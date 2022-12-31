Германия продолжит поддерживать Украину в 2023 году, - Шольц
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в 2023 году его страна продолжит поддерживать Украину.
Об этом говорится в новогоднем обращении немецкого канцлера, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на немецкий телеканал Tagesschau.
Ни один обзор года не обходится без кадров 24 февраля, когда на рассвете первые российские ракеты попали в Киев, Харьков, Одессу и другие украинские города.
Путин ведет империалистическую захватническую войну прямо посреди Европы. Однако он не захватил Украину через несколько дней, как планировал. Украинцы мужественно защищают свою страну, в том числе благодаря нашей помощи", – сказал Шольц.
Немецкий канцлер заверил, что и дальше будет поддерживать Украину. Он также подчеркнул, что НАТО и ЕС не разделены, как во время многих предыдущих кризисов, а "более едины, чем они были в течение длительного времени".
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