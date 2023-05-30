Силы ПВО сбили над Киевом 22 воздушные цели, - КГВА (обновлено)
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Силы противовоздушной обороны сбили над Киевом 20 воздушных целей.
Об этом сообщает Киевская ГВА в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Ночная воздушная атака на Киев.
Предварительная информация. Данные уточняются.
За время воздушной тревоги над столицей было сбито 20 воздушных целей", – говорится в сообщении.
Позже в КГВА уточнили, что за время воздушной тревоги над столицей были сбиты 22 воздушные цели.
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