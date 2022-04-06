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Палата депутатів парламенту Чехії визнала Голодомор геноцидом українського народу

чехія

Палата депутатів парламенту Чехії, нижня палата чеського парламенту, одноголосно визнала Голодомор в Україні в 1932-33 роках актом геноциду українського народу.

Як передає Цензор.НЕТ, Про це повідомила "Європейська правда" з посиланням на твіт посла України в Чехії Євгена Перебийноса.

Деталі ухваленого рішення Перебийніс пообіцяв надати згодом.

Палата депутатів чеського парламенту щойно одноголосно визнала Голодомор в Україні в 1932-33 рр. актом геноциду Українського народу. Деталі згодом.

— Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) April 6, 2022

15 років тому депутати засудили голод в Україні як справу рук жахливого тоталітарного режиму.

Палата депутатів парламенту Чехії напередодні також ухвалила постанову, в якій засудила воєнні злочини, здійснені російськими військовими в Україні.

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Автор: 

геноцид (307) голодомор (402) Чехія (1608)


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06.04.2022 15:05 Відповісти
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06.04.2022 15:06 Відповісти
Чехія братська нам країна
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06.04.2022 15:06 Відповісти
https://24tv.ua/golod-mor-pamyat-pokolin_tag9365/ "Голод і мор: пам'ять поколінь"
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06.04.2022 15:07 Відповісти
Геноцид вже визнають, лишилося вирішити дружно проблему - хто нацист.
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06.04.2022 15:22 Відповісти
СПАСИБО!Лучше позже ,чем никогда..
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06.04.2022 15:45 Відповісти
Лише 17 країн світу офіційно визнали трагічний масовий злочин проти України у 20 сторіччі Голодомор геноцидом. Виникає питання, за що або від кого отримують зарплату наші посли і президенти? Гадаю, зараз десятки країн могли б підтримати це визнання, якщо б наш президент нагадав їм про Голодомор, поки Україна в центрі уваги всього світу, звісно, якщо йому це болить.
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06.04.2022 17:10 Відповісти
браво!
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06.04.2022 18:25 Відповісти
 
 