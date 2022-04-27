Федеральный сенат Бразилии признал Голодомор геноцидом украинского народа

26 апреля на заседании Федерального Сената был одобрен законопроект сенатора Альваро Диаса, признающий Голодомор геноцидом украинского народа.

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба ВР, информирует Цензор.НЕТ.

Законопроект предполагает, что четвертая суббота ноября в Бразилии станет Днем памяти жертв Голодомора. Законопроект был одобрен единогласно. Следующим этапом станет голосование в Палате Депутатов Национального Конгресса Бразилии.

В выступлении в поддержку проекта Президент Сената Родриго Пачеко выразил свое осуждение на вторжение России в Украину.

"Мы изначально осуждаем это вторжение, мы осуждаем эту войну и решительно отвергаем ее, мы солидарны с украинским народом. В пределах наших возможностей, как Федеральный Сенат и Национальный Конгресс, мы будем на стороне украинского народа", - сказал он.

