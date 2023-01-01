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Новый президент Бразилии Лула надеется, что Украина и Россия договорятся
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Надежды на окончание войны в Украине избранный президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва выразил после встреч с приехавшими на его инаугурацию представителями Украины и России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter пресс-службы президента Бразилии.
"В ходе беседы с главой верхней палаты парламента РФ Валентиной Матвиенко он "выразил стремление Бразилии к миру и нахождение сторонами общего языка для прекращения конфликта".
На отдельной встрече с первым вице-премьером Украины Юлией Свириденко Лула заявил, что в Бразилии "существует традиция защищать целостность наций" и его страна готова к переговорам с кем угодно ради мира", - говорится в сообщении.
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+62 Alex Bylim acfe5d4d
показать весь комментарий01.01.2023 15:02
+43 Sophia-Maria Duglass
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+30 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий01.01.2023 15:11
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Все равно примерно как в Киеве провести опрос по поводу районов Пакистана и ключевых событий в индо-пакистанской войне, кто там свое ОПЗЖ, свое ОРДЛО, свои Гиркины и Мотороллы и так далее. Ответят тысячная доля процента. И в Бразилии тоже самое будет как взгляд на нашу страну.
Мишка да Гришка.
Прекраснодушный дебил.
А к россии там всегда было лояльное отношение, так как американцев там не любят как империалистов и из-за того что их корпорации навязывают законы, которые не в пользу бедного населения, которого там огромный процент. Ну а рашка типа "против американских империалистов", значит уже хорошо, ну и к тому же далёкая экзотическая страна, что тоже прикольно. Про Украину знают ещё меньше и что это недавно была часть рашки.
Поэтому для бразильцев это выглядит как местный внутренний конфликт, в котором они ничерта не понимают. Поэтому и не могут ничего сказать, кроме как "ребята, давайте жить дружно".
Это как у нас спросить, что мы думаем о войне Бразилии с Парагваем - хрен мы что скажем про это. Ну или про более недавнее - конфликт между тутси и хуту, сербов с хорватами и тд. Вроде кто-то прав, а кто-то нет, но хрен их там знает, да и вообще нас это не касается, поэтому давайте надеяться, что их президенты сумеют договориться. Вот так и бразильцы.
Плюс Лула уже был президентом в начале 2000-х и лично знаком с путиным, которого тогда все любили в мире, считали уважаемым президентом и приглашали в большую восьмёрку, большую двадцатку и тд.
Теперь контекст понятен?
13 ч. ·
Лядь Повалій розважає окупантів "Червоною рутою" на "Россия 1" прямо в той час, як в Україні звучать вибухи російських атак і роботи ППО...
Скотство і ницість найвищої проби.
UPD: А скільки зі мною всіляка її наближена шушера воювала через злегка лиш знущальні пости, скільки Ліхута проклинав, погрожував і ледь не на дуель викликав, бо "не можна так про жінку!"... А лядь так і лишилась ляддю - тільки перестала прикриватись фіговим листком "артісткі внє палітікі".
- відібрати усі звання
- АВТОРСЬКІ ПРАВА НА ЧЕРВОНУ РУТУ - хай вона оплачує !
Нонна Гришаева, Лариса Долина. Одесситки.
"Таисия Николаевна Повалий (до замужества носила фамилию Гирявец) родилась 10 декабря 1964 года в селе Шамраевка под Киевом. Когда Тае исполнилось 3 года, ее родители перебрались в город Белая Церковь, где будущая певица окончила общеобразовательную и музыкальную школы."
Банальна неграмотність у зовнішній політиці.
Які ще докази потрібні?
Країни, "де в лісах багато мавп" та в "містах багато петухов"-союзники.