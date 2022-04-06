Палата депутатов парламента Чехии признала Голодомор геноцидом украинского народа
Палата депутатов парламента Чехии, нижняя палата чешского парламента единогласно признала Голодомор в Украине в 1932-33 годах актом геноцида украинского народа.
Как передает Цензор.НЕТ, Об этом сообщила "Европейская правда" со ссылкой на твит посла Украины в Чехии Евгения Перебийниса.
Детали принятого решения Перебейнис пообещал предоставить позже.
Палата депутатів чеського парламенту щойно одноголосно визнала Голодомор в Україні в 1932-33 рр. актом геноциду Українського народу. Деталі згодом.— Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) April 6, 2022
15 лет назад депутаты осудили голод в Украине как дело рук ужасающего тоталитарного режима.
Палата депутатов парламента Чехии накануне также одобрила постановление, в котором осудила военные преступления, совершенные российскими военными в Украине.
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