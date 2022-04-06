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Палата депутатов парламента Чехии признала Голодомор геноцидом украинского народа

чехія

Палата депутатов парламента Чехии, нижняя палата чешского парламента единогласно признала Голодомор в Украине в 1932-33 годах актом геноцида украинского народа.

Как передает Цензор.НЕТ, Об этом сообщила "Европейская правда" со ссылкой на твит посла Украины в Чехии Евгения Перебийниса.

Детали принятого решения Перебейнис пообещал предоставить позже.

Палата депутатів чеського парламенту щойно одноголосно визнала Голодомор в Україні в 1932-33 рр. актом геноциду Українського народу. Деталі згодом.

— Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) April 6, 2022

15 лет назад депутаты осудили голод в Украине как дело рук ужасающего тоталитарного режима.

Палата депутатов парламента Чехии накануне также одобрила постановление, в котором осудила военные преступления, совершенные российскими военными в Украине.

Читайте: Россия проводит геноцид в Украине, потому что уверена, что Европа не ответит, - Зеленский

геноцид (416) Голодомор (1055) Чехия (1702)


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06.04.2022 15:05 Ответить
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06.04.2022 15:06 Ответить
Чехія братська нам країна
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06.04.2022 15:06 Ответить
https://24tv.ua/golod-mor-pamyat-pokolin_tag9365/ "Голод і мор: пам'ять поколінь"
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06.04.2022 15:07 Ответить
Геноцид вже визнають, лишилося вирішити дружно проблему - хто нацист.
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06.04.2022 15:22 Ответить
СПАСИБО!Лучше позже ,чем никогда..
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06.04.2022 15:45 Ответить
Лише 17 країн світу офіційно визнали трагічний масовий злочин проти України у 20 сторіччі Голодомор геноцидом. Виникає питання, за що або від кого отримують зарплату наші посли і президенти? Гадаю, зараз десятки країн могли б підтримати це визнання, якщо б наш президент нагадав їм про Голодомор, поки Україна в центрі уваги всього світу, звісно, якщо йому це болить.
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06.04.2022 17:10 Ответить
браво!
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06.04.2022 18:25 Ответить
 
 