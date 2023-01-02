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Воздушная тревога была в нескольких областях страны, включая Киев

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дрони,тривога,повітряна

Поздно вечером 1 января в нескольких областях Украины, преимущественно на левом берегу страны была объявлена воздушная тревога из-за атаки "шахедов".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что в Украину залетело две группы иранских дронов.

Тревогу объявили в Киевской, Сумской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Запорожской, Полтавской, Харьковской, Николаевской, Херсонской, Донецкой и Луганской областях.

Читайте: Украину атакуют "мопеды", - Ким
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Нарешті вони створили мобільні групи для боротьби з мопєдами:

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02.01.2023 00:23 Ответить
Може тепловізор і лазерна підсвітка було б теж непогано?
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02.01.2023 00:37 Ответить
Головне що мобільні групи створили. А там вже можна чіпляти яку завгодно техніку...
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02.01.2023 01:11 Ответить
Кацапы ! Щоб ви всі виздихали поскоріше!
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02.01.2023 00:43 Ответить
не ну кацапы, а шо вы хотите. Ихний главный путинxуйло обиделся, как маленький ребенок, потому что его назвали ******. А зря. путин - ***** был, есть, и будет всегда, до смерти своей позорной
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02.01.2023 00:45 Ответить
От ******* кацапня !! . Дала не дала подрімати . Лише годину тому задрімав , а щойно розбудив вибух - аж меблі в кімнаті підскочили . Думав - русняві кудись вже влучили .
Але на щастя - це спрацювало наше ППО .
Тепер хрін засну ..
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02.01.2023 00:58 Ответить
Така ж хрінь, чи сбили херань. Щоб воно було прокляте тварюка та утикано голками, як їжак.
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02.01.2023 01:25 Ответить
"дякуємо" тобі іран, син ішака і гієни, за наші безсонні ночі і тривожні дні.. і тобі , русня алкашками виср*на !!! бумеранг най вас настигне вже в цьому 2023 році , році нашої Перемоги
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02.01.2023 00:59 Ответить
Будь прокляты навеки и низвергнуты все преступные режимы на Земле.
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02.01.2023 01:22 Ответить
 
 