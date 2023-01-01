Обломок российской ракеты упал в Десенку в Киеве: водолазы проводят работы

В Киеве водолазы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям работают над идентификацией обломков сбитой ракеты, упавшей в реку Десенка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Киевская городская военная администрация сообщает в телеграм-канале.

"Столица продолжает ликвидировать последствия вражеских ударов. Водолазная группа ГСЧС работает над идентификацией обломков сбитой ракеты, упавшей в реку Десенка в Днепровском районе", - говорится в сообщении.

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На месте находятся сотрудники речной полиции.