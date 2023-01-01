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Новости За рубежом
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Сегодня словаки отмечают 30-летие основания Словацкой Республики

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

словаччина

1 января 1993 года Чехословакия разделилась на два независимых государства. Разделение произошло мирно. 1 января в Словакии отмечается как национальный праздник – День основания Словацкой Республики.

Сегодня словаки отмечают 30-летие основания Словацкой Республики, сообщает Цензор.НЕТ.

Первая Чехословацкая республика была основана 28 октября 1918 года в результате распада Австро-Венгрии. Однако на выборах 1992 года и в Чехии, и в Словакии победили партии, выступавшие против единого государства. Обе республики успели утвердить национальные конституции и заключили десятки договоров, сделавшие невозможными территориальные или экономические претензии друг к другу. Более того, обе независимые страны договорились, что будут считать себя правопреемницами единой Чехословакии.

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Мирный и официально узаконенный распад Чехословакии получил название "бархатный развод". Это произошло после "Бархатной революции", когда на смену социалистическому строю и плановой экономике пришла демократия и рыночная экономика.

С 2004 года Словакия является членом НАТО и Европейского Союза.

С начала полномасштабного вторжения России Словакия активно помогает Украине. В частности, с первых дней принимает украинских беженцев. Также Словакия оказывает военную помощь Украине, пока она передала вертолеты М-17, боеприпасы к РСЗО "Град", гаубице Zuzana 2, системе воздушной обороны С-300, амуницию, горючее и тому подобное.
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Топ комментарии
+14
ВІТАЄМО !
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01.01.2023 17:59
+11
Словаки - одна з двох націй Європи, яка розуміє українську мову, краще ніж російську!
Шість разів бував у Словаччині -жодного разу не переходив ні на англійську, ні на російську!
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01.01.2023 18:10
+7
Ці дві країни змогли розумно розійтися не мають жодних територіальних претензій в тому числі і економічні.
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01.01.2023 18:01
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ВІТАЄМО !
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01.01.2023 17:59 Ответить
Ці дві країни змогли розумно розійтися не мають жодних територіальних претензій в тому числі і економічні.
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01.01.2023 18:01 Ответить
золото-валютний запас, теж пропорційно розділили.
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01.01.2023 20:59 Ответить
Это было разумное решение. Из за исторически разделенной территории и разной истории там получилось что единны только исторические предки и язык. А всё остальное очень различается. Помучились вместе в одном государстве и поняли что ничего не получится. И мирно разошлись.
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01.01.2023 22:13 Ответить
Словаки - одна з двох націй Європи, яка розуміє українську мову, краще ніж російську!
Шість разів бував у Словаччині -жодного разу не переходив ні на англійську, ні на російську!
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01.01.2023 18:10 Ответить
Пани София, с двойным святом !
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01.01.2023 18:55 Ответить
не подвійним? А мене чого ні?
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01.01.2023 21:00 Ответить
Пан Шамов не знае, що Ви теж трішечки словак
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02.01.2023 01:28 Ответить
Пане, дякуйте пани Софию... Поздоровляю и вас с тройным святом.
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02.01.2023 02:01 Ответить
Дякую
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02.01.2023 01:27 Ответить
А ви яким боком? З Новим роком?
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01.01.2023 22:29 Ответить
З тройним святом
- Новий рік
- День народження Бандери
- День Незалежности Словаччіни
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02.01.2023 01:29 Ответить
Виноват, перепрошую, с тройным.
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02.01.2023 02:00 Ответить
Салют у Братиславі - 30 років Незалежності від усіх
Bratislava 2022/2023 ohňostoj

https://youtu.be/irJk3Mk58OY
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02.01.2023 01:47 Ответить
Вчера днем было много байкеров с флагами Украины , у стеллы перед спуском Шевченко в Аркадию. Возле них резво суетился веселый Дед Мороз.
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02.01.2023 02:10 Ответить
 
 