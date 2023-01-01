В декабре было ликвидировано более 17 тысяч российских оккупантов. ІНФОГРАФІКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Своеобразный рекорд установили украинские защитники в декабре – ликвидировано 17280 российских солдат.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал "Шрайк Ньюз".
В декабре было ликвидировано 17280 рашистских солдат. Это рекордный результат за все время.
Потери РФ в технике за месяц:
- танки: 116
- боевые бронемашины: 207
- артсистемы: 117
- РСЗО: 28
- средства ПВО: 3
- самолеты: 3
- вертолеты: 8
- БПЛА: 230
- крылатые ракеты: 192
- автотехника и автоцистерны: 279
- спецтехника: 18.
"В декабре рекордные показатели ликвидации рашистов и ракет, высокие показатели по уничтожению беспилотников.
При этом самый плохой результат уничтожения вражеских танков, ББМ, автотехники, самолетов, средств ПВО. Один из самых плохих по артсистемам и вертолётам
Таким мы и запомним декабрь: заброс позиций ВСУ мясом, а гражданской инфраструктуры – ракетами и шахедами. И, что главное, без каких-либо решительных успехов", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Так тримати 👍🏼👍🏼👍🏼😠
й на цих придурків кацапських
Це тому що м'яса , по всьому мордору ще можна якось назбирати , а от залізо кацапні вже приходиться економити . . І чим далі війна , тим - економити доводиться більше .
https://t.me/generalsvr2/396
Суббота 31.12.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 104186 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 30 декабря это 33902 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 6 января 2023 года. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 5941 убитыми и пропавшими безвести.
Также стоит отметить, что с 24 февраля 2022 года в зоне боевых действий и прифронтовой зоне погибли и пропали безвести 1118 сотрудников ФСБ и 297 сотрудников Спасательных подразделений МЧС России.
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безвозвратні рашисти (без ЛДНР): 104 186 + 33 902 + 5 941 + 1118 + 297= 145 444 (+8 331 у порівнянні з 17.12.2022, +14 393 з 11.12.2022, +18 625 з 3.12.2022, +39 328 з 05.11.2022)
якщо коефіціент поранених до безвозвратних - 2, то:
Тоді: сумарно з пораненими (без ЛДНР): 145 444 + (145 444 * 2)=436 332 (+24 993 у порівнянні з 17.12.2022, +43 176 з 11.12.2022, +55 875 з 3.12.2022,+117 984 з 05.11.2022)
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По ЛДНР інфи нема, проте була більше 12 тижнів назад інфа, що з ЛДНР загиблих тільки мобіків 23 000, приймемо консервативно, що зараз 25 000.
Тоді: ЛДНР с пораненими: 25 000 + (25 000*2) = 75 000
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Загалом з пораненими (з ЛДНР): 436 332 + 75 000 = 511 332
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P.S.А якщо ж брати коефіціент поранених до безвозвратних - 3, то загальна сума = 681 776
" ... безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ - 104186 человек ..." - може бути з пораненими, які гарантовано не повернуться у стрій.
по ЧВК: ..."на пятницу 30 декабря это 33902 погибших.",
по росгвардии: "5941 убитыми и пропавшими безвести."
"погибли и пропали безвести 1118 сотрудников ФСБ и 297 сотрудников Спасательных подразделений МЧС России"
по логіці - таке ж саме значення має і цифра "личного состава ВС РФ- 104186" - тобто без поранених і тут.