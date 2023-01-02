Атака дронами на Киевщину: поврежден объект критической инфраструктуры и частные дома

Киевская область вторую ночь подряд отражает атаки дронов – очередной акт терроризма от РФ.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате ударов в регионе поврежден объект критической инфраструктуры, а также частные дома.

"Предварительно пострадавших нет. Все службы на местах. Работаем над ликвидацией последствий массированной атаки", - говорится в сообщении.

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