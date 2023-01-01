С 1 января больничные будут платить по новым правилам, - Пенсионный фонд

С 1 января 2023 года уполномоченным органом в системе общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности стал Пенсионный фонд Украины. Также предусмотрены определенные изменения в порядке выплаты больничных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Что изменилось для страхователей (работодателей)

До 1 января 2023 года С 1 января 2023 года Кто принимает решение о выплате больничных? Комиссия соцстрахования на предприятии Работодатель или уполномоченные им лица Срок рассмотрения больничных и принятие решения о выплате 10 дней - со дня поступления больничного по временной нетрудоспособности к работодателю (днем поступления считается восьмой день после закрытия больничного); 10 дней - со дня поступления к работодателю больничного по беременности и родам (днем поступления считается восьмой день после открытия больничного); 5 дней – уведомление работника об отказе в оплате. 10 дней - со дня поступления больничного по временной нетрудоспособности к работодателю (днем поступления считается восьмой день после закрытия больничного); 3 дня - со дня поступления к работодателю больничного по беременности и родам (днем поступления считается восьмой день после открытия больничного); 5 дней – уведомление работника об отказе в оплате. Способ подачи заявлений-расчетов - онлайн с помощью специализированного клиентского программного обеспечения; - на бумажных носителях в отделения рабочих органов исполнительной дирекции ФССУ - в электронном виде через личный кабинет страхователя на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины; - на бумажных носителях в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины Финансирование страхователей ФССУ в течение 10 дней после поступления заявления-расчета Пенсионный фонд Украины в течение 3-х дней централизован на отдельные текущие счета, открытые страхователями в учреждениях банков для зачисления страховых средств, после поступления заявления-расчета Кто проводит проверки страхователей? Рабочие органы исполнительной дирекции ФССУ Территориальные органы Пенсионного фонда Украины

Как отметили в ПФУ, правила начисления выплат по больничным остались прежними: процент средней заработной платы застрахованного лица в зависимости от продолжительности страхового стажа.

Механизм определения средней заработной платы для расчета выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию также не претерпел существенных изменений. В частности, заработная плата для оплаты больничных будет исчисляться путем деления начисленной за расчетный период (12 календарных месяцев, предшествующих месяцу наступления страхового случая) зарплаты, на которую начислен единый взнос, на количество календарных дней занятости в расчетном периоде без учета календарных дней, не отработанных из уважаемых причин. При этом перечень уважаемых причин, учитываемых при расчете, расширен.

Изменения будут применяться к больничным, открытым после 1 января 2023 года. Те больничные, которые начались в 2022 году и продолжились в 2023 году, будут рассчитываться по старым правилам.

"Работодателям, для подачи заявлений-расчетов по больничным, не нужно заключать с Пенсионным фондом Украины договор о признании КЭП, как это было предусмотрено ранее во взаимоотношениях с ФССУ", - говорится в сообщении.