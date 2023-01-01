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Кулеба пригласил нового главу ОБСЕ в Украину

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поздравил главу МИД Северной Македонии Буяра Османи со вступлением в должность главы ОБСЕ и пригласил его посетить Украину.

Об этом Кулеба сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Дорогой Буяр Османи, поздравляю вас со вступлением на пост председателя ОБСЕ. С нетерпением жду возможности приветствовать вас в Украине в новом качестве, а также совместной работы над усилением реакции ОБСЕ на российскую агрессию и воплощением формулы мира Владимира Зеленского", -  написал Кулеба.

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Он также поблагодарил предыдущего главу ОБСЕ Рау Збигнева за управление работой организации наиболее принципиальным образом и в самых сложных условиях полномасштабной российской агрессии. "2022-й запомнится решительностью польской дипломатии по защите принципов ОБСЕ", - подчеркнул глава украинского МИД.
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и о новогодних традициях )))))
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Румунські селяни влаштували у селі парад "захопленої техніки Z" і "повішаного путіна".

https://t.me/informnapalm/15018

У Румунії є сільська традиція завершувати рік парадом монстрів,
цього разу він виглядав дещо інакше.
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01.01.2023 18:58 Ответить
Штирлиц..вы зачем уничтожили последние сообщения из Кремля..типа товаристч Сралин здал всю краснопузую армию РККА товаристчу Гитлеру..
Герр путлер..я выполнил Братский Договор Молотов-Риббентроп рюZZkие не сдаюцца ..
Штирлиц,вы гений...завтра к нам едет шеф Гестапо Степан Андреевич Бандера...
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01.01.2023 19:02 Ответить
 
 