Палата депутатів парламенту Чехії визнала Голодомор геноцидом українського народу

Палата депутатів парламенту Чехії, нижня палата чеського парламенту, одноголосно визнала Голодомор в Україні в 1932-33 роках актом геноциду українського народу.

Як передає Цензор.НЕТ, Про це повідомила "Європейська правда" з посиланням на твіт посла України в Чехії Євгена Перебийноса.

Деталі ухваленого рішення Перебийніс пообіцяв надати згодом.

Палата депутатів чеського парламенту щойно одноголосно визнала Голодомор в Україні в 1932-33 рр. актом геноциду Українського народу. Деталі згодом. — Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) April 6, 2022

15 років тому депутати засудили голод в Україні як справу рук жахливого тоталітарного режиму.

Палата депутатів парламенту Чехії напередодні також ухвалила постанову, в якій засудила воєнні злочини, здійснені російськими військовими в Україні.

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