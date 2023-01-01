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Великобритания прекратила импорт российского сжиженного природного газа

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

британія

Великобритания 1 января прекратила весь импорт российского сжиженного природного газа.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Британии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Сегодня Великобритания полностью прекратила импорт российского сжиженного природного газа.

Мы перекрываем Путину путь к финансированию его незаконной войны и поддерживаем страны по всему миру в уменьшении их собственной зависимости", - говорится в сообщении.

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Это произошло после того, как канцлер Олаф Шольц отметил прогресс Германии в освобождении от зависимости от российского газа.

Россия, на которую раньше приходилось больше половины поставок природного газа в страну, не поставляет газ в Германию с конца августа.

После вторжения в Украину Германия начала усилия по хранению газа и диверсификации его поставок и начала строить терминалы сжиженного природного газа, первый из которых был открыт две недели назад.

Остальные будут открыты в течение следующих месяцев.
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Топ комментарии
+17
Чудово ‼️
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01.01.2023 19:06
+12
Русофобіяю затєваєтє?
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01.01.2023 19:07
+11
Подарок х.улостану. Опять пирииграл.
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01.01.2023 19:12
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Чудово ‼️
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01.01.2023 19:06 Ответить
Русофобіяю затєваєтє?
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01.01.2023 19:07 Ответить
это им не там как здесь.
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01.01.2023 20:37 Ответить
Подарок х.улостану. Опять пирииграл.
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01.01.2023 19:12 Ответить
Росія становиться проказною. Країна-лепрозорій. Це помітно день у день.
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01.01.2023 19:15 Ответить
Мои поздравления по этому поводу всем парашникам живущим как в Параше, так и за её пределами. 2023 год начинается просто прекрасно.
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01.01.2023 19:15 Ответить
Уинстон Черчилль напал на Нацистскую Германию 22 июня 1941 года..но товаристч Сралин упорно защищал братский договор Молотов-Риббентроп....
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01.01.2023 19:39 Ответить
01.01.2023 19:40
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01.01.2023 20:20 Ответить
А ось інсталяція біля кампусу Лондонської Школи Економіки. Був сьогодні. Зверніть увагу на Україну

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01.01.2023 19:41 Ответить
Хотя в действительности Европа прекратила поставки газа с 44,,% до 7,%....но это уже не важно..., кажуть эксперты аналитики газового и нефтяного рынка..им нужно бабло путлерской банды..а там почти 3 триллиона долларов..
Может и дадут Украине с этого пирога триллион..а может и нет...
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01.01.2023 19:46 Ответить
Какие три триллиона, где?
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01.01.2023 20:12 Ответить
Ты имеешь в виду натыренное?
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01.01.2023 20:14 Ответить
"Ты не бойся - мы тебя не больно зарежем… Чик - и ты уже на небесах..."
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01.01.2023 20:01 Ответить
Молодцi
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01.01.2023 20:23 Ответить
 
 