Германия продолжит поддерживать Украину в 2023 году, - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в 2023 году его страна продолжит поддерживать Украину.

Об этом говорится в новогоднем обращении немецкого канцлера, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на немецкий телеканал Tagesschau.

Ни один обзор года не обходится без кадров 24 февраля, когда на рассвете первые российские ракеты попали в Киев, Харьков, Одессу и другие украинские города.

Путин ведет империалистическую захватническую войну прямо посреди Европы. Однако он не захватил Украину через несколько дней, как планировал. Украинцы мужественно защищают свою страну, в том числе благодаря нашей помощи", – сказал Шольц.

Немецкий канцлер заверил, что и дальше будет поддерживать Украину. Он также подчеркнул, что НАТО и ЕС не разделены, как во время многих предыдущих кризисов, а "более едины, чем они были в течение длительного времени".

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