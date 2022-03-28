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Новини Війна
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Злочини РФ у Маріуполі можна кваліфікувати як геноцид, - Венедіктова

маріуполь

Злочини, які вчиняють війська РФ у Маріуполі, слід розглядати з точки зору можливої кваліфікації "геноциду".

Про це сьогодні на брифінгу заявила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Те, що сьогодні відбувається в Маріуполі, – це вже не воєнний злочин. Війна має правила, воєнні злочини стосуються цих правил. А тут уже поза всякими правилами", - зауважила вона.

Генпрокурор наголосила: "Я дивлюся на це з точки зору можливості кваліфікації "геноциду": ціле місто перебуває в заручниках, люди - без води, без їжі, без тепла. Неможливо виїхати, колони, які намагаються виїхати, розстрілюють... Це місто, з якого депортували дорослих і дітей".

За словами генпрокурора, лише з Маріуполя було депортовано понад 2 тисячі дітей.

"Це про що взагалі? Це просто воєнний злочин? Це набагато більше, ніж воєнний злочин. Тому як прокурор я дуже обережно кажу про можливість кваліфікації як геноциду, але як громадянин думаючий я прекрасно розумію, що з нашим народом відбувається", - наголосила Венедіктова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маріуполь - це хроніка геноциду. Місто взяли у заручники і шантажують стражданнями мирного населення, - Бутусов. ФОТО

Генпрокурор підсумувала: "Не йдеться про Донбас і Крим. Путін хоче знищити Україну як державу. Йдеться про знищення українського народу як нації. З цим і пов'язана депортація... Цей досвід ми маємо в минулому столітті".

Відповідаючи на запитання про те, чи можна говорити на прикладі Маріуполя про "етнічні чистки", генпрокурор сказала: "Щоб говорити про конкретну кваліфікацію, ми маємо на цю кваліфікацію вийти…. Я дивлюся на можливість кваліфікації як геноциду. А що входитиме в розуміння геноциду, я одразу вам скажу, коли будуть підстави".

Автор: 

армія рф (17264) геноцид (307) Маріуполь (3226) Венедіктова Ірина (829)


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Топ коментарі
+13
«Наш Ірпінь звільнено від московської нечисті! Слава Украине! Слава її захисникам! Вічна пам'ять загиблим Героям» - повідомив мер Ірпеня Маркушин https://t.me/operativnoZSU/16074 https://t.me/operativnoZSU/16074

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28.03.2022 16:52
+8
только в Мариуполе?
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28.03.2022 16:54
+2
Можна Машку за ляшку, а тут потрібно
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28.03.2022 17:25
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«Наш Ірпінь звільнено від московської нечисті! Слава Украине! Слава її захисникам! Вічна пам'ять загиблим Героям» - повідомив мер Ірпеня Маркушин https://t.me/operativnoZSU/16074 https://t.me/operativnoZSU/16074

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28.03.2022 16:52 Відповісти
только в Мариуполе?
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28.03.2022 16:54 Відповісти
ПОЧЕМУ НЕ ОТКРЫЛИ ДО СИХ ПОР ДЕЛО?
Умные люди, помогите понять?
Умные люди, пожалуйста помогите понять,
почему до сих пор не закрыли небо и наши Украина одна против рос.фашистов ?
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28.03.2022 16:57 Відповісти
ПОЧЕМУ НЕ ОТКРЫЛИ ДО СИХ ПОР ДЕЛО?

То му що вирішили проводити перемовини.
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28.03.2022 17:01 Відповісти
Банди рф- суцільний геноцид. Словоблуддям займайся накухні
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28.03.2022 16:57 Відповісти
Капітан очевидність.
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28.03.2022 17:04 Відповісти
Нацизм фашизм тероризм не підходить?
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28.03.2022 17:04 Відповісти
главное чтобы всякие там "международные институты" смогли расценить это как геноцид, ведь начнут блеять что "это нельзя как геноцид, это может привести к эскалации", или еще что-нибудь в стиле вето в очередной говорильне
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28.03.2022 17:24 Відповісти
Можна Машку за ляшку, а тут потрібно
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28.03.2022 17:25 Відповісти
А отвечать за это не кому, ведь по мнению этой овцы ***** неосудно.
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28.03.2022 17:35 Відповісти
 
 