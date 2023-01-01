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Новости За рубежом
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Хорватия (235) Шенген (179) еврозона (24)

Хорватия официально стала членом еврозоны и присоединилась к Шенгенской зоне

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

хорватія

В воскресенье 1 января 2023 Хорватия перешла на единую европейскую валюту и вошла в Шенгенскую зону.

Об этом сообщает Европейская Правда, передает Цензор.НЕТ.

С 1 января 2023 г. в Хорватии евро становится официальной валютой, которая должна постепенно заменить хорватскую куну. Согласно местному законодательству, куна будет постепенно выходить из обращения до 31 июля 2023 года.

С сентября 2022 г. в стране начался переход на цены на товары в евро, причем в ценниках указывались цены и в евро, и в кунах. А в ноябре хорватский парламент одобрил первый в истории бюджет евро.

Так, Хорватия стала 20 страной, перешедшей на евро. В рамках поэтапного введения валюты более половины банкоматов отключили, чтобы перезагрузить для выдачи новых банкнот.

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Топ комментарии
+14
Хуже нібудіт сказали зебіли і обрали клоуна під час війни, а він оточив себе різною наволоччю. Першими в Україну прискакали Бєня і Портнов, наприклад.
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01.01.2023 11:51
+13
Нам до цього як до місяця рачки з зеленими зрадниками в ОПі.
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01.01.2023 11:38
+12
В ОПі опинилися ті, кого вибрав мудрий нарід. Тому тут проблема більш глобальніша ніж "зелені зрадники в ОПі"
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01.01.2023 11:42
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Вітаємо у клубі адекватних країн
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01.01.2023 11:36 Ответить
Нам до цього як до місяця рачки з зеленими зрадниками в ОПі.
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01.01.2023 11:38 Ответить
В ОПі опинилися ті, кого вибрав мудрий нарід. Тому тут проблема більш глобальніша ніж "зелені зрадники в ОПі"
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01.01.2023 11:42 Ответить
Хуже нібудіт сказали зебіли і обрали клоуна під час війни, а він оточив себе різною наволоччю. Першими в Україну прискакали Бєня і Портнов, наприклад.
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01.01.2023 11:51 Ответить
Чого раптом ?
У Сивочолого було би повно зброї і значно підготовленіша армія.
У кацапів були би великі проблеми вийти з Криму. А не так як вони пройшлись за добу маршем аж до Херсона. Були би облаштовані північні території, як вони є зараз. Не відводились би війська з вигідних позицій на сході, не руйнували би бетонні споруди і не розміновували території.
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01.01.2023 12:41 Ответить
І не скорочувалось на 40 тис військо.
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01.01.2023 14:10 Ответить
А шо там, Орбан уже вышел из ЕС и НАТО, чтобы войти в СНГ? Надо у него прямо спросить, будет он это делать?
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01.01.2023 11:38 Ответить
https://panorama.pub/news/my-vhodili-v-evropejskuu-semu


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01.01.2023 16:49 Ответить
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01.01.2023 11:41 Ответить
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01.01.2023 11:43 Ответить
ШЗНХ????
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01.01.2023 11:48 Ответить
Це ж якийсь танцюрист чи ще якась холєра.
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01.01.2023 12:09 Ответить
артист хитрожопий
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01.01.2023 12:19 Ответить
Це Сергій Полунін. Перед самим Новом роком в Італії його послали з його пропутінськими поглядами:
В Италии отменили шоу с Полуниным из-за татуировок с Путиным

Сергей Ромашенко

30.12.202230 декабря 2022 г.

В Италии подняли волну протестов из-за того, что у Сергея Полунина три татуировки с изображением Владимира Путина. Миланский театр уступил давлению и отменил представление.





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Миланский театр Arcimboldi отменил шоу с выдающимся российским танцовщиком Сергеем Полуниным, у которого на груди и предплечьях три татуировки с президентом РФ Владимиром Путиным. "Шоу с Сергеем Полуниным 28-29 января в миланском театре Arcimboldi отменено из-за кампании протестов в интернете и соцсетях", - говорится в сообщении, выложенном на сайте театра в пятницу, 30 декабря.

Полунин должен был выступить в балете "Распутин - танцевальная драма", который первоначально планировался на 2019 год, но с тех пор неоднократно откладывался из-за пандемии коронавируса. В сообщении театра говорится, что отмена представления является актом "политической и моральной ответственности", учитывая "климат напряженности и угроз". Представитель театра пояснил, что дирекция стала мишенью протестной кампании по электронной почте и интернету.

В Arcimboldi отметили, что решение об отмене балета было согласовано с компанией Полунина и подчеркнули, что театр решительно выступает против войны в Украине. Дирекция напомнила, что Arcimboldi устраивал шоу с российской группой Pussy Riot и украинскими артистами. Полунин - один из самых выдающихся танцоров на мировой сцене и бывший премьер Королевского балета в Лондоне - родился в Украине, но в 2018 году принял гражданство России.
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01.01.2023 12:51 Ответить
Прощавай, хорватська куна!
Одна з найстабільніших валют Світу.
Був у Хорватії в 2018 років - курс був 7,20 кун/євро. Потім був в 2014 - курс 7,50 кун/євро.
Інфляція 3%
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01.01.2023 11:51 Ответить
В 2008 та 2014
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01.01.2023 11:52 Ответить
Добавте ще інфляцію євро і доллару-те й получите зовсім не 3 відсотки
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01.01.2023 13:17 Ответить
Юань стабільніше. Я пам'ятаю, що у 1990 було десь 6,3RMB за долар. Сьогодні 6,8.
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01.01.2023 16:58 Ответить
Заздрю по-білому...
А ми 30 років деградуємо
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01.01.2023 11:54 Ответить
Хорватия в свое время сильно пострадала за выход из гославской империи. Но оно того стоило.
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01.01.2023 11:55 Ответить
Радии за Хорватію -- і нам туди дорога .
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01.01.2023 12:05 Ответить
З нашими втратами війна у Хорватії то квіточки. Інше питання, що нам треба було розпрощатися з рашкою у 90-ті. Але ми вибирали між однією твариною кучм та другою твариною симоненко. А Черновола не зберегли.
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01.01.2023 12:11 Ответить
А тепер, коли рашка сюда по самі вуха залізла, як вірус, треба ще довго воювати.
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01.01.2023 12:12 Ответить
Це вже віина не на життя а на смерть -- або ми іх або вони нас .
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01.01.2023 12:17 Ответить
Хорватія це така собі Угорщина
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01.01.2023 12:18 Ответить
Радий за Хорватію. У свій час вони добре зробили що заборонили кацапні скуповувати все і вся в своїй країні. На відміну від сусідньої Чорногорії. В Чорногорії хоч і євро вже давно в якості запозиченої валюти, але це їм мало допомогло. Там руський бізнес усим керує, тож в порівнянні з Хорватією там срака.
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01.01.2023 12:52 Ответить
Тобто хорвати зрадили
"нєдєлімий сєрбскій нарот",

і необачно приєдналися до геїв та натовських агресорів?
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01.01.2023 13:15 Ответить
Жаль мне Хорватия нравилась. Теперь будет неадекватно дорого.
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01.01.2023 14:05 Ответить
А де там булок дешево? Нічого не зміниться, окрім того щоне треба буде час на таможні витрачати.
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01.01.2023 17:46 Ответить
Достаточно вспомнить историческую Белую Хорватию, чтобы с гордостью сказать: Хорваты наши братья!
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01.01.2023 19:46 Ответить
 
 