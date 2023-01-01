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22-летняя девушка, раненая во время обстрела Хмельницкого, умерла в больнице, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

хмельницький

22-летняя девушка, раненая вчера во время обстрела Хмельницкого, скончалась в больнице.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий, передает Цензор.НЕТ.

"Девушка (22 года), которая в крайне тяжелом состоянии вчера была госпитализирована в больницу после обстрелов нашего города, умерла от полученных травм. Соболезнования родным и близким! Орки, гореть вам в аду!", - говорится в сообщении.

Читайте также: Россияне ударили в военный объект и АЗС в Хмельницком, госпитализированы 8 гражданских, - ОВА
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Топ комментарии
+53
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01.01.2023 11:16
+33
Їх ЗСУ покарає. На Господа надійся...
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01.01.2023 11:27
+32
прокляті тварюки...
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01.01.2023 11:25
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01.01.2023 11:16 Ответить
Господи, покарай тих слуг антихриста!
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01.01.2023 11:23 Ответить
Їх ЗСУ покарає. На Господа надійся...
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01.01.2023 11:27 Ответить
прокляті тварюки...
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01.01.2023 11:25 Ответить
Шо б ви всі там на козляндії повиздихали,тварюки кончені...
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01.01.2023 11:31 Ответить
расійський етнос треба вибивати тільки висококваліфікованими беприпасами /типу багатотисячними вольфрамовими шариками або середніми та дальніми ракетами/ та професійної виучкою ЗСУ.
Національні окраїни мордору перетягти на свою сторону, щоб вспомнили всі злочини кацапів за років 500 і вирізали їх тотально.
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01.01.2023 11:32 Ответить
МОСКАЛЬ - штучно вирощений сорт підлоги як етнос земель Московії (Залісся). Три складові московита: Професійна Брехня завжди і в усьому... до останнього подиху (витрати коштів як здатність існування рабського народу московитів під 500-річним прогинанням перед ханами). з піною біля рота чи з вискалом • Нахабне москальське пограбування під назвою «збирання земель»… поки добре не дадуть цьому московиту по руках чи під дих
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01.01.2023 11:54 Ответить
Раніше на терріторії московитів жило людожерське племя Андрофагів, яке не займалося ні скотоводством ні землеробством, а тільки нападало на сусідні племіна, грабувало їх та жрало живцем. Монгольські літописці, описували бит, звичаї, їжу, одяг, архітектуру кацапів і прийшли в жах.
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01.01.2023 12:49 Ответить
відільються вам виродкам наші слізоньки!
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01.01.2023 11:40 Ответить
О Небо!
Ще і не жила дитина! Який сум....((...
Щоб ви, падли кацапсько-путінські, виздихали всі 140 мільйонів!
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01.01.2023 11:43 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...

кацапам смерть......
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01.01.2023 11:49 Ответить
"орки", які нах орки, росіяни, росіяни звичайні прямоходячі
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01.01.2023 11:59 Ответить
Ось що несуть ці варвари терористи ,будьте прокляті і чого ви добились окрім ненависті і прокльонів ,ну а дівчину за що ?
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01.01.2023 12:05 Ответить
22 роки! Все життя могло бути попереду, діти! С-ки маськовські! І для них ще треба якісь гарантії! Б-ть!!!
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01.01.2023 12:14 Ответить
тварі рашистьські ... ВСУ респект щоб відстрілювали собак рашистських.. Нема прощення ***** та його посіпакам
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01.01.2023 12:26 Ответить
Будьте ви прокляті, рашисти ! До третього коліна.
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01.01.2023 13:02 Ответить
До сьомого!!!
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01.01.2023 13:36 Ответить
В цій смерті молодої дівчини винні не лише рашисти. Часткова вина і на наших "союзниках з партнерами", які не хочуть "ескалації , і "зберігаючи обличчя путлеру", дають нам по 1 системі ППО на місяць, замість того, щоб надати необхідну кількість таких систем відразу, і хоча би таким чином закрити небо України від ракет. Було би у нас хоч декілька батарей Петріотів чи кілька додаткових IrisT - дуже ймовірно, що 2 з 3 ракет не впали на глибоко тилове місто Хмельницький і ця дитина сьогодні була би жива...
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01.01.2023 13:06 Ответить
А захід тут до чого він що будував дороги,розміновувати Крим чи може з жовтня кричав що буде війна а в замін-наша розвідка краща і ви гірші скабеєвої з соловєм
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01.01.2023 13:28 Ответить
Василь Шестопал. Захід (США, Британія) гарантували безпеку України взамін здачі ЯЗ та її носіїв.
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01.01.2023 13:47 Ответить
Захід до того,що він нам від березня місяця обіцяє надати все необхідне для перемоги, а дає рівно стільки, щоб ми лиш тримали лінію фронту, а війна продовжувалась. І навряд чи б ми могли самі зробити такі ж ******* системи ППО, які має Захід, навіть якби наш ВПК цим займався...
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01.01.2023 13:47 Ответить
Вибрали зелене лайно, а їсти приходиться всім.. Вибрали собі на смерть.. Дурість більшості неймовірна.
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01.01.2023 13:39 Ответить
Перед тим, як звинувачувати союзників, які виділяють гроші, дають чимало зброї та утримують велику кількість біженців коштом своїх платників податків (у тих же США, Польщі, Литві і т.п. і без України є на що витратити гроші) можливо, варто поглянути на себе? Це союзники винні у тому, що обирали до влади колишніх комуняк, зеків-рецидивістів, клоунів? Може союзники розпродували роками зброю чи віддавали в обмін на газ та скорочували армію? Чи союзники винні у тому, що десятки років в Україні вважали що НАТО нам не треба, а росія "брацкій народ"? А може союзники змусили вже під час бойових дій вкладали гроші в асфальт замість виробництва ракет, танків та ***********?
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01.01.2023 13:39 Ответить
Господи покарай цю наволоч.
Вони не люди, а їбучі монголоїди.
Винищить їх всіх з їхніми лркосамками. Дохнуть вам у пеклі ,недолюди кацапські.
Нічого ,скоро будете від голоду жерти своїх личинок

І не дивуйся, мразь і скот кацапський, коли твою "личинку" добрий сусід "дядя Ваня чи боря, пустить на шаурму" Це вас чекає усіх, скоти російські.
Ми вас вб'ємо усіх без винятку, уіпани. Ми вам зробимо одну здорову ",Бучу"в масштабах вашої конченної рашки кацапської. А ми будемо дивиться,як ви жерете один одного.
Фу, гидота монголоїдно-кацапська 🤮
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01.01.2023 13:51 Ответить
 
 