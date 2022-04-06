Палата депутатів парламенту Чехії визнала Голодомор геноцидом українського народу
Палата депутатів парламенту Чехії, нижня палата чеського парламенту, одноголосно визнала Голодомор в Україні в 1932-33 роках актом геноциду українського народу.
Як передає Цензор.НЕТ, Про це повідомила "Європейська правда" з посиланням на твіт посла України в Чехії Євгена Перебийноса.
Деталі ухваленого рішення Перебийніс пообіцяв надати згодом.
Палата депутатів чеського парламенту щойно одноголосно визнала Голодомор в Україні в 1932-33 рр. актом геноциду Українського народу. Деталі згодом.— Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) April 6, 2022
15 років тому депутати засудили голод в Україні як справу рук жахливого тоталітарного режиму.
Палата депутатів парламенту Чехії напередодні також ухвалила постанову, в якій засудила воєнні злочини, здійснені російськими військовими в Україні.
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