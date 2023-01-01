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Украину атакуют "мопеды", - Ким

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дрони,шахед

В Украину залетели две группы иранских дронов.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Воздух. Две группы "мопедов", - написал он.

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По состоянию на 21:15 воздушная тревога объявлена в Кировоградской и Запорожской областях, а также традиционно в Луганской области и в оккупированном Крыму.
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Топ комментарии
+22
ВІРЮ В ППО !!!
люпіть їх рідненькі, в клапті-лапті !!!
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01.01.2023 21:32
+14
Мопэди, мопэди. А коли в нас вже будуть свої мопэди? Невже Україна настільки деградувала, що не може запустити серійне виробництво дешевих дронів?

Кацапи вже 3 місяця доказуують, що такі дрони це дуже чудова зброя для тилів ворога і виснажування його ПВО. А нас все кормлять обіцянками.
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01.01.2023 21:35
+12
Віримо в ЗСУ!!! Дякуємо вам за захист!!! Нехай щастить!!! Смерть рашистським федерастам!!!
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01.01.2023 21:37
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Он пиарщик просто, не обращяйте внимание, он никакого отношения к защите области не имеет
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01.01.2023 22:28 Ответить
Все він знає завжди. Підозріло.
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01.01.2023 22:33 Ответить
Блін, йому військові про це говорять. Він точно не зрадник, він піарник.
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01.01.2023 22:45 Ответить
А что вам не нравится то? Он всегда по делу предупреждает об опастности. Это не балабол аферистович рассказывающий про 2-3 недели или 100500 ракет летящих...
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01.01.2023 22:47 Ответить
Кстати недавно решил Люсю у Фейгина послушать, так теперь он наоборот, допусти говорит что ракет у кацапов осталось не на 2-3 обстрела как ГУР заявляет а на 5-6. То есть теперь уже страхуется клоун
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01.01.2023 22:48 Ответить
Shahed Hunters
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01.01.2023 23:49 Ответить
Колись давно в лабораторії одного НДІ ми з колегами проводили досить таки цікавий експеримент: направленим імпульсом електромагнітного поля (ЕМІ) змінювали напрямок орієнтації доменів мікрочіпів довгострокової пам'яті на протилежний. Це призводило до зчитування процессором бітів інформації, до прикладу, не як "10101", а навпаки - "01010".
Як відомо, рашистські дрони-камікадзе Шахед-136/херань-2 летять на ціль за заданими навігаційними координатами існуючих цифрових карт, які при підготовці до старту заносяться у пам'ять бортового комп'ютера.
При цьому, небезпека від цих дронів чатує не лише для наземних стаціонарних об'єктів, а навіть для літаків-винищувачів ППО, якщо вони намагаються збити цей БПЛА не ракетами, а зі своїх штатних скорострільних 30мм гармат, адже прицільна дальність гармати по повітряній цілі - до 800 метрів, а радіус розльоту уламків від вибуху 40 кг бойової частини дрону - 1500 метрів, що не залишає шансів для пілота відвернути літак від хмари уламків (нещодавня втрата літака МІГ-29 біля Вінниці тому доказ).
Через це, цікавою видається ідея спорядити наші МІГи ще одними гарматами, але іншими - електромагнітними, коли пролітаючи над дроном-камікадзе, літак генерує потужний ЕМІ, що призводить до переорієнтації чіпових доменів, як було зазначено вище.
В результаті дрон, що летів до цілі за координатами, наприклад міста Київ - округлено 50.4 - 30.4, тобто за двійковим обчисленням по-бітно: 110010 - 11110, після удару ЕМІ полетить у напрямку селища Яга в Буркіна Фасо (Африка) з координатами 13.1 - 0.93 або 011011-00001.
Інші приклади перенаправлення ворожих крилатих ракнт і дронів з України в Африку таким самим методом:
Харків - Ум Кадада, Судан;
Одеса - Бурем, Малі
Запоріждя - Совдарі, Судан;
Львів - Мараді, Нігер.
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02.01.2023 10:23 Ответить
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