Россия в ближайшее время может атаковать дронами, пока готовит ракетоносители, - ОК "Південь"

Вследствие последнего ракетного обстрела Россия использовала большое количество "Калибров", поэтому в ближайшее время, вероятно, прибегнет к дроновым атакам, пока готовит ракетоносители.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сказала руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Кораблей сейчас в Черном море у врага стало меньше, у них осталось всего 5, и ракетоносители в пунктах базирования. На боевом дежурстве их нет. Но мы же помним, что они перед этим отработали, много "Калибров" использовали, именно поэтому необходимо время на переснаряжение. Сейчас, готовясь к этому (атакам – ред.), вполне вероятно будут использовать ещё дроны, а тем временем подтягивать ракетоносители", - отметила Гуменюк.

Гуменюк сообщила, что Россия использует те дроны, которые уже получила от Ирана. Кроме того, сейчас враг пытается терроризировать районы, прилегающие к линии фронта — Запорожское направление, Днепропетровщину (Никопольский район) и т. п.

Она также напомнила, что южный регион является "транзитным" для российских ракет, поэтому от работы противовоздушной обороны зависит долетят ли ракеты вглубь Украины.

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