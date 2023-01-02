Воздушная тревога была в нескольких областях страны, включая Киев

Поздно вечером 1 января в нескольких областях Украины, преимущественно на левом берегу страны была объявлена воздушная тревога из-за атаки "шахедов".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что в Украину залетело две группы иранских дронов.

Тревогу объявили в Киевской, Сумской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Запорожской, Полтавской, Харьковской, Николаевской, Херсонской, Донецкой и Луганской областях.

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