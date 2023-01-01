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22-летняя девушка, раненая во время обстрела Хмельницкого, умерла в больнице, - ОВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
22-летняя девушка, раненая вчера во время обстрела Хмельницкого, скончалась в больнице.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий, передает Цензор.НЕТ.
"Девушка (22 года), которая в крайне тяжелом состоянии вчера была госпитализирована в больницу после обстрелов нашего города, умерла от полученных травм. Соболезнования родным и близким! Орки, гореть вам в аду!", - говорится в сообщении.
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+53 Чайка Київ
показать весь комментарий01.01.2023 11:16
+33 Наталья Алексеева b53ae513
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+32 джефф картер
показать весь комментарий01.01.2023 11:25
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Пожалуйста, подождите...
Національні окраїни мордору перетягти на свою сторону, щоб вспомнили всі злочини кацапів за років 500 і вирізали їх тотально.
Ще і не жила дитина! Який сум....((...
Щоб ви, падли кацапсько-путінські, виздихали всі 140 мільйонів!
Вічна пам'ять...
кацапам смерть......
Вони не люди, а їбучі монголоїди.
Винищить їх всіх з їхніми лркосамками. Дохнуть вам у пеклі ,недолюди кацапські.
Нічого ,скоро будете від голоду жерти своїх личинок
І не дивуйся, мразь і скот кацапський, коли твою "личинку" добрий сусід "дядя Ваня чи боря, пустить на шаурму" Це вас чекає усіх, скоти російські.
Ми вас вб'ємо усіх без винятку, уіпани. Ми вам зробимо одну здорову ",Бучу"в масштабах вашої конченної рашки кацапської. А ми будемо дивиться,як ви жерете один одного.
Фу, гидота монголоїдно-кацапська 🤮