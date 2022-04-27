УКР
Федеральний сенат Бразилії визнав Голодомор геноцидом українського народу

голодомор

26 квітня на засіданні Федерального Сенату було схвалено законопроєкт сенатора Альваро Діаса, який визнає Голодомор геноцидом українського народу.

Про це у Telegram повідомляє пресслужба ВР, інформує Цензор.НЕТ.

Законопроєкт передбачає, що четверта субота листопада в Бразилії стане Днем пам’яті жертв Голодомору. Законопроєкт був схвалений одноголосно. Наступним етапом буде голосування у Палаті Депутатів Національного Конгресу Бразилії.

У виступі на підтримку проєкту Президент Сенату Родріго Пачеко висловив своє засудження вторгнення росії в Україну.

"Ми з самого початку засуджуємо це вторгнення, ми засуджуємо цю війну і рішуче відкидаємо її, ми солідарні з українським народом. У межах наших можливостей, як Федеральний Сенат і Національний Конгрес, ми будемо на боці українського народу", - сказав він.

+21
Скрізь фашисти. І як в цьому світі росії вижити?
27.04.2022 21:44 Відповісти
+19
У Бразилії проживає близько півмільйона українців. В основному, у штаті Парана, де українська мова має статус офіційної.

27.04.2022 21:58 Відповісти
+17
Лицо расеи, превратилось в ботексную рожу путина!
27.04.2022 21:46 Відповісти
Галафой аппстену !
27.04.2022 21:47 Відповісти
Чудово!
27.04.2022 21:44 Відповісти
Морда - понятие растяжимое. Особенно щёки.

"Отъел щёки" - это "разнесло" или "пошёл вразнос"?

Главная морда - она главнее, чем морды на других главах, или только одна из них?

Первое лицо государства - это то, что ещё в кадр помещается, или просто главная наевшаяся морда?

И кто решает, помещается ли морда в кадр или нет - лицемер?
27.04.2022 22:06 Відповісти
в другій частині світу розуміють що таке голодомор а в нашій частині ще не всі .. чудо
27.04.2022 21:48 Відповісти
Схоже, "одічалиє" і БРІКС н@****** !!
27.04.2022 21:50 Відповісти
Только что в телеге прочитал, а что за 9 ый корабыль потопили?Или это фейк?
27.04.2022 21:51 Відповісти
днем уточняли, потплен ли
28.04.2022 00:07 Відповісти
Неожиданно. Молодцы. Ще й одноголосно
27.04.2022 21:51 Відповісти
Не в штате, а в одном городе Прудентополис. Но всё равно, везде наши люди
27.04.2022 22:23 Відповісти
Хорошо бы еще и другие страны признали войну в Украине геноциом украинкого народа.
27.04.2022 21:52 Відповісти
БРИКС - кирдык?
27.04.2022 21:54 Відповісти
а коли визнають таким же геноцидом поточну війну?
27.04.2022 21:54 Відповісти
на месте немцев нужно быть первыми в ЕС признать геноцид Украинского народа рашистами!!!
чтоб замылить свое прошлое.........
27.04.2022 21:56 Відповісти
Кацапи роблять їм велику послугу: тепер про Гітлера забудуть надовго.
27.04.2022 22:05 Відповісти
+100
27.04.2022 22:07 Відповісти
І це при тому, що бразильці навіть не їздять шороку до Умані.
27.04.2022 21:58 Відповісти
И ещё, стопудово, русскоязычных притесняют.
27.04.2022 21:59 Відповісти
Бразилия состоит с кацапией в БРИКС по нефти.Но " визнання" голодомору хоть малая оплеуха в рашкостан.
27.04.2022 22:01 Відповісти
должен выступить зеля с шуткой сеньор-голодомор
27.04.2022 22:02 Відповісти
Немцы просили Бразилию отдать снаряды для гепардов в Украину. Совпадение или нет, но теперь можно невозбранно это сделать - общественное сознание подготовлено.
27.04.2022 22:04 Відповісти
27.04.2022 22:09 Відповісти
ВНЕЗАПНО!!!
27.04.2022 22:30 Відповісти
Это снова удар в спину? Или чуть ниже?))
27.04.2022 22:09 Відповісти
слава Бразилии и респект!
27.04.2022 22:13 Відповісти
хоть так, и на том спасибо
27.04.2022 22:21 Відповісти
Читайте комментарии выше. Признание Голодомора - это символический жест к настоящим подаркам.
27.04.2022 23:08 Відповісти
между тем Бразилия член БРИКС...., и так глубоко пыне кинжал в очко засунуть - это нужно постараться! )))
27.04.2022 22:23 Відповісти
Тогда уж мачете.
27.04.2022 23:04 Відповісти
На жаль, дуже часто потрібен час, щоб усвідомити, що та чи інша річ була правильною.

Ющенка не всі розуміли, коли він піднімав питання Голодомору, привертав увагу до цієї трагедії українського народу на міжнародному рівні.

Але зараз, дивлячись на черговий геноцид українців, влаштований рашистами, - і вони цього навіть не приховують - багато хто розуміє, що це було правильно.

Як і Мова, Армія, Віра.
27.04.2022 23:17 Відповісти
Нарешті
А я все жду, коли визнають її міжнародний авіатероризм... Смоленський, малазійський, МАУ
28.04.2022 00:04 Відповісти
У Бразилії одна з найбільших українських громад у світі.
28.04.2022 08:27 Відповісти
 
 