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Началось производство САУ RCH-155 для Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сау,rch

Немецкая машиностроительная компания приступила к производству для Украины самоходных артиллерийских установок RCH-155.

Об этом сообщил советник компании Krauss-Maffei Wegmann Николас Драммонд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на mil.in.ua.

"Иногда объединение двух проверенных решений в новую концепцию может быть революционным, избегая значительного риска. Начато производство Boxer RCH-155 для Украины", — написал Драммонд.

В декабре правительство ФРГ официально подтвердило, что готовит для Украины 18 единиц новейших колесных установок RCH-155.

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился с соответствующим запросом в ФРГ в июле 2022 года.

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Эти колесные 155-мм установки производятся германской компанией Krauss-Maffei Wegmann.

Артиллерийские 155-мм установки "Remote Controlled Howitzer 155" имеют длину ствола 52 калибра.

RCH-155 создана на шасси колесного бронетранспортера GTK Boxer с колесной формулой 8×8.

Система имеет автоматизированный башенный артиллерийский модуль AGM с артиллерийской частью немецкой самоходной гаубицы PzH-2000.

"Вы можете стрелять максимальным зарядом под углом 90 градусов. Вы даже можете сделать это на склоне до 10 градусов", - рассказал Николас Драммонд.

Модуль AGM безлюден, поэтому в экипаже установки RCH-155 всего два человека. Боекомплект модуля AGM составляет 30 снарядов. Производителем заявлено, что дальность стрельбы составляет 40 км и 52 км снарядами V-LAP. Также САУ способна применить дальнобойные снаряды VULCANO и EXCALIBUR.

Общая боевая масса машины составляет 39 тонн, масса модуля AGM – 12,5 тонны. На машине установлен дизельный двигатель MTU в 815 л.
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Топ комментарии
+53
Яке щастя!!! Яка радість!!! А коли нарешті вже буде запущена в серію наша САУ Богдана 155 мм? Чи може не на часі? З москалями успішно воює одна-єдина Богдана, яку встигли розробити та виготовити ще за "попередників" і вона на 2020 рік здається вже планувалась в серію, якби не вибір "мудрова наріда" у 2019... Черчілль у Британії навіть під бомбардуванням люфтваффе примудрявся робити власну англійську зброю, ще й "совку" ленд-лізом при цьому допомагали... А тут "найвеличніший лідОр" може хіба що багатомільярдні державні кошти на чужу зброю витрачати. А власне виробництво хто буде піднімати? Чи знов "Пєтя-барига" "найвеличнішому лідОру-члєнограю" танцювати заважає? Всім, хто забув - за Пороха оборонка працювала навіть у три зміни і економіка росла і були робочі мсця та перспектива у української держави... Як то кажуть, відчуйте різницю... Але вже згаяного часу та сотень тисяч загиблих не повернеш... Зато "паржалі" ті, хто "устал ат вайни" в 2019...
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01.01.2023 18:29
+48
Наші хлопці добряче іх обкатають на фашистах,а потім німці виправлять недоліки і почнуть їх продавати усим бажаючим.
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01.01.2023 18:10
+30
для України,, а не для клоуна ботевніка. якому 73% орків зебільних співаютьпісні та малюють його портрети на трусах.
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01.01.2023 18:11
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Пардоню 500. Семьсот БМП.
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01.01.2023 21:13 Ответить
Жаль, что ты в Англии, без тебя Залужный тут не обойдется. Приедь, помоги ему.
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02.01.2023 11:36 Ответить
Давай Николас, раскручивай уже побыстрее маховики самой могучей экономики Европы для современных вооружений, столь необходимых ЗСУ!
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01.01.2023 19:59 Ответить
Коли розпочнеться виробництво САУ "Богдана" в Україні? Не подобається "Богдана", то випускайте САУ "Увартальна" чи "слуга 2019",
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01.01.2023 20:08 Ответить
Кому потрібна не доведена до ума ця Богдана?
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01.01.2023 20:28 Ответить
Ну кацапам на о.Зміїний її робота сподобалась , більше ніж новий асфальт по якому вона пів країни проїхали.
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01.01.2023 20:35 Ответить
Угу, однією Богданою о.Зміїний звільнили. Давай ще казочки на ніч
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01.01.2023 20:42 Ответить
Ви падалЬяковські чорти якісь @бануті, як кацапи вигадуєте щось а потім комусь це приписуєте . Де я написав, що його звільнили однією Богданою? Я написав що кацапам сподобалась її робота, є навіть відео як по острову вона лупе. І те що там і байрактари і авіація, і ще багато чого працювало - всім давно відомо.
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02.01.2023 02:04 Ответить
Від @банутого чую, кацапи про ту Богдану навіть не знають, а відео де кудись куляють, а потім якісь розриви, я тобі змонтувати за 5 хвилин можу. До речі на відео не одного влучання у якусь ціль
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02.01.2023 14:49 Ответить
До речі, у цієї Богдани навіть заряджання ручне, на відміну від САУ CAESAR. Одоробило недороблене. Снаряд треба підіймати на зріст людини.
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01.01.2023 20:52 Ответить
Ну і що? Що не доведена - своя вина. Та "Богдана" має унікальні якості. Було хоча б два-три
десятки одиниць. До речі, до Зміїного її тягнули не глядачів подивувать.
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02.01.2023 00:35 Ответить
А ти дійсно не розумієш чому саме ії туди тягнули та піарили? Щоб показати - ОТ ДИВІТЬСЯ ДИВІТЬСЯ, ми звільнили нашу землю, та ще й НАШОЮ зброєю, а не якоюсь іншою.
Смішно думати, що там однією лише САУ, та ще й сирою острів звільняли.
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02.01.2023 01:14 Ответить
Нема там ніяких "унікальних "якостей -одиничний опитний зразок технологічного рівня другої світової.Щодо Зміїного,то в це зелене пропагандиське лайно може повірити лише повний дурень.
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02.01.2023 12:09 Ответить
А Шольц ще не знае про це? Краще не кажiть йому, бо дiлу труба...
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01.01.2023 20:27 Ответить
Дякуємо!
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01.01.2023 20:29 Ответить
На вооружении Бундесвера они планируют первые поставки только в 2025 г.А когда у нас появятся-неизвестно.Наши "эксперты" как всегда-бегут впереди паровоза.
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01.01.2023 20:43 Ответить
А на ссылку на оригинал в этой же статье нажать и прочитать тяжело? САУ именно для Украины
https://mobile.twitter.com/nicholadrummond/status/1609161490707128322
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02.01.2023 13:24 Ответить
термін виробництва 30 місяців,сам порахуєш коли то буде,чи допомогти?
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02.01.2023 14:58 Ответить
Я ответил на пост, где человек пишет, что эти САУ поступят в 2025 году на вооружение Бундесвера, а не в Украину.
Вникни в суть, прежде чем хамить
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02.01.2023 15:21 Ответить
Выставочный образец выставлялся ещё 2016 году.И с тех пор не изготовили ни одной партии этих Сау.Сделать образец для выставки и начать серийное производство-это не одно и тоже.Раз их до этого не производили, то и производственных мощностей под них нет.Их нужно или создавать,или перепрофилировать существующие.Я не думаю,что их заводы простаивают без заказов.
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03.01.2023 20:54 Ответить
Давайте писать про такое, когда оно начнёт работать на передке.
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01.01.2023 20:43 Ответить
Исправьте в русскоязычной версии. Мощность двигателя составляет 815 л.с. , а не "815 л."

"Загальна бойова маса машини становить 39 тонн, маса модуля AGM - 12,5 тонн. На машині встановлений дизельний двигун MTU в 815 к.с. "
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01.01.2023 21:26 Ответить
Ну нехай бурятоязичні і виправляють. Мало кого цікавить - правильно для малороських бурятів щось написали чи ні.
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02.01.2023 02:06 Ответить
Та да, нащо будувати свої САУ Богдани як що актор може і далі канючити у Заходу ДАЙ те ...
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01.01.2023 21:43 Ответить
дуже добрі новини.......і важливі
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01.01.2023 22:34 Ответить
Чому на Цензорі про День Народження Степана Бандери 1 січня а ні слова ....

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02.01.2023 01:11 Ответить
вопрос к Оманскому Ослу, когда Украина начнет выпускать стугны, богданы, громы, буцефалы, нептуны и т.д которые были разработаны и поставлены при "барыге" и просраты при малоПИД,,,роском, бениным Нариком???
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02.01.2023 09:59 Ответить
Богдана "сира",у Буцефалів "тріскає броня",Стугна "старьйо",Нептун "ваабще маскву не топив,бо радар не знаходить цель"(чмут ******** не дасть),от таку хню зараз зефілітики задвигають...
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02.01.2023 15:00 Ответить
Viele Dank!!!
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02.01.2023 12:17 Ответить
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