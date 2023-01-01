Хорватия официально стала членом еврозоны и присоединилась к Шенгенской зоне
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В воскресенье 1 января 2023 Хорватия перешла на единую европейскую валюту и вошла в Шенгенскую зону.
Об этом сообщает Европейская Правда, передает Цензор.НЕТ.
С 1 января 2023 г. в Хорватии евро становится официальной валютой, которая должна постепенно заменить хорватскую куну. Согласно местному законодательству, куна будет постепенно выходить из обращения до 31 июля 2023 года.
С сентября 2022 г. в стране начался переход на цены на товары в евро, причем в ценниках указывались цены и в евро, и в кунах. А в ноябре хорватский парламент одобрил первый в истории бюджет евро.
Так, Хорватия стала 20 страной, перешедшей на евро. В рамках поэтапного введения валюты более половины банкоматов отключили, чтобы перезагрузить для выдачи новых банкнот.
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У Сивочолого було би повно зброї і значно підготовленіша армія.
У кацапів були би великі проблеми вийти з Криму. А не так як вони пройшлись за добу маршем аж до Херсона. Були би облаштовані північні території, як вони є зараз. Не відводились би війська з вигідних позицій на сході, не руйнували би бетонні споруди і не розміновували території.
В Италии отменили шоу с Полуниным из-за татуировок с Путиным
Сергей Ромашенко
30.12.202230 декабря 2022 г.
В Италии подняли волну протестов из-за того, что у Сергея Полунина три татуировки с изображением Владимира Путина. Миланский театр уступил давлению и отменил представление.
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Миланский театр Arcimboldi отменил шоу с выдающимся российским танцовщиком Сергеем Полуниным, у которого на груди и предплечьях три татуировки с президентом РФ Владимиром Путиным. "Шоу с Сергеем Полуниным 28-29 января в миланском театре Arcimboldi отменено из-за кампании протестов в интернете и соцсетях", - говорится в сообщении, выложенном на сайте театра в пятницу, 30 декабря.
Полунин должен был выступить в балете "Распутин - танцевальная драма", который первоначально планировался на 2019 год, но с тех пор неоднократно откладывался из-за пандемии коронавируса. В сообщении театра говорится, что отмена представления является актом "политической и моральной ответственности", учитывая "климат напряженности и угроз". Представитель театра пояснил, что дирекция стала мишенью протестной кампании по электронной почте и интернету.
В Arcimboldi отметили, что решение об отмене балета было согласовано с компанией Полунина и подчеркнули, что театр решительно выступает против войны в Украине. Дирекция напомнила, что Arcimboldi устраивал шоу с российской группой Pussy Riot и украинскими артистами. Полунин - один из самых выдающихся танцоров на мировой сцене и бывший премьер Королевского балета в Лондоне - родился в Украине, но в 2018 году принял гражданство России.
Одна з найстабільніших валют Світу.
Був у Хорватії в 2018 років - курс був 7,20 кун/євро. Потім був в 2014 - курс 7,50 кун/євро.
Інфляція 3%
А ми 30 років деградуємо
"нєдєлімий сєрбскій нарот",
і необачно приєдналися до геїв та натовських агресорів?