Кулеба пригласил нового главу ОБСЕ в Украину
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поздравил главу МИД Северной Македонии Буяра Османи со вступлением в должность главы ОБСЕ и пригласил его посетить Украину.
Об этом Кулеба сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Дорогой Буяр Османи, поздравляю вас со вступлением на пост председателя ОБСЕ. С нетерпением жду возможности приветствовать вас в Украине в новом качестве, а также совместной работы над усилением реакции ОБСЕ на российскую агрессию и воплощением формулы мира Владимира Зеленского", - написал Кулеба.
Он также поблагодарил предыдущего главу ОБСЕ Рау Збигнева за управление работой организации наиболее принципиальным образом и в самых сложных условиях полномасштабной российской агрессии. "2022-й запомнится решительностью польской дипломатии по защите принципов ОБСЕ", - подчеркнул глава украинского МИД.
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