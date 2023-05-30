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Силы ПВО сбили над Киевом 22 воздушные цели, - КГВА (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ппо

Силы противовоздушной обороны сбили над Киевом 20 воздушных целей.

Об этом сообщает Киевская ГВА в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Ночная воздушная атака на Киев.

Предварительная информация. Данные уточняются.

За время воздушной тревоги над столицей было сбито 20 воздушных целей", – говорится в сообщении.

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Позже в КГВА уточнили, что за время воздушной тревоги над столицей были сбиты 22 воздушные цели.
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На росії заявили, що "український безпілотник атакував" об'єкт енергопостачання у Брянській області
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02.01.2023 06:41 Ответить
Козломордые в очередной раз обосрались, это похоже на барана, который с разбегу тупо бьется своей башкой об бетонную стену, только стена страдает мало, а баранья голова сильно, в виде истощения ресурсов
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02.01.2023 06:48 Ответить
До чого тупий народ кацапи ,те що ви витворяєте викликає тільки ненависть до вас і всього що повязано з цією імперією зла ,тепер вам не відмитись ви вороги на десятки років.
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02.01.2023 07:46 Ответить
Я сьогодні переглянула інтерв'ю Володимира Золкіна з одним із військовополонених, який добровільно пішов на війну у вересні. Я такого Бреда ще в житті не чула. Я дивуюся терпінню Володимира, набір штампів, в голові д*****мо, а деякі голови в нашій політиці говорять, що росіяни не дивляться телевізор, а у багатьох навіть телевізора немає. Дуже хотіла б, щоб ці ******** Хоч би раз подивилися інтерв'ю Золкіна з російською солдатнею.
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02.01.2023 08:19 Ответить
це нова стратегія кацапа? щодня запускайте безпілотники-камікадзе, щоб вичерпати ********** протиповітряної оборони та, можливо, виявити розташування пускових установок, а потім продовжуйте потужну ракетну атаку.
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02.01.2023 08:27 Ответить
 
 