Действия России против Украины можно квалифицировать как геноцид, - посол Канады Галадза

По мнению госпожи посла Канады в Украине Ларисы Галадзы, действия России в контексте полномасштабной войны против Украины можно считать геноцидом украинского народа.

Об этом она сказала в интервью проекту Kyiv not Kiev, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Я считаю, что даже слова России можно квалифицировать как геноцид. Нет необходимости искать их. Путин абсолютно четко заявил, что Украина и украинцы не имеют права на существование. То есть если вы спрашиваете мое личное мнение, - да, однозначно", - заявила Галадза.

По мнению дипломата, наказание за преступление геноцида для России должно быть присуждено в рамках правовой системы - речь идет о тюремных сроках и репарациях.

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"Они (Россия) нарушили международное право. Они нарушили Устав ООН и нарушили права человека. Поэтому нам нужно, чтобы мировая и украинская системы правосудия, международная система уголовного правосудия привлекли Россию к ответственности, россиян к ответственности: людей, которые принимали решение об этом, людей, которые отдавали приказы. Тех, кто совершил зверства - пройтись по ним всем с самого верха и донизу, а потом еще раз", - подчеркнула она.

Посол Канады также отметила, что не видит никаких признаков готовности России к переговорам с Украиной.

"Путин недавно сказал, что он не собирается отказываться от нападений и войны даже на время рождественских праздников. Он пытается убедить своих друзей в мире, что Украина не хочет мира. Трудно поверить, но в мире еще находятся такие люди, такие страны, которые думают, что это Украина затягивает эту войну. Да, вы абсолютно правы, это часть российской дезинформации, и я думаю, что Украина и ее партнеры коллективно делают все возможное, чтобы бороться с этим нарративом", - добавила Галадза.