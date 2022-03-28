Злочини РФ у Маріуполі можна кваліфікувати як геноцид, - Венедіктова
Злочини, які вчиняють війська РФ у Маріуполі, слід розглядати з точки зору можливої кваліфікації "геноциду".
Про це сьогодні на брифінгу заявила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Те, що сьогодні відбувається в Маріуполі, – це вже не воєнний злочин. Війна має правила, воєнні злочини стосуються цих правил. А тут уже поза всякими правилами", - зауважила вона.
Генпрокурор наголосила: "Я дивлюся на це з точки зору можливості кваліфікації "геноциду": ціле місто перебуває в заручниках, люди - без води, без їжі, без тепла. Неможливо виїхати, колони, які намагаються виїхати, розстрілюють... Це місто, з якого депортували дорослих і дітей".
За словами генпрокурора, лише з Маріуполя було депортовано понад 2 тисячі дітей.
"Це про що взагалі? Це просто воєнний злочин? Це набагато більше, ніж воєнний злочин. Тому як прокурор я дуже обережно кажу про можливість кваліфікації як геноциду, але як громадянин думаючий я прекрасно розумію, що з нашим народом відбувається", - наголосила Венедіктова.
Генпрокурор підсумувала: "Не йдеться про Донбас і Крим. Путін хоче знищити Україну як державу. Йдеться про знищення українського народу як нації. З цим і пов'язана депортація... Цей досвід ми маємо в минулому столітті".
Відповідаючи на запитання про те, чи можна говорити на прикладі Маріуполя про "етнічні чистки", генпрокурор сказала: "Щоб говорити про конкретну кваліфікацію, ми маємо на цю кваліфікацію вийти…. Я дивлюся на можливість кваліфікації як геноциду. А що входитиме в розуміння геноциду, я одразу вам скажу, коли будуть підстави".
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Умные люди, помогите понять?
Умные люди, пожалуйста помогите понять,
почему до сих пор не закрыли небо и наши Украина одна против рос.фашистов ?
То му що вирішили проводити перемовини.