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Новости Война в Украине
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армия РФ (15392) ликвидация (1948)

В декабре было ликвидировано более 17 тысяч российских оккупантов. ІНФОГРАФІКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Своеобразный рекорд установили украинские защитники в декабре – ликвидировано 17280 российских солдат.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал "Шрайк Ньюз".

В декабре было ликвидировано 17280 рашистских солдат. Это рекордный результат за все время.

Потери РФ в технике за месяц:

  • танки: 116
  • боевые бронемашины: 207
  • артсистемы: 117
  • РСЗО: 28
  • средства ПВО: 3
  • самолеты: 3
  • вертолеты: 8
  • БПЛА: 230
  • крылатые ракеты: 192
  • автотехника и автоцистерны: 279
  • спецтехника: 18.

"В декабре рекордные показатели ликвидации рашистов и ракет, высокие показатели по уничтожению беспилотников.

При этом самый плохой результат уничтожения вражеских танков, ББМ, автотехники, самолетов, средств ПВО. Один из самых плохих по артсистемам и вертолётам

Таким мы и запомним декабрь: заброс позиций ВСУ мясом, а гражданской инфраструктуры – ракетами и шахедами. И, что главное, без каких-либо решительных успехов", - говорится в сообщении.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 106 720 человек (+760 в сутки), 3031 танк, 2021 артсистема, 6084 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

В декабре было ликвидировано более 17 тысяч российских оккупантов 01
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Топ комментарии
+23
когда получим для хаймарсов ракеты ER с дальностью до 150 км, то потери кацапов можно довести до 30 тысяч в месяц. Они сейчас на расстоянии больше 100 км имеют обыкновение сбиваться в огромные толпы в местах, где есть комфорт и еда.
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01.01.2023 13:37
+17
Чудовий врожай в грудні на дику кацапню

Так тримати 👍🏼👍🏼👍🏼😠
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01.01.2023 13:31
+17
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01.01.2023 13:33
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Чудовий врожай в грудні на дику кацапню

Так тримати 👍🏼👍🏼👍🏼😠
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01.01.2023 13:31 Ответить
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01.01.2023 13:33 Ответить
😂
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01.01.2023 13:41 Ответить
звичайно фантазії ... але уявив собі ,що в Гаазькому трибуналі )(уйло співає "Батько наш Бандера..."для хоть якоїсь поблажливості
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01.01.2023 15:06 Ответить
брат-200
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01.01.2023 13:33 Ответить
когда получим для хаймарсов ракеты ER с дальностью до 150 км, то потери кацапов можно довести до 30 тысяч в месяц. Они сейчас на расстоянии больше 100 км имеют обыкновение сбиваться в огромные толпы в местах, где есть комфорт и еда.
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01.01.2023 13:37 Ответить
Влучний опис пацюків.
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01.01.2023 13:57 Ответить
те, у кого есть дома крыса, могут не согласиться с таким сравнением. Больше параллелей с прусаками на кухне в советской студенческой общаге.
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01.01.2023 14:16 Ответить
Що 30К . .що56...Та й х@
й на цих придурків кацапських
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01.01.2023 13:37 Ответить
При цьому найгірший результат знищення ворожих танків, ББМ, автотехніки, літаків, засобів ППО. Один із найгірших за артсистемами та вертольотами. Джерело: https://censor.net/ua/n3390661
Це тому що м'яса , по всьому мордору ще можна якось назбирати , а от залізо кацапні вже приходиться економити . . І чим далі війна , тим - економити доводиться більше .
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01.01.2023 13:43 Ответить
Гадаю, св. Миколай приніс нам щось таке, щоб у новому році покращити цей чудовий результат!
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01.01.2023 13:47 Ответить
31.12.2022 12:06 сообщение из телеграмм-канала Генерал СВР (резервный)
https://t.me/generalsvr2/396
Суббота 31.12.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 104186 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 30 декабря это 33902 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 6 января 2023 года. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 5941 убитыми и пропавшими безвести.
Также стоит отметить, что с 24 февраля 2022 года в зоне боевых действий и прифронтовой зоне погибли и пропали безвести 1118 сотрудников ФСБ и 297 сотрудников Спасательных подразделений МЧС России.
----
*******:
безвозвратні рашисти (без ЛДНР): 104 186 + 33 902 + 5 941 + 1118 + 297= 145 444 (+8 331 у порівнянні з 17.12.2022, +14 393 з 11.12.2022, +18 625 з 3.12.2022, +39 328 з 05.11.2022)
якщо коефіціент поранених до безвозвратних - 2, то:
Тоді: сумарно з пораненими (без ЛДНР): 145 444 + (145 444 * 2)=436 332 (+24 993 у порівнянні з 17.12.2022, +43 176 з 11.12.2022, +55 875 з 3.12.2022,+117 984 з 05.11.2022)
--------
По ЛДНР інфи нема, проте була більше 12 тижнів назад інфа, що з ЛДНР загиблих тільки мобіків 23 000, приймемо консервативно, що зараз 25 000.
Тоді: ЛДНР с пораненими: 25 000 + (25 000*2) = 75 000
=====
Загалом з пораненими (з ЛДНР): 436 332 + 75 000 = 511 332
---
P.S.А якщо ж брати коефіціент поранених до безвозвратних - 3, то загальна сума = 681 776
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01.01.2023 14:00 Ответить
Чималу робу провели у розрахунках. Респект. Але ...

" ... безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ - 104186 человек ..." - може бути з пораненими, які гарантовано не повернуться у стрій.
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01.01.2023 14:47 Ответить
не схоже на це, перечитуємо ще раз
по ЧВК: ..."на пятницу 30 декабря это 33902 погибших.",
по росгвардии: "5941 убитыми и пропавшими безвести."
"погибли и пропали безвести 1118 сотрудников ФСБ и 297 сотрудников Спасательных подразделений МЧС России"
по логіці - таке ж саме значення має і цифра "личного состава ВС РФ- 104186" - тобто без поранених і тут.
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01.01.2023 15:47 Ответить
не читайте до обіду різних СВР..якшо навіть інших нема, то не читайте
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01.01.2023 15:08 Ответить
"Я знаю все краще за інших" - є ознакою низького інтелекту.
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01.01.2023 16:22 Ответить
17000 идиотов, а сколько ещё предстоит демелитарезировать пока они не уймутся
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01.01.2023 14:05 Ответить
Файний результат, але краще вийти на 50000 орків за місяць.
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01.01.2023 14:21 Ответить
Чесно кажучи незрозуміло, рф-ія їх хоч частково вивозить ?
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01.01.2023 14:49 Ответить
спалюють..хтось з керівництва на місцях говорив ,що в лісопосадку трупів вивезли і там спалили.
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01.01.2023 14:56 Ответить
Вбитих рашистів спалюють в пересувних крематоріях , які завезли із параші 😡
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01.01.2023 15:25 Ответить
А чё не мильен
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01.01.2023 16:58 Ответить
 
 