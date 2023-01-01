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Украину атакуют "мопеды", - Ким
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Украину залетели две группы иранских дронов.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Воздух. Две группы "мопедов", - написал он.
По состоянию на 21:15 воздушная тревога объявлена в Кировоградской и Запорожской областях, а также традиционно в Луганской области и в оккупированном Крыму.
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Як відомо, рашистські дрони-камікадзе Шахед-136/херань-2 летять на ціль за заданими навігаційними координатами існуючих цифрових карт, які при підготовці до старту заносяться у пам'ять бортового комп'ютера.
При цьому, небезпека від цих дронів чатує не лише для наземних стаціонарних об'єктів, а навіть для літаків-винищувачів ППО, якщо вони намагаються збити цей БПЛА не ракетами, а зі своїх штатних скорострільних 30мм гармат, адже прицільна дальність гармати по повітряній цілі - до 800 метрів, а радіус розльоту уламків від вибуху 40 кг бойової частини дрону - 1500 метрів, що не залишає шансів для пілота відвернути літак від хмари уламків (нещодавня втрата літака МІГ-29 біля Вінниці тому доказ).
Через це, цікавою видається ідея спорядити наші МІГи ще одними гарматами, але іншими - електромагнітними, коли пролітаючи над дроном-камікадзе, літак генерує потужний ЕМІ, що призводить до переорієнтації чіпових доменів, як було зазначено вище.
В результаті дрон, що летів до цілі за координатами, наприклад міста Київ - округлено 50.4 - 30.4, тобто за двійковим обчисленням по-бітно: 110010 - 11110, після удару ЕМІ полетить у напрямку селища Яга в Буркіна Фасо (Африка) з координатами 13.1 - 0.93 або 011011-00001.
Інші приклади перенаправлення ворожих крилатих ракнт і дронів з України в Африку таким самим методом:
Харків - Ум Кадада, Судан;
Одеса - Бурем, Малі
Запоріждя - Совдарі, Судан;
Львів - Мараді, Нігер.