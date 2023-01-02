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Атака дронами на Киевщину: поврежден объект критической инфраструктуры и частные дома
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Киевская область вторую ночь подряд отражает атаки дронов – очередной акт терроризма от РФ.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, в результате ударов в регионе поврежден объект критической инфраструктуры, а также частные дома.
"Предварительно пострадавших нет. Все службы на местах. Работаем над ликвидацией последствий массированной атаки", - говорится в сообщении.
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