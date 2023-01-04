США готовят новый пакет помощи. Могут дать больше HIMARS, - Кирби

В ближайшие недели США намерены предоставить Украине новую военную помощь, включающую дополнительные установки HIMARS.

Об этом сообщил представитель Белого дома Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Он заявил на онлайн-брифинге, что помощь может быть предоставлена в ближайшие дни или недели.

Напомним, 21 декабря США объявили об очередном пакете военной помощи Украине, в который вошла система ПВО Patriot.

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