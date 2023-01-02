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Атака дронами на Киевщину: поврежден объект критической инфраструктуры и частные дома

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дрон,шахед

Киевская область вторую ночь подряд отражает атаки дронов – очередной акт терроризма от РФ.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате ударов в регионе поврежден объект критической инфраструктуры, а также частные дома.

"Предварительно пострадавших нет. Все службы на местах. Работаем над ликвидацией последствий массированной атаки", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+9
Пора вже по московській області відповідати, інакше вони не розуміють, вони ж кацапи....
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02.01.2023 08:41
+8
Покоджено, але не знищено. А це означає, що відремонтують і буде далі працювати. Скоріше за все, шматок лайна збитого впав і вибухнув.
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02.01.2023 08:39
+5
Але, я не зрозумів, як що усе збито , то Як та чим пошкоджено
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02.01.2023 11:10
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Покоджено, але не знищено. А це означає, що відремонтують і буде далі працювати. Скоріше за все, шматок лайна збитого впав і вибухнув.
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02.01.2023 08:39 Ответить
Як шматок збитого дрона може вибухнути при падінні на землю якщо шахід після влучання нашої ППО вибухає у повітрі?
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02.01.2023 13:47 Ответить
я об этом везде пишу. Либо это не сбитие вообще. Либо подбит
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02.01.2023 18:31 Ответить
Пора вже по московській області відповідати, інакше вони не розуміють, вони ж кацапи....
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02.01.2023 08:41 Ответить
Але, я не зрозумів, як що усе збито , то Як та чим пошкоджено
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02.01.2023 11:10 Ответить
"Контрреволюционные вещи говорите, Филипп Филиппович".
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02.01.2023 12:11 Ответить
Я не розумію якщо ППО влучили у цей шахід то він повинен вибухнути у повітрі а не землю впадуть тільки невелики за розміром уламки дрона? То шо там (на землі) ще вибухнути повинне?
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02.01.2023 13:44 Ответить
Важные объекты можно защитить аэростатами
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02.01.2023 14:00 Ответить
В предыдущей новости сообщили, что все дроны сбили. А кто тогда повредил критическую инфраструктуру?
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02.01.2023 15:15 Ответить
Так і є, але..........
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02.01.2023 17:13 Ответить
Все равно непонятно...сбили или повредили?
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02.01.2023 17:39 Ответить
 
 