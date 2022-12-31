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Німеччина продовжить підтримувати Україну у 2023 році, - Шольц

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що у 2023 році його країна продовжить підтримувати Україну.

Про це йдеться в новорічному зверненні німецького канцлера, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на німецький телеканал Tagesschau.

"Жоден огляд року не обходиться без кадрів 24 лютого, коли на світанку перші російські ракети влучили в Київ, Харків, Одесу та інші українські міста.

Путін веде імперіалістичну загарбницьку війну прямо посеред Європи. Однак він не захопив Україну за кілька днів, як планував. Українці мужньо захищають свою країну, у тому числі завдяки нашій допомозі", - сказав Шольц.

Німецький канцлер запевнив, що й надалі підтримуватиме Україну. Він також наголосив, що НАТО і ЄС не розділені, як під час багатьох попередніх криз, а "більш єдині, ніж вони були протягом тривалого часу".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Відмова Шольца постачати танки Україні - велика помилка, - голова оборонного комітету Бундестагу Штрак-Циммерман

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+3
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31.12.2022 08:34
+2
Леопарди-2 вже вантажать для відправки в Україну?😯
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31.12.2022 08:02
+1
У кацапов не было точной даты на надписях на машинах На Берлин.
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31.12.2022 07:55
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У кацапов не было точной даты на надписях на машинах На Берлин.
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31.12.2022 07:55 Відповісти
Леопарди-2 вже вантажать для відправки в Україну?😯
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31.12.2022 08:02 Відповісти
З язика зняли.
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31.12.2022 09:00 Відповісти
Будьте певні, вони їх таки поставлять. Навіть попри кричуще небажання цього робити. 😊 Саме у 2023 році у них почнуться проблеми через цю війну. Тобто стануть видимими наслідки для західних економік. Західні країни дуже не ******* втрачати роші. А тим більше, коли цей процес втрат затягується у часі.
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31.12.2022 09:09 Відповісти
фрн нічого Україні не винні, пан меркель2?
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31.12.2022 08:19 Відповісти
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31.12.2022 08:34 Відповісти
то була спецоперація - декомунізація
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31.12.2022 09:19 Відповісти
***** не захопив Україну за кілька днів , як сподівалась продажна німчура .
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31.12.2022 08:44 Відповісти
Леопарди давай
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31.12.2022 09:17 Відповісти
Братский договір Молотов Рібентроп не працює ...🤣 Тушонка Рузвельта закінчилася перемогою 50 Антігітлєрської Коаліції а не сраних моцкалів з блокади чЛєнінграда...
Слава ЗСУ Слава Україні Слава генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱💪🇬🇧🇱🇷🇺🇦🇦🇺🇦🇮✊👍🔱💙💛🔱
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31.12.2022 09:48 Відповісти
Тут на сайті, кожен довпойоп як тільки не обсирав екс посла Мельника. А виявилося, що його робота на німецькому фронті дала дуже крутий результат: зараз Дойчленд третя держава світу за рівнем військової і фінансової допомоги Україні і не збирається зупинятися. Хоч ще весною, фріци не хотіли нервувати друга Владіміра, тому нічого нам не постачали і про перспективу членства в ЄС взагалі ніколи не згадували. В любому випадку, респект і повага Німеччині за допомогу.
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31.12.2022 10:45 Відповісти
Где танки, Шольц?!

Меркель не разрешает?

Перестань сопли жевать!

Путин ферштейн- это работа на рашистов.

Акт как Лидер Европы, а не «немецкий политик».
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31.12.2022 16:57 Відповісти
 
 