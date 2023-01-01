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В Одессе на побережье обезвредили противокорабельную мину
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Одессе на побережье была контролировано обезврежена вражеская противокорабельная мина.
Об этом в телеграм-канале сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, передает Цензор.НЕТ.
"Одесса, выдыхаем. На побережье была контролировано обезврежена противокорабельная вражеская мина путем подрыва. Спасибо Силам обороны за профессиональную работу", - рассказал Братчук.
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Максім ХОЙ 07fb0949
показать весь комментарий01.01.2023 19:17 Ответить Мне нравится 7
Oresta Bartka
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Jimmy Hill
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