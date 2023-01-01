Украину атакуют "мопеды", - Ким

В Украину залетели две группы иранских дронов.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Воздух. Две группы "мопедов", - написал он.

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По состоянию на 21:15 воздушная тревога объявлена в Кировоградской и Запорожской областях, а также традиционно в Луганской области и в оккупированном Крыму.