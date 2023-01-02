За прошедшие сутки россияне ранили 1 мирного жителя Донетчины, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

За 1 января россияне ранили 1 мирного жителя Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 1 января россияне ранили 1 мирного жителя Донетчины - в Бахмуте", - говорится в сообщении.

Кириленко отметил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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