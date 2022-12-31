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Германия продолжит поддерживать Украину в 2023 году, - Шольц

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в 2023 году его страна продолжит поддерживать Украину.

Об этом говорится в новогоднем обращении немецкого канцлера, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на немецкий телеканал Tagesschau.

Ни один обзор года не обходится без кадров 24 февраля, когда на рассвете первые российские ракеты попали в Киев, Харьков, Одессу и другие украинские города.

Путин ведет империалистическую захватническую войну прямо посреди Европы. Однако он не захватил Украину через несколько дней, как планировал. Украинцы мужественно защищают свою страну, в том числе благодаря нашей помощи", – сказал Шольц.

Немецкий канцлер заверил, что и дальше будет поддерживать Украину. Он также подчеркнул, что НАТО и ЕС не разделены, как во время многих предыдущих кризисов, а "более едины, чем они были в течение длительного времени".

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Топ комментарии
+3
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31.12.2022 08:34
+2
Леопарди-2 вже вантажать для відправки в Україну?😯
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31.12.2022 08:02
+1
У кацапов не было точной даты на надписях на машинах На Берлин.
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31.12.2022 07:55
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У кацапов не было точной даты на надписях на машинах На Берлин.
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31.12.2022 07:55 Ответить
Леопарди-2 вже вантажать для відправки в Україну?😯
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31.12.2022 08:02 Ответить
З язика зняли.
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31.12.2022 09:00 Ответить
Будьте певні, вони їх таки поставлять. Навіть попри кричуще небажання цього робити. 😊 Саме у 2023 році у них почнуться проблеми через цю війну. Тобто стануть видимими наслідки для західних економік. Західні країни дуже не ******* втрачати роші. А тим більше, коли цей процес втрат затягується у часі.
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31.12.2022 09:09 Ответить
фрн нічого Україні не винні, пан меркель2?
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31.12.2022 08:19 Ответить
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31.12.2022 08:34 Ответить
то була спецоперація - декомунізація
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31.12.2022 09:19 Ответить
***** не захопив Україну за кілька днів , як сподівалась продажна німчура .
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31.12.2022 08:44 Ответить
Леопарди давай
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31.12.2022 09:17 Ответить
Братский договір Молотов Рібентроп не працює ...🤣 Тушонка Рузвельта закінчилася перемогою 50 Антігітлєрської Коаліції а не сраних моцкалів з блокади чЛєнінграда...
Слава ЗСУ Слава Україні Слава генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱💪🇬🇧🇱🇷🇺🇦🇦🇺🇦🇮✊👍🔱💙💛🔱
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31.12.2022 09:48 Ответить
Тут на сайті, кожен довпойоп як тільки не обсирав екс посла Мельника. А виявилося, що його робота на німецькому фронті дала дуже крутий результат: зараз Дойчленд третя держава світу за рівнем військової і фінансової допомоги Україні і не збирається зупинятися. Хоч ще весною, фріци не хотіли нервувати друга Владіміра, тому нічого нам не постачали і про перспективу членства в ЄС взагалі ніколи не згадували. В любому випадку, респект і повага Німеччині за допомогу.
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31.12.2022 10:45 Ответить
Где танки, Шольц?!

Меркель не разрешает?

Перестань сопли жевать!

Путин ферштейн- это работа на рашистов.

Акт как Лидер Европы, а не «немецкий политик».
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31.12.2022 16:57 Ответить
 
 