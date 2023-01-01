Новый президент Бразилии Лула надеется, что Украина и Россия договорятся

Надежды на окончание войны в Украине избранный президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва выразил после встреч с приехавшими на его инаугурацию представителями Украины и России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter пресс-службы президента Бразилии.

"В ходе беседы с главой верхней палаты парламента РФ Валентиной Матвиенко он "выразил стремление Бразилии к миру и нахождение сторонами общего языка для прекращения конфликта".

На отдельной встрече с первым вице-премьером Украины Юлией Свириденко Лула заявил, что в Бразилии "существует традиция защищать целостность наций" и его страна готова к переговорам с кем угодно ради мира", - говорится в сообщении.

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