Федеральний сенат Бразилії визнав Голодомор геноцидом українського народу
26 квітня на засіданні Федерального Сенату було схвалено законопроєкт сенатора Альваро Діаса, який визнає Голодомор геноцидом українського народу.
Про це у Telegram повідомляє пресслужба ВР, інформує Цензор.НЕТ.
Законопроєкт передбачає, що четверта субота листопада в Бразилії стане Днем пам’яті жертв Голодомору. Законопроєкт був схвалений одноголосно. Наступним етапом буде голосування у Палаті Депутатів Національного Конгресу Бразилії.
У виступі на підтримку проєкту Президент Сенату Родріго Пачеко висловив своє засудження вторгнення росії в Україну.
"Ми з самого початку засуджуємо це вторгнення, ми засуджуємо цю війну і рішуче відкидаємо її, ми солідарні з українським народом. У межах наших можливостей, як Федеральний Сенат і Національний Конгрес, ми будемо на боці українського народу", - сказав він.
Ющенка не всі розуміли, коли він піднімав питання Голодомору, привертав увагу до цієї трагедії українського народу на міжнародному рівні.
Але зараз, дивлячись на черговий геноцид українців, влаштований рашистами, - і вони цього навіть не приховують - багато хто розуміє, що це було правильно.
Як і Мова, Армія, Віра.
А я все жду, коли визнають її міжнародний авіатероризм... Смоленський, малазійський, МАУ