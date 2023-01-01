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С 1 января больничные будут платить по новым правилам, - Пенсионный фонд

Новости Цензор.НЕТ Общество

банк,виплати,картка,фінанси

С 1 января 2023 года уполномоченным органом в системе общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности стал Пенсионный фонд Украины. Также предусмотрены определенные изменения в порядке выплаты больничных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Что изменилось для страхователей (работодателей)

До 1 января 2023 года

С 1 января 2023 года

Кто принимает решение о выплате больничных?

Комиссия соцстрахования на предприятии

Работодатель или уполномоченные им лица

Срок рассмотрения больничных и принятие решения о выплате

10 дней - со дня поступления больничного по временной нетрудоспособности к работодателю (днем поступления считается восьмой день после закрытия больничного);

10 дней - со дня поступления к работодателю больничного по беременности и родам (днем поступления считается восьмой день после открытия больничного);

5 дней – уведомление работника об отказе в оплате.

10 дней - со дня поступления больничного по временной нетрудоспособности к работодателю (днем поступления считается восьмой день после закрытия больничного);

3 дня - со дня поступления к работодателю больничного по беременности и родам (днем поступления считается восьмой день после открытия больничного);

5 дней – уведомление работника об отказе в оплате.

Способ подачи заявлений-расчетов

- онлайн с помощью специализированного клиентского программного обеспечения;

- на бумажных носителях в отделения рабочих органов исполнительной дирекции ФССУ

- в электронном виде через личный кабинет страхователя на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины;

- на бумажных носителях в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины

Финансирование страхователей

ФССУ в течение 10 дней после поступления заявления-расчета

Пенсионный фонд Украины в течение 3-х дней централизован на отдельные текущие счета, открытые страхователями в учреждениях банков для зачисления страховых средств, после поступления заявления-расчета

Кто проводит проверки страхователей?

Рабочие органы исполнительной дирекции ФССУ

Территориальные органы Пенсионного фонда Украины

Как отметили в ПФУ, правила начисления выплат по больничным остались прежними: процент средней заработной платы застрахованного лица в зависимости от продолжительности страхового стажа.

Механизм определения средней заработной платы для расчета выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию также не претерпел существенных изменений. В частности, заработная плата для оплаты больничных будет исчисляться путем деления начисленной за расчетный период (12 календарных месяцев, предшествующих месяцу наступления страхового случая) зарплаты, на которую начислен единый взнос, на количество календарных дней занятости в расчетном периоде без учета календарных дней, не отработанных из уважаемых причин. При этом перечень уважаемых причин, учитываемых при расчете, расширен.

Изменения будут применяться к больничным, открытым после 1 января 2023 года. Те больничные, которые начались в 2022 году и продолжились в 2023 году, будут рассчитываться по старым правилам.

"Работодателям, для подачи заявлений-расчетов по больничным, не нужно заключать с Пенсионным фондом Украины договор о признании КЭП, как это было предусмотрено ранее во взаимоотношениях с ФССУ", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+5
думаю, що ***...і людині тільки додасться
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01.01.2023 22:16
+2
роботодавець приймає рішення про виплату лікарняних , це супер ! вершина ідіотизму ! наступне на розгляді повернення до кріпацького права .
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01.01.2023 22:58
+2
Что почему? Потому что решение принимает работодатель. И он спокойно может тебя на...й послать и что ты будешь делать? В суд побежишь?
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02.01.2023 00:16
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думаю, що ***...і людині тільки додасться
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01.01.2023 22:16 Ответить
Боюсь будет не **...я для человека, а **...я человека работодателем
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01.01.2023 22:33 Ответить
Чому, конкретно ?? Зараз усе у мережі, навіть на руки папірці не дають.

Так, зальоти бувають. Типу поліклінка щось накрутить. Але це раз на 2 роки було.
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01.01.2023 23:20 Ответить
Что почему? Потому что решение принимает работодатель. И он спокойно может тебя на...й послать и что ты будешь делать? В суд побежишь?
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02.01.2023 00:16 Ответить
Схоже, після Перемоги Україну чекає черговий Майдан. Сравжній Майдан...
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02.01.2023 00:44 Ответить
Піду до профсоюзного комітету. Хоча б раді спортивного інтересу - допоможе, чи ні.
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02.01.2023 13:16 Ответить
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02.01.2023 20:24 Ответить
а ви лікарняні давно отримували? зп таке собі, ціни огонь, а лікарняні через 2-3 місяці
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02.01.2023 09:02 Ответить
щодо строків, так ... Але тут співпало. Перед війною діджіталізація почалася, Ковід.
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02.01.2023 13:19 Ответить
якраз роботодавець давно зпригнув, платить у фонд і першу неділю лікарняного, а далі не його діло. до речі, по новому йому комісію тримати не треба, а платить першу(!) неділю та до фонду буде, як і раніше, бухгалтерія
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02.01.2023 09:05 Ответить
як і було, перші 5 днів
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02.01.2023 13:17 Ответить
роботодавець приймає рішення про виплату лікарняних , це супер ! вершина ідіотизму ! наступне на розгляді повернення до кріпацького права .
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01.01.2023 22:58 Ответить
І шо ? До цього профспілки залучались на візування і обрахунок лікарняних. Тільки більше людей голову морочили, але ніяк не впливали.
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01.01.2023 23:18 Ответить
дядьку які профспілки? їх давно немає вони тільки подарунки дітям роздавали . а шо буде коли не заплатять лікарняні ! уяви , працівник отримав травму на виробництві , а роботодавець вирішує платити лікарняні чи ні .
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01.01.2023 23:28 Ответить
Уявляю. Це і буде ознакою наявності дієвої профспілки, - чи дасть вона роботодавцю зам*яти факт виробничого травматизму !!

Жодного разу не відмовили. Це по звичайних лікарняних.

Був один випадок, - жінка, кіло мабуть 100-120, у віці, не дуже здорова, навернулась на сходах. Намагалась придумати виробничу травму.

Про ефективність профспілок зараз (перед війною), в цілому, згоден. Але це питання до учасників профспілок, а не роботодавця.
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02.01.2023 13:12 Ответить
Так а як інакше оформити виплату хоча перших п'яти днів? Це перше. І друге. Раніше було рішення комісії у работодавця. Бігали підписи збирали. А зараз один бухгалтер підпише... Дмете тут на холодне.
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02.01.2023 03:19 Ответить
тьотю які підписи , якої комісії роботодавця ? а якщо не підпише бухгалтер ?
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02.01.2023 07:57 Ответить
Блін ... Для цього є профспілка. Немає, або не працює, то нащо вона ? Розходьтеся !
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02.01.2023 13:14 Ответить
Зарплату теж можна не платить, воєнний стан, бдь.
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02.01.2023 06:50 Ответить
Це що, всюди ??
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02.01.2023 13:15 Ответить
 
 