Воздушная тревога была в нескольких областях страны, включая Киев
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Поздно вечером 1 января в нескольких областях Украины, преимущественно на левом берегу страны была объявлена воздушная тревога из-за атаки "шахедов".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Сообщается, что в Украину залетело две группы иранских дронов.
Тревогу объявили в Киевской, Сумской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Запорожской, Полтавской, Харьковской, Николаевской, Херсонской, Донецкой и Луганской областях.
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Але на щастя - це спрацювало наше ППО .
Тепер хрін засну ..