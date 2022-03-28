Преступления РФ в Мариуполе можно квалифицировать как геноцид, - Венедиктова

Преступления, совершаемые войсками РФ в Мариуполе, следует рассматривать с точки зрения возможной квалификации "геноцида".

Об этом сегодня на брифинге заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"То, что сегодня происходит в Мариуполе, – это уже не военное преступление. У войны есть правила, военные преступления касаются этих правил. А здесь уже вне всяких правил", - отметила она.

Генпрокурор подчеркнула: "Я смотрю на это с точки зрения возможности квалификации "геноцида": целый город находится в заложниках, люди - без воды, без еды, без тепла. Невозможно уехать, колонны, пытающиеся уехать, расстреливают... Это город, из которого депортировали взрослых и детей".

По словам генпрокурора, только из Мариуполя было депортировано более 2 тысяч детей.

"Это о чем вообще? Это просто военное преступление? Это гораздо больше, чем военное преступление. Потому как прокурор я очень осторожно говорю о возможности квалификации как геноцида, но как гражданин думающий я прекрасно понимаю, что с нашим народом происходит", - подчеркнула Венедиктова. .

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Генпрокурор подытожила: "Речь не идет о Донбассе и Крыме. Путин хочет уничтожить Украину как государство. Речь идет об уничтожении украинского народа как нации. С этим и связана депортация... Этот опыт мы имеем в прошлом веке".

Отвечая на вопрос о том, можно ли говорить на примере Мариуполя об "этнических чистках", генпрокурор сказала: "Чтобы говорить о конкретной квалификации, мы должны на эту квалификацию выйти…. Я смотрю на возможность квалификации как геноцида. А что будет входить в понимание геноцида , я сразу вам скажу, когда будут основания".