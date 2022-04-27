Федеральный сенат Бразилии признал Голодомор геноцидом украинского народа
26 апреля на заседании Федерального Сената был одобрен законопроект сенатора Альваро Диаса, признающий Голодомор геноцидом украинского народа.
Об этом в Telegram сообщает пресс-служба ВР, информирует Цензор.НЕТ.
Законопроект предполагает, что четвертая суббота ноября в Бразилии станет Днем памяти жертв Голодомора. Законопроект был одобрен единогласно. Следующим этапом станет голосование в Палате Депутатов Национального Конгресса Бразилии.
В выступлении в поддержку проекта Президент Сената Родриго Пачеко выразил свое осуждение на вторжение России в Украину.
"Мы изначально осуждаем это вторжение, мы осуждаем эту войну и решительно отвергаем ее, мы солидарны с украинским народом. В пределах наших возможностей, как Федеральный Сенат и Национальный Конгресс, мы будем на стороне украинского народа", - сказал он.
"Отъел щёки" - это "разнесло" или "пошёл вразнос"?
Главная морда - она главнее, чем морды на других главах, или только одна из них?
Первое лицо государства - это то, что ещё в кадр помещается, или просто главная наевшаяся морда?
И кто решает, помещается ли морда в кадр или нет - лицемер?
чтоб замылить свое прошлое.........
Ющенка не всі розуміли, коли він піднімав питання Голодомору, привертав увагу до цієї трагедії українського народу на міжнародному рівні.
Але зараз, дивлячись на черговий геноцид українців, влаштований рашистами, - і вони цього навіть не приховують - багато хто розуміє, що це було правильно.
Як і Мова, Армія, Віра.
А я все жду, коли визнають її міжнародний авіатероризм... Смоленський, малазійський, МАУ