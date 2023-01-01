РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14517 посетителей онлайн
Новости Киевские новостиВойна в Украине Война
5 891 3
война (46904) Киев (24551) ракеты (2742) ГСЧС (4487)

Обломок российской ракеты упал в Десенку в Киеве: водолазы проводят работы

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

водолаз

В Киеве водолазы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям работают над идентификацией обломков сбитой ракеты, упавшей в реку Десенка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Киевская городская военная администрация сообщает в телеграм-канале.

"Столица продолжает ликвидировать последствия вражеских ударов. Водолазная группа ГСЧС работает над идентификацией обломков сбитой ракеты, упавшей в реку Десенка в Днепровском районе", - говорится в сообщении.

Читайте также: Российское Минобороны, оправдывая обстрелы Киева, заявило о нанесении ударов по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины

На месте находятся сотрудники речной полиции.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ми воду п'ємо із Десьонки і Дніпра !

Кацапи , як ви посміли забруднити наші річки ? 😡
показать весь комментарий
01.01.2023 17:37 Ответить
правий берег бере воду вище, так шо це для лівого нежданчик
показать весь комментарий
01.01.2023 19:14 Ответить
Думаєте, в ній ще пальне (гептил) лишився?
показать весь комментарий
01.01.2023 19:57 Ответить
 
 