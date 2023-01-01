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Бразилия (259) война (46904)

Новый президент Бразилии Лула надеется, что Украина и Россия договорятся

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

лула

Надежды на окончание войны в Украине избранный президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва выразил после встреч с приехавшими на его инаугурацию представителями Украины и России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter пресс-службы президента Бразилии.

"В ходе беседы с главой верхней палаты парламента РФ Валентиной Матвиенко он "выразил стремление Бразилии к миру и нахождение сторонами общего языка для прекращения конфликта".

На отдельной встрече с первым вице-премьером Украины Юлией Свириденко Лула заявил, что в Бразилии "существует традиция защищать целостность наций" и его страна готова к переговорам с кем угодно ради мира", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+62
Новий президент Бразилії може йти *****
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01.01.2023 15:02
+43
Алексей Голобуцкий

13 ч. ·

Лядь Повалій розважає окупантів "Червоною рутою" на "Россия 1" прямо в той час, як в Україні звучать вибухи російських атак і роботи ППО...

Скотство і ницість найвищої проби.

UPD: А скільки зі мною всіляка її наближена шушера воювала через злегка лиш знущальні пости, скільки Ліхута проклинав, погрожував і ледь не на дуель викликав, бо "не можна так про жінку!"... А лядь так і лишилась ляддю - тільки перестала прикриватись фіговим листком "артісткі внє палітікі".
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01.01.2023 15:07
+30
- лишить іі громадянствА України
- відібрати усі звання
- АВТОРСЬКІ ПРАВА НА ЧЕРВОНУ РУТУ - хай вона оплачує !
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01.01.2023 15:11
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Правила форума Совет форумчан
Новий президент Бразилії може йти *****
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01.01.2023 15:02 Ответить
Вфн лівак і цим все сказано...
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01.01.2023 15:15 Ответить
Так он итак уже там. Он со всеми договаривается, за бабло готов продать все улицы наркокартелям и другим преступным сообществам. Ему настолько ***** на нас.

Все равно примерно как в Киеве провести опрос по поводу районов Пакистана и ключевых событий в индо-пакистанской войне, кто там свое ОПЗЖ, свое ОРДЛО, свои Гиркины и Мотороллы и так далее. Ответят тысячная доля процента. И в Бразилии тоже самое будет как взгляд на нашу страну.
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01.01.2023 17:49 Ответить
Тільки через труп *********!
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01.01.2023 15:04 Ответить
Лула да Сілва

Мишка да Гришка.
Прекраснодушный дебил.
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01.01.2023 15:05 Ответить
Де бразільці цього дебіла відкопали?
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01.01.2023 15:05 Ответить
Парадокс у тому, що він уже раніше був президентом там...
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01.01.2023 15:16 Ответить
..таке ж було і до нього...
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01.01.2023 16:23 Ответить
Не відкопали, а зняли.
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01.01.2023 16:42 Ответить
Лула нормальный президент и бразильцы его любят. Причина такого отношения в том, что мы от них слишком далеко, во всех смыслах и они тупо не вдупляют, что тут у нас происходит.
А к россии там всегда было лояльное отношение, так как американцев там не любят как империалистов и из-за того что их корпорации навязывают законы, которые не в пользу бедного населения, которого там огромный процент. Ну а рашка типа "против американских империалистов", значит уже хорошо, ну и к тому же далёкая экзотическая страна, что тоже прикольно. Про Украину знают ещё меньше и что это недавно была часть рашки.
Поэтому для бразильцев это выглядит как местный внутренний конфликт, в котором они ничерта не понимают. Поэтому и не могут ничего сказать, кроме как "ребята, давайте жить дружно".
Это как у нас спросить, что мы думаем о войне Бразилии с Парагваем - хрен мы что скажем про это. Ну или про более недавнее - конфликт между тутси и хуту, сербов с хорватами и тд. Вроде кто-то прав, а кто-то нет, но хрен их там знает, да и вообще нас это не касается, поэтому давайте надеяться, что их президенты сумеют договориться. Вот так и бразильцы.
Плюс Лула уже был президентом в начале 2000-х и лично знаком с путиным, которого тогда все любили в мире, считали уважаемым президентом и приглашали в большую восьмёрку, большую двадцатку и тд.
Теперь контекст понятен?
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01.01.2023 19:51 Ответить
Ще хай заплаче як хвутболіст Неймар.
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01.01.2023 15:06 Ответить
коки нажевался. пусть лучше дед для Украины каких нибудь танков и ракет даст тогда точно война быстрее закончится
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01.01.2023 15:06 Ответить
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01.01.2023 15:06 Ответить
Алексей Голобуцкий

13 ч. ·

Лядь Повалій розважає окупантів "Червоною рутою" на "Россия 1" прямо в той час, як в Україні звучать вибухи російських атак і роботи ППО...

Скотство і ницість найвищої проби.

UPD: А скільки зі мною всіляка її наближена шушера воювала через злегка лиш знущальні пости, скільки Ліхута проклинав, погрожував і ледь не на дуель викликав, бо "не можна так про жінку!"... А лядь так і лишилась ляддю - тільки перестала прикриватись фіговим листком "артісткі внє палітікі".
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01.01.2023 15:07 Ответить
- лишить іі громадянствА України
- відібрати усі звання
- АВТОРСЬКІ ПРАВА НА ЧЕРВОНУ РУТУ - хай вона оплачує !
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01.01.2023 15:11 Ответить
Хто ще там виспівував? Лорак? Регина? Тварюки.
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01.01.2023 15:12 Ответить
Сама отвечу.
Нонна Гришаева, Лариса Долина. Одесситки.
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01.01.2023 16:28 Ответить
не звертайте уваги-це паяци. це всі, так звані шоу -мени і вумени..для "развліканія публікі" царів та свити..
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01.01.2023 15:16 Ответить
"Правільним хахлам" дозволєно развлєкать гаспод малоросійскімі пєснямі і пляскамі.
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01.01.2023 15:48 Ответить
****
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01.01.2023 15:08 Ответить
Ця ***** Родилась 10 декабря 1964 года в селе Шамраевка, Сквирский район, Киевская область
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01.01.2023 15:13 Ответить
А жила у Білій Церкві, наскільки я пам'ятаю. Поки на сцену не вилізла.
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01.01.2023 15:14 Ответить
пішла спека....жіночі плітки
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01.01.2023 15:18 Ответить
Чого плітки?))
"Таисия Николаевна Повалий (до замужества носила фамилию Гирявец) родилась 10 декабря 1964 года в селе Шамраевка под Киевом. Когда Тае исполнилось 3 года, ее родители перебрались в город Белая Церковь, где будущая певица окончила общеобразовательную и музыкальную школы."
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01.01.2023 15:23 Ответить
Чого ти ржеш, дебіл?
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01.01.2023 15:53 Ответить
Все дуже просто - Лулє достатньо подарувати шмат Бразілії розміром 1 на 1 метр в центрі їхньої столиці. За 3-4 роки, щє за првління Лули Бразілія зіткнеться з зеленими чоловічками і йому буде с кім домовлятися аж до повного розвалу Бразілії на шматки....
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01.01.2023 15:09 Ответить
Сколько же там этих да Силвов, прямо зоопарк какой-то.
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01.01.2023 15:09 Ответить
Лупа..... навіть не імпровізую
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01.01.2023 15:09 Ответить
вообще-то ЛуЛа ))).... но судя по высказываниям таки ЛуПа ))))за)))
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01.01.2023 15:15 Ответить
Та ще й велика...
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01.01.2023 15:32 Ответить
Коротше - ще один ПІДАРАС!
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01.01.2023 15:10 Ответить
Матвиенко курвотина подху.ловская должна подохнуть вместе с ху.лом в интервале несколько секунд.
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01.01.2023 15:13 Ответить
...та вона-мордовка.."тютіна" її дівоче "поганяло"..з родини "куска",який служив в Шепетівці..
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01.01.2023 16:25 Ответить
"мало ли а Бразилии Педров"(с)
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01.01.2023 15:13 Ответить
их там как и Силв.... как и диких абизян ))))
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01.01.2023 15:16 Ответить
Пусть этот говнюк скажет как жертва может договориться с людоедом. Мудак.
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01.01.2023 15:14 Ответить
Лула не гівнюк. Лула комініст і терорист. А останнім часом - член найвпливовішої в Бразилії банди.
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01.01.2023 15:57 Ответить
Тільки в трьох речах:кордон 1991,репарації,суд.
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01.01.2023 15:14 Ответить
Що взагалі можна було обговорювати з валькою-півстакану?
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01.01.2023 15:15 Ответить
Дагаварімса паспєдінкє. На магілє (уйла
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01.01.2023 15:17 Ответить
Не беріть до уваги варнякання латиносів - там розуму трохи більше ніж в папуги. Це інша планета.
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01.01.2023 15:17 Ответить
Але трохи більше,чим в Африці)
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01.01.2023 15:49 Ответить
І яка відповідь буде від нашого МЗС?
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01.01.2023 15:18 Ответить
А має бути!
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01.01.2023 15:37 Ответить
когда Колумбия вторгнется Бразилию и заберет Рио Де Жанейро, нужно будет не забыть посоветовать Луле сесть на бутылку
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01.01.2023 15:20 Ответить
больше бразильской муки в мокшандию
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01.01.2023 15:21 Ответить
Мука это круто пусть от бояры дохнут.
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01.01.2023 15:31 Ответить
ЗаЛула!ПНХ!!!
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01.01.2023 15:23 Ответить
нассыш в уши своим соплеменникам, гебешная шл...ха. Освобождение территорий, *********, выдача военных преступников, денацификация населения нацистской рашки. только так.
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01.01.2023 15:26 Ответить
Наший три роки теж думав домовитись чи змовитись, але пуцин його кинув.
Банальна неграмотність у зовнішній політиці.
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01.01.2023 15:31 Ответить
При тому, що він був уже президентом в 2003-2011...
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01.01.2023 15:36 Ответить
Хіба людина з іменем Лулу може щось розумне сказати? Нехай вибачає, але краще б мовчав.
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01.01.2023 15:32 Ответить
🤣🤣🤣
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01.01.2023 15:50 Ответить
Мені інше цікаво , якого буя на інавгурації якогось фріка явно не дружньої для нас країни робить сосна з посадою"перший віце-прем'єр"?
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01.01.2023 15:34 Ответить
"явно не дружньої" - це ще потрібно юридично довести; хоча, якщо де-факто - інша справа. Але для де-юре потрібні були ноти нашого МЗС з приводу голосувань Бразилії в ООН, і в першу чергу - в Радбезі. А цього не було... Так що вимушені були посилати делегацію...
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01.01.2023 15:41 Ответить
А що домовленості у брікс втратили чинність?
Які ще докази потрібні?
Країни, "де в лісах багато мавп" та в "містах багато петухов"-союзники.
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01.01.2023 17:33 Ответить
Ну можна було колю катлєту чи якусь сосонку без такої високої посади. Чи вже всі сексологині закінчилися?
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01.01.2023 19:10 Ответить
Бразилія не є недружньою для нас країною і ми зацікавлені у тому, щоб зробити її дружньою, бо нам, наприклад, потрібно умовити Бразилію поставити нам снаряди для німецьких Гепардів.
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01.01.2023 15:41 Ответить
Якщо там вже побувала *валька-красниє труси* з валізою зелененьких. то там вже нема з ким і про що домовлятись
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01.01.2023 15:53 Ответить
ху@ло з наближеними тепер можуть стати бразильцями
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01.01.2023 15:38 Ответить
Всі ублюдки та ізгої долучайтесь у клуб орбана .
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01.01.2023 15:43 Ответить
Деда можно понять. Встретился с Свиридэнко и Матвиэнко и наверно думает что такого эти сумасшедшие у***и могли не поделить.
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01.01.2023 15:44 Ответить
Препіздент лула лала лала ла ла ла ла.
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01.01.2023 15:47 Ответить
Це якась епідемія в світі - вибирати у владу довбойобів?
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01.01.2023 15:49 Ответить
Цього пропхав назад на трон голова бразильського верховного суду, бо бабло вимагає розпилу.
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01.01.2023 15:53 Ответить
ойой.... вязниця погана подіяла на старого корупціонера!
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01.01.2023 15:50 Ответить
Бразильский Янукович.
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01.01.2023 15:52 Ответить
іди з анакондою домовляйся....Тільки напалмом випалити рососію!
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01.01.2023 15:56 Ответить
это первый с того континента идет накуй или уже были ходоки. чучело ЗАлула
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01.01.2023 15:57 Ответить
Схоже з'явився ,ще один "мирний"надоїдливий комар...
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01.01.2023 15:57 Ответить
Спочатку нехай Бразилія поділиться територією з сусідами😄 А їх в неї багато.
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01.01.2023 15:59 Ответить
Яка відповідь нашого МЗС?
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01.01.2023 16:09 Ответить
Президент Бразилії кончений дебіл !
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01.01.2023 16:17 Ответить
Лу ла ,за кораблём, это туда
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01.01.2023 16:21 Ответить
цей малохольний за Лупа хоч розуміє, про що хрюкає?
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01.01.2023 16:34 Ответить
Нехай краще футболом піклується та не лізе до дорослих. А то он аргентинці...
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01.01.2023 16:36 Ответить
"Крысиные тропы" - Аргентина, Парагвай, Бразилия, Чили это те страны куда в 45м бежали нацисты. Пуйла уже готов приютить? Дагаварится?
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01.01.2023 16:46 Ответить
******, о чем Украина должна с мордором договорится?
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01.01.2023 17:07 Ответить
Болсонаро вирубав сельву, а цей хоче щоб ми розвели ноги. Що за край недалеких шкiдникiв
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01.01.2023 17:19 Ответить
Он волнуется что у параши скоро закончатся деньги и м не куда будет сплавлять их мясо.
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01.01.2023 17:27 Ответить
***** бразильский,лучше ****** дела с наркокортелями решай и с фавелами,где без войны идет война десятилетиями,где в центре столицы Бразилии могут престрелить за 5 басков,по статистике каждые 18 минут в Бразилии умирает полицейский,за ночь по Бразилии умирают 30 гражданских от пулевых ранений,умник ****** *****,миротворец ****))
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01.01.2023 18:10 Ответить
Иди на ***.
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01.01.2023 19:58 Ответить
Нехай українці Парани вправлять йому мізки.
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01.01.2023 20:11 Ответить
Он то президент, то под следствием в тюрьме. Нескучный человек
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01.01.2023 20:29 Ответить
пошёл бы он ***** со своим мнением вслед за орбаном,эрдоганом,и си цзинпинем!
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01.01.2023 21:59 Ответить
Лула и Лупа. Не хотите помогать, так просто не мешайтесь под ногами. Иначе Лула пойдет за Лупой
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02.01.2023 07:58 Ответить
 
 