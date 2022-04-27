РУС
Федеральный сенат Бразилии признал Голодомор геноцидом украинского народа

голодомор

26 апреля на заседании Федерального Сената был одобрен законопроект сенатора Альваро Диаса, признающий Голодомор геноцидом украинского народа.

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба ВР, информирует Цензор.НЕТ.

Законопроект предполагает, что четвертая суббота ноября в Бразилии станет Днем памяти жертв Голодомора. Законопроект был одобрен единогласно. Следующим этапом станет голосование в Палате Депутатов Национального Конгресса Бразилии.

В выступлении в поддержку проекта Президент Сената Родриго Пачеко выразил свое осуждение на вторжение России в Украину.

"Мы изначально осуждаем это вторжение, мы осуждаем эту войну и решительно отвергаем ее, мы солидарны с украинским народом. В пределах наших возможностей, как Федеральный Сенат и Национальный Конгресс, мы будем на стороне украинского народа", - сказал он.

Бразилия (314) геноцид (416) Голодомор (1055)
Топ комментарии
+21
Скрізь фашисти. І як в цьому світі росії вижити?
27.04.2022 21:44 Ответить
+19
У Бразилії проживає близько півмільйона українців. В основному, у штаті Парана, де українська мова має статус офіційної.

27.04.2022 21:58 Ответить
+17
Лицо расеи, превратилось в ботексную рожу путина!
27.04.2022 21:46 Ответить
Скрізь фашисти. І як в цьому світі росії вижити?
27.04.2022 21:44 Ответить
Галафой аппстену !
27.04.2022 21:47 Ответить
Чудово!
27.04.2022 21:44 Ответить
Лицо расеи, превратилось в ботексную рожу путина!
27.04.2022 21:46 Ответить
Морда - понятие растяжимое. Особенно щёки.

"Отъел щёки" - это "разнесло" или "пошёл вразнос"?

Главная морда - она главнее, чем морды на других главах, или только одна из них?

Первое лицо государства - это то, что ещё в кадр помещается, или просто главная наевшаяся морда?

И кто решает, помещается ли морда в кадр или нет - лицемер?
27.04.2022 22:06 Ответить
в другій частині світу розуміють що таке голодомор а в нашій частині ще не всі .. чудо
27.04.2022 21:48 Ответить
Схоже, "одічалиє" і БРІКС н@****** !!
27.04.2022 21:50 Ответить
Только что в телеге прочитал, а что за 9 ый корабыль потопили?Или это фейк?
27.04.2022 21:51 Ответить
днем уточняли, потплен ли
28.04.2022 00:07 Ответить
Неожиданно. Молодцы. Ще й одноголосно
27.04.2022 21:51 Ответить
У Бразилії проживає близько півмільйона українців. В основному, у штаті Парана, де українська мова має статус офіційної.

27.04.2022 21:58 Ответить
Не в штате, а в одном городе Прудентополис. Но всё равно, везде наши люди
27.04.2022 22:23 Ответить
Хорошо бы еще и другие страны признали войну в Украине геноциом украинкого народа.
27.04.2022 21:52 Ответить
БРИКС - кирдык?
27.04.2022 21:54 Ответить
а коли визнають таким же геноцидом поточну війну?
27.04.2022 21:54 Ответить
на месте немцев нужно быть первыми в ЕС признать геноцид Украинского народа рашистами!!!
чтоб замылить свое прошлое.........
27.04.2022 21:56 Ответить
Кацапи роблять їм велику послугу: тепер про Гітлера забудуть надовго.
27.04.2022 22:05 Ответить
+100
27.04.2022 22:07 Ответить
І це при тому, що бразильці навіть не їздять шороку до Умані.
27.04.2022 21:58 Ответить
И ещё, стопудово, русскоязычных притесняют.
27.04.2022 21:59 Ответить
Бразилия состоит с кацапией в БРИКС по нефти.Но " визнання" голодомору хоть малая оплеуха в рашкостан.
27.04.2022 22:01 Ответить
должен выступить зеля с шуткой сеньор-голодомор
27.04.2022 22:02 Ответить
Немцы просили Бразилию отдать снаряды для гепардов в Украину. Совпадение или нет, но теперь можно невозбранно это сделать - общественное сознание подготовлено.
27.04.2022 22:04 Ответить
27.04.2022 22:09 Ответить
ВНЕЗАПНО!!!
27.04.2022 22:30 Ответить
Это снова удар в спину? Или чуть ниже?))
27.04.2022 22:09 Ответить
слава Бразилии и респект!
27.04.2022 22:13 Ответить
хоть так, и на том спасибо
27.04.2022 22:21 Ответить
Читайте комментарии выше. Признание Голодомора - это символический жест к настоящим подаркам.
27.04.2022 23:08 Ответить
между тем Бразилия член БРИКС...., и так глубоко пыне кинжал в очко засунуть - это нужно постараться! )))
27.04.2022 22:23 Ответить
Тогда уж мачете.
27.04.2022 23:04 Ответить
На жаль, дуже часто потрібен час, щоб усвідомити, що та чи інша річ була правильною.

Ющенка не всі розуміли, коли він піднімав питання Голодомору, привертав увагу до цієї трагедії українського народу на міжнародному рівні.

Але зараз, дивлячись на черговий геноцид українців, влаштований рашистами, - і вони цього навіть не приховують - багато хто розуміє, що це було правильно.

Як і Мова, Армія, Віра.
27.04.2022 23:17 Ответить
Нарешті
А я все жду, коли визнають її міжнародний авіатероризм... Смоленський, малазійський, МАУ
28.04.2022 00:04 Ответить
У Бразилії одна з найбільших українських громад у світі.
28.04.2022 08:27 Ответить
 
 