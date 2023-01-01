Российские войска обстреляли две громады на Днепропетровщине, - ОВА
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Вечером 1 января армия РФ открыла огонь по двум громадам Никопольщины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
"К вечеру российские оккупанты из тяжелой артиллерии ударили по Марганецкой и Мировской громадах на Никопольщине", - написал он.
Предварительно – обошлось без пострадавших. Информация о разрушениях уточняется.
В других районах области день был тихим.
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Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий01.01.2023 19:48 Ответить Мне нравится 4
Альекс Прибель
показать весь комментарий01.01.2023 21:10 Ответить Мне нравится 1
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