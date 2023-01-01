В декабре было ликвидировано более 17 тысяч российских оккупантов. ІНФОГРАФІКА

Своеобразный рекорд установили украинские защитники в декабре – ликвидировано 17280 российских солдат.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал "Шрайк Ньюз".

В декабре было ликвидировано 17280 рашистских солдат. Это рекордный результат за все время.

Потери РФ в технике за месяц:

танки: 116

боевые бронемашины: 207

артсистемы: 117

РСЗО: 28

средства ПВО: 3

самолеты: 3

вертолеты: 8

БПЛА: 230

крылатые ракеты: 192

автотехника и автоцистерны: 279

спецтехника: 18.

"В декабре рекордные показатели ликвидации рашистов и ракет, высокие показатели по уничтожению беспилотников.

При этом самый плохой результат уничтожения вражеских танков, ББМ, автотехники, самолетов, средств ПВО. Один из самых плохих по артсистемам и вертолётам

Таким мы и запомним декабрь: заброс позиций ВСУ мясом, а гражданской инфраструктуры – ракетами и шахедами. И, что главное, без каких-либо решительных успехов", - говорится в сообщении.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 106 720 человек (+760 в сутки), 3031 танк, 2021 артсистема, 6084 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА