змі орієнтованим на військову тематику - 120 ракет на місяць це максимум їх потужностей . Більше вони не виробляли ніколи в історії . Але 120 шт , це за умови цілодобової роботи їхніх військових заводів , наявності всіх необхідних комплектуючих і справного обладнання . Останні два чинника , на сьогодні викликають великі сумніви .
Наша розвідка говорить що русня зараз може виробляти близько 50 ракет на місяць .
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01.01.2023 11:34 Ответить
До фундамента уничтожить могут только ФАБы и арта. А не 120 ракет в месяц, из которых большая часть не долетает.
Максимум чего они добьются это перебои с электричеством, к которым люди уже начали приспосабливаться.
Обратная сторона этих обстрелов это поражение в информационной войне и усиление поддержки Украины.
Не понимаю откуда столько пессимизма в комментах.
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01.01.2023 11:53 Ответить
А звідки оптимізму взятися? Неможливо перемогти, сидячи у вічній обороні, поки країну руйнують ракетами і дронами. Так перемога не робиться. Якщо ми хочемо перемогти, потрібно самим виробляти дрони і ракети і знищувати на паРаші все: - військові заводи, аеродроми, носії ракет. Досі не впровадили у серійне виробництво навіть той пердольот, який на 1000 км літає.
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01.01.2023 12:15 Ответить
Площа враження 1 ракети - 50 метрів.

Площа враження 100 ракет - 6000 метрів.

Долітає 20% ракет, тобто реальна

площа враження 1200 метрів.

Площа України 603.000.000.000 метрів.

Короче кажучи, кацапам потрібні мільйони ракет,
щоб знищити Україну "до фундаменту".
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01.01.2023 11:56 Ответить
А що, фундамент займає всю територію України? В полях і у лісах нема фундаменту і у дворах між будинками також нема фундаменту. Та й по житловим будинкам бити не обов'язково. Достатньо зруйнувати школи, заводи. І жити в Україні не буде сенсу. От і весь фундамент, до якого можна зруйнувати за рік
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01.01.2023 12:06 Ответить
Давайте считать. В месяц долетает максимум 50 ракет. На 1 цель обычно приходится несколько ракет. Выходит 250 разрушенных зданий в год.
В Украине только школ 14 000.
Ущерб от обстрелов в первую очередь психологический. И вы этот ущерб усиливаете своими паническими комментариями.
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01.01.2023 12:29 Ответить
Я не паникую. Я констатирую, что если стоять в защитной стойке вечно, то победы точно не будет, а поражение очень вероятно. В лучшем случае ничья с горьким привкусом поражения. Чуть выше Светлана Круп правильно сказала, что так победа не делается.
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01.01.2023 12:33 Ответить
Перемога - це грамотна комбінація оборони та атаки.
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01.01.2023 13:05 Ответить
Я тоже жду прилетов на российские военные заводы и с иронией отношусь к Арестовичам.
Но зачем распространять дезу, что у РФ огромные запасы ракет, которыми она уничтожит Украину до фундамента за год. Пораженческие настроения для Украины опасней обстрелов. Критика сейчас должна быть осторожной и конструктивной.
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01.01.2023 13:31 Ответить
Тоді , заради справедливості , треба констатувати і інший факт , а саме - в нас зараз немає чим знищувати заводи з виробництва ракет - на території паРаші . От просто немає і все . Жодною такою зброєю ми , на превеликий жаль , не володіємо ( можливо вона буде , коли нам її нарешті дадуть американці ) . Тому , всі ці заклики - нємєдлєнно бамбіть парашівські заводи , це пусте потрясання повітря . В нас немає такої можливості .
Мало того - немає і не буде , як би прикро це не звучало . Тому що для знищення кацапських заводів нам потрібно мати тисячі балістичних ракет середньої дальності ( а бажано і великої , бо заводи з виготовлення зброї розкидані по всій величезній території паРаші ,, ракети треба буде запускати на багато тис км ) , але для їх виробництва ( та ще й в умовах війни ) в нас немає а ні достатніх потужностей , а ні часу , а ні грошей ( йдеться про багато мільярдів дол ) . А ті потужності які і є , постійно знаходяться під загрозою знищення , плюс до всього - навряд чи зможуть стабільно працювати в умовах постійних відключень електроенергії .
За найприйнятнішого результату , за наявності необхідних компонентів , ми можливо ще якось і зможемо виготовити кілька ракет , але це капля в морі ..
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01.01.2023 13:35 Ответить
Немає? А чому немає? Чому зупинені були всі ракетні програми - щоб тепер кацапня терроризувала цивільних ракетами? А якщо програми вже були - якого біса їх не можна відродити? Якого біса Україна не здатна наклепати аналогів шахідів - з нашими можливостями? Чи комусь цього просто не хочеться? От і вигадують відмазки в стилі: "ой, ми нічого не можемо, здихайте під ракетним дощем, може Захід якесь ППО підкине".
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01.01.2023 13:52 Ответить
Я ж написав - чому .!
В нас ніколи не було потужностей з виготовлення балістичних ракет середньої дальності .. Все це виробництво , ще з часів совка , знаходилось на території мордору . Южмаш на конвеєрі виробляв лише стратегічні ядерні ракети .
Повний цикл виробництва тактичних ракет Грім , Вільха , Нептун і т.д. , потрібно починати створювати - з нуля ,, на основі новітніх технологій , створювати нові потужності , будувати нові заводи , розвивати логістику та інше . А зараз - час втрачено , грошей нема , + вся територія України ( а значить всі наші промислові об'єкти і потенційні - нові промислові майданчики ) постійно під загрозою знищення .

А аналоги шахідів у нас створюються , просто це не широко рекламується -
- Дешевый и смертоносный. В Кривом Роге изобрели аналог дронов-камикадзе Shahed (видео)https://focus.ua/digital/542958-deshevyy-i-smertonosnyy-v-krivom-roge-izobreli-analog-dronov-kamikadze-shahed-video
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01.01.2023 14:20 Ответить
Скільки потрібно часу для виготовлення одної ракети з високою точністю? Ваші дані шкульгають. Немає у них цих можливістей. Був аналіз
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01.01.2023 11:57 Ответить
Вот зачем эти 2-3-4. писать.....если все понимают что это не так...... заняться больше нечем чем считать не ясно что...
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01.01.2023 11:19 Ответить
5 масованих обстрілів тому, деякі Ыхпэрди казали шо вистачить на 3-4 обстріли.

А на третєму тижні повномаштабної, інші Ыхпэрди казали шо ПАРАША вишпурляла 60-80% своїх ракет.

Хто там наступний Ыхпэрдом та вангуїстом??
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01.01.2023 11:21 Ответить
"Дефіцит сьогодні є у росіян,,, але в той самий час додає -Він додав, що у Росії продовжується виробництво ракет, хоч і дещо зменшилося. (де-що зменшилось , в кількісному вимірі це скільки???)х/з?
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01.01.2023 11:22 Ответить
На 2-3 рази, потім ще на 2-3 рази, потім ще на 2-3 рази
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01.01.2023 11:26 Ответить
Про кількість ракет в моковитів ми взнаємо по кількості прильотів-все решта бла, бла,бла. Менше слухати "гекспердів" типу обдрестовича та іже з ним.
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01.01.2023 11:27 Ответить
Руки прочь от хероя абдристовича! Он не только удовлетворяет своего полковника , но и членом сбивает крылатые ракеты!
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01.01.2023 12:02 Ответить
Класний тролінг...
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01.01.2023 13:57 Ответить
На сбитом шахеде в Харькове зацарапанный номер 535, а сколько их ещё.

В БЕЛАРУСЬ ПРИБЫЛИ ИРАНСКИЕ ИНСТРУКТОРЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДРОНОВ

29.12.2022 Скорее всего будут производить в Беларуси шахеды. Закончатся ракеты новые сделают.
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01.01.2023 11:39 Ответить
Нет никакой ответственности за пустой треп.
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01.01.2023 11:40 Ответить
Те що вони випускають по нам по 50-100 ракет, спустошуючи свої кармани, це одне. Головне скільки долітає. Нехай б'ються головою об стіну, доки не розіб'ють свою дурну бошку.
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01.01.2023 11:42 Ответить
А буданов и гогилашвили до сколько умеют считать? На пальцах на руках или даже на ногах?
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01.01.2023 12:00 Ответить
Заваліть уже свої брехливі *******. Аналітики, яких ми заслужили. Казочку про 2-3 атаки ми чуємо ледве не з початку війни, а ракети як летіли, так і летять. І замість того, що б нарешті, виготовити свої дрони і ракети і влупити по кацапні так, що б пір'я полетіло, нам казочки розказують, в стилі "Потерпіть, колись це скінчиться".
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01.01.2023 12:19 Ответить
"...у Росії ракет вистачить ще на 2-3 масовані обстріли.." это мне напоминает "2-3 недели" "подполковника" Арестовича...
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01.01.2023 12:20 Ответить
Можливо,ці клоуни не уточнили,що йдеться про 2-3 ЩОМІСЯЧНИХ обстрілів...
Або йдеться про ПОТУЖНІ обстріли,а це,-так,дрібничка...
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01.01.2023 12:25 Ответить
Ракеты созданные в сортире Совка в 60-70-80-90 года путлера пулял по Белгороду Курску и прочим Брянскам... ракеты созданные после 2000 года Хмырь мавзолейный тратил на подлодку КУРСк и крейсер Москва... Рогозин правду сказал....мы а Дупе... все ракетчики и прочие Ацтишники удрали на Запад...мы вынуждены даже дырки на МКС заклеивают Скотчем 🤣🤣🤣🦍🦍🦍типа встали с Колен💀🦍🦍🦍
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01.01.2023 12:39 Ответить
Срок годности одной ракеты 7 лет...🦍🦍🦍💀💀💀после гарантийного срока она летит куда попало...
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01.01.2023 12:42 Ответить
Что? Опять? Или снова?
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01.01.2023 12:56 Ответить
Опять 2-3. Это уже мем. Если они способны делать 2-3 обстрела в течении нескольких дней, как они уже сделали, то скорее всего об исчерпании речи не идёт.
А вообще, это похоже на отмазку. Типа подождать просто надо, потерпеть. Принимать контр-меры не нужно, такая убаюкивающая риторика.
Как было с лендлизом. Можно своего ничего не делать, вон с 1 октября будет лендлиз и массы техники попрут. Как показала практика, это крайне ошибочно.
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01.01.2023 13:03 Ответить
Про 2-3 залпи ми вже чуємо давно. Зима закінчиться через 2 (максимум через 3) місяці - каже Арестович.
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01.01.2023 13:09 Ответить
Да,расия умирает,кремль в панике,путин в шоке,шойгу в истерике,медведев в запое...Когда же вы медиапровидцы,суки,заткнетесь?
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01.01.2023 14:54 Ответить
 
 