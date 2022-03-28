РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9668 посетителей онлайн
Новости Война
3 150 11

Преступления РФ в Мариуполе можно квалифицировать как геноцид, - Венедиктова

маріуполь

Преступления, совершаемые войсками РФ в Мариуполе, следует рассматривать с точки зрения возможной квалификации "геноцида".

Об этом сегодня на брифинге заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"То, что сегодня происходит в Мариуполе, – это уже не военное преступление. У войны есть правила, военные преступления касаются этих правил. А здесь уже вне всяких правил", - отметила она.

Генпрокурор подчеркнула: "Я смотрю на это с точки зрения возможности квалификации "геноцида": целый город находится в заложниках, люди - без воды, без еды, без тепла. Невозможно уехать, колонны, пытающиеся уехать, расстреливают... Это город, из которого депортировали взрослых и детей".

По словам генпрокурора, только из Мариуполя было депортировано более 2 тысяч детей.

"Это о чем вообще? Это просто военное преступление? Это гораздо больше, чем военное преступление. Потому как прокурор я очень осторожно говорю о возможности квалификации как геноцида, но как гражданин думающий я прекрасно понимаю, что с нашим народом происходит", - подчеркнула Венедиктова. .

Также читайте: Мариуполь – это хроника геноцида. Город взяли в заложники и шантажируют страданиями мирного населения, - Бутусов. ФОТО

Генпрокурор подытожила: "Речь не идет о Донбассе и Крыме. Путин хочет уничтожить Украину как государство. Речь идет об уничтожении украинского народа как нации. С этим и связана депортация... Этот опыт мы имеем в прошлом веке".

Отвечая на вопрос о том, можно ли говорить на примере Мариуполя об "этнических чистках", генпрокурор сказала: "Чтобы говорить о конкретной квалификации, мы должны на эту квалификацию выйти…. Я смотрю на возможность квалификации как геноцида. А что будет входить в понимание геноцида , я сразу вам скажу, когда будут основания".

армия РФ (19115) геноцид (416) Мариуполь (5708) Венедиктова Ирина (726)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+13
«Наш Ірпінь звільнено від московської нечисті! Слава Украине! Слава її захисникам! Вічна пам'ять загиблим Героям» - повідомив мер Ірпеня Маркушин https://t.me/operativnoZSU/16074 https://t.me/operativnoZSU/16074

показать весь комментарий
28.03.2022 16:52
+8
только в Мариуполе?
показать весь комментарий
28.03.2022 16:54
+2
Можна Машку за ляшку, а тут потрібно
показать весь комментарий
28.03.2022 17:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
«Наш Ірпінь звільнено від московської нечисті! Слава Украине! Слава її захисникам! Вічна пам'ять загиблим Героям» - повідомив мер Ірпеня Маркушин https://t.me/operativnoZSU/16074 https://t.me/operativnoZSU/16074

показать весь комментарий
28.03.2022 16:52 Ответить
только в Мариуполе?
показать весь комментарий
28.03.2022 16:54 Ответить
ПОЧЕМУ НЕ ОТКРЫЛИ ДО СИХ ПОР ДЕЛО?
Умные люди, помогите понять?
Умные люди, пожалуйста помогите понять,
почему до сих пор не закрыли небо и наши Украина одна против рос.фашистов ?
показать весь комментарий
28.03.2022 16:57 Ответить
ПОЧЕМУ НЕ ОТКРЫЛИ ДО СИХ ПОР ДЕЛО?

То му що вирішили проводити перемовини.
показать весь комментарий
28.03.2022 17:01 Ответить
Банди рф- суцільний геноцид. Словоблуддям займайся накухні
показать весь комментарий
28.03.2022 16:57 Ответить
Капітан очевидність.
показать весь комментарий
28.03.2022 17:04 Ответить
Нацизм фашизм тероризм не підходить?
показать весь комментарий
28.03.2022 17:04 Ответить
главное чтобы всякие там "международные институты" смогли расценить это как геноцид, ведь начнут блеять что "это нельзя как геноцид, это может привести к эскалации", или еще что-нибудь в стиле вето в очередной говорильне
показать весь комментарий
28.03.2022 17:24 Ответить
Можна Машку за ляшку, а тут потрібно
показать весь комментарий
28.03.2022 17:25 Ответить
А отвечать за это не кому, ведь по мнению этой овцы ***** неосудно.
показать весь комментарий
28.03.2022 17:35 Ответить
 
 