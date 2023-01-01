Чехия расторгла соглашение с Россией о совместных ядерных исследованиях

31 декабря Чехия завершила сотрудничество с российским Объединенным институтом ядерных исследований в подмосковной Дубне и вышла из его участников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Czech Radio.

Сотрудничество прекратилось еще в апреле 2022 года, а последнюю точку в середине лета поставил президент Чехии Милош Земан, подписав соответствующий документ.

"Сохранение членства могло быть истолковано Россией как продолжение научного сотрудничества в стратегической области и косвенно - как игнорирование того факта, что РФ совершает беспрецедентные нарушения международного правопорядка и прав человека", - сказано в постановлении.

Ранее Министерство образования Чехии приняло решение о прекращении участия своих сотрудников в исследовательской деятельности российского института ядерных исследований, отметив, что несмотря на неоспоримую пользу от такого сотрудничества прекращение членства в российской организации не станет существенным ограничением для чешских исследований.

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