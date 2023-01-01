У России запаса ракет на 2-3 мощных обстрела, - Скибицкий
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия имеет крылатых ракет на 2-3 раза для нанесения мощных массированных ракетных ударов по Украине. Это максимум, на что способен враг.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Дефицит сегодня есть у россиян. Он связан прежде всего с баллистическими ракетами "Искандер". Как видим, давно они применяли этот вид вооружения. Речь идет именно о баллистике. И приближаются к окончанию запасы "Калибров". Гораздо уменьшаются крылатые ракеты воздушного базирования Х -101, Х-555. И наши подсчеты очень просты. Максимум, на что способна Россия - это два-три таких мощных нанесения ударов, как вот мы наблюдали за последнее время", - рассказал Скибицкий.
Он уточнил, говорится, по меркам РФ, о высокоточном вооружении - это крылатые ракеты Х-101, Х-555 и "Калибры".
Он добавил, что в России продолжается производство ракет, хотя и несколько уменьшилось.
Пожалуйста, подождите...
Вы же про Су-35 ?
- Арестович
-Подоляк
-Данілов
-Рєзніков
-Буданов
-Скібіцький
хто там ще на черзі порахувати кацапські ракети????
"ракети закінчуються, але...".
Оце "але..." ми бачимо щотижня.
Согласно этой декларации, расходы на оборону в 2022 году составят 270,7 млрд гривен, на 2023 год - 299,7 млрд, а в 2024 - 332,5 млрд. Эта сумма значительно меньше, чем та, которая предусматривалась указом президента от 25 апреля 2019. Параметры бюджетной декларации 2020-2022 предусматривали расходы на оборону в 2022 году в объемах не менее 449,4 млрд грн. То есть воюющая страна постепенно сокращает расходы на оборону. И это уже коснется не только Павлоградского химзавода. Можно ли в такой ситуации перевооружать армию - большой вопрос.
Денис Попович журналист 4 июня 2021
Так бы они её достигли.
Они держат на определённом уровне.
До декого й досі не доходить, що цей успокоїн вже не працює.
6 дней назад
Наша розвідка говорить що русня зараз може виробляти близько 50 ракет на місяць .
Максимум чего они добьются это перебои с электричеством, к которым люди уже начали приспосабливаться.
Обратная сторона этих обстрелов это поражение в информационной войне и усиление поддержки Украины.
Не понимаю откуда столько пессимизма в комментах.
Площа враження 100 ракет - 6000 метрів.
Долітає 20% ракет, тобто реальна
площа враження 1200 метрів.
Площа України 603.000.000.000 метрів.
Короче кажучи, кацапам потрібні мільйони ракет,
щоб знищити Україну "до фундаменту".
В Украине только школ 14 000.
Ущерб от обстрелов в первую очередь психологический. И вы этот ущерб усиливаете своими паническими комментариями.
Но зачем распространять дезу, что у РФ огромные запасы ракет, которыми она уничтожит Украину до фундамента за год. Пораженческие настроения для Украины опасней обстрелов. Критика сейчас должна быть осторожной и конструктивной.
Мало того - немає і не буде , як би прикро це не звучало . Тому що для знищення кацапських заводів нам потрібно мати тисячі балістичних ракет середньої дальності ( а бажано і великої , бо заводи з виготовлення зброї розкидані по всій величезній території паРаші ,, ракети треба буде запускати на багато тис км ) , але для їх виробництва ( та ще й в умовах війни ) в нас немає а ні достатніх потужностей , а ні часу , а ні грошей ( йдеться про багато мільярдів дол ) . А ті потужності які і є , постійно знаходяться під загрозою знищення , плюс до всього - навряд чи зможуть стабільно працювати в умовах постійних відключень електроенергії .
За найприйнятнішого результату , за наявності необхідних компонентів , ми можливо ще якось і зможемо виготовити кілька ракет , але це капля в морі ..
В нас ніколи не було потужностей з виготовлення балістичних ракет середньої дальності .. Все це виробництво , ще з часів совка , знаходилось на території мордору . Южмаш на конвеєрі виробляв лише стратегічні ядерні ракети .
Повний цикл виробництва тактичних ракет Грім , Вільха , Нептун і т.д. , потрібно починати створювати - з нуля ,, на основі новітніх технологій , створювати нові потужності , будувати нові заводи , розвивати логістику та інше . А зараз - час втрачено , грошей нема , + вся територія України ( а значить всі наші промислові об'єкти і потенційні - нові промислові майданчики ) постійно під загрозою знищення .
А аналоги шахідів у нас створюються , просто це не широко рекламується -
- Дешевый и смертоносный. В Кривом Роге изобрели аналог дронов-камикадзе Shahed (видео)https://focus.ua/digital/542958-deshevyy-i-smertonosnyy-v-krivom-roge-izobreli-analog-dronov-kamikadze-shahed-video
А на третєму тижні повномаштабної, інші Ыхпэрди казали шо ПАРАША вишпурляла 60-80% своїх ракет.
Хто там наступний Ыхпэрдом та вангуїстом??
В БЕЛАРУСЬ ПРИБЫЛИ ИРАНСКИЕ ИНСТРУКТОРЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДРОНОВ
29.12.2022 Скорее всего будут производить в Беларуси шахеды. Закончатся ракеты новые сделают.
Або йдеться про ПОТУЖНІ обстріли,а це,-так,дрібничка...
А вообще, это похоже на отмазку. Типа подождать просто надо, потерпеть. Принимать контр-меры не нужно, такая убаюкивающая риторика.
Как было с лендлизом. Можно своего ничего не делать, вон с 1 октября будет лендлиз и массы техники попрут. Как показала практика, это крайне ошибочно.