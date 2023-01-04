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США готовят новый пакет помощи. Могут дать больше HIMARS, - Кирби

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кірбі

В ближайшие недели США намерены предоставить Украине новую военную помощь, включающую дополнительные установки HIMARS.

Об этом сообщил представитель Белого дома Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Он заявил на онлайн-брифинге, что помощь может быть предоставлена в ближайшие дни или недели.

Напомним, 21 декабря США объявили об очередном пакете военной помощи Украине, в который вошла система ПВО Patriot.

Читайте также: США оснастят украинские HIMARS системами управления огнем IFATDS , - СМИ
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Топ комментарии
+29
Амерам-черговий респект...
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04.01.2023 21:46
+21
чмобікам не позаздриш. Попереду ХИМЕРИ, позаду кадирівці, а дома теща чекає на компенсацію
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04.01.2023 22:02
+13
І канадцям!
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04.01.2023 22:09
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Амерам-черговий респект...
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04.01.2023 21:46 Ответить
І канадцям!
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04.01.2023 22:09 Ответить
Польше, Англии и странам Балтии.
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04.01.2023 23:52 Ответить
Норвегия так же подкинула очень серьезный военный пакет на днях
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05.01.2023 00:20 Ответить
God bless USA!
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04.01.2023 22:18 Ответить
какашенкову нада сказать спасіба )) його робота! це ж він всі шо раньше поставили вже 2 раза знищив, от і підтовкнув союзників на нові поставки ))
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04.01.2023 21:50 Ответить
Так він і ті , що ще не поставили уже усі знищив.. герой.щоб кацапи гордилися
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04.01.2023 23:05 Ответить
"Поганий Санта", смачні подарунки після 25.12.22, прикольно. Що подарувати в відповідь?

Розпочинається другий день епопеї з обранням спікера Палати представників.

Добре, що в США двохпартійна підтримка України...можна не перчити політику, а подарувати політичний анекдот. Анекдот - Вибори спікера Палати представників. В Білому Домі доклад тем дня - Сьогодні, знову будуть вибирати спікера у Палати представників - Віскі, Бренді? Відповідь "Начальника протоколу" - ШАМПАНСЬКОГО)))
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04.01.2023 21:50 Ответить
чмобікам не позаздриш. Попереду ХИМЕРИ, позаду кадирівці, а дома теща чекає на компенсацію
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04.01.2023 22:02 Ответить
Боже, бережи Америку!
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04.01.2023 21:54 Ответить
Российские войска уничтожили все 27 из 20 имеющихся на вооружении установок HIMARS в Украине. И тем не менее они продолжают стрелять.
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04.01.2023 21:55 Ответить
Мебельная промышленность Украины работает на полную мощность..
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04.01.2023 21:56 Ответить
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04.01.2023 21:59 Ответить
Тільки кокошніков відзвітував про знищення всіх "хімер" (навіть тих, що ще й не виробили), як тут йому "кляте НАТО" підкидає додатковий "робочий матеріал". Кокошніков щасливий, бо тепер він зможе протриматись на посаді ще місяць-другий!
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04.01.2023 21:57 Ответить
100% уже у нас.
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04.01.2023 21:58 Ответить
Спасибо США
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04.01.2023 22:07 Ответить
А щось таке щоб "мокшабад" підсмажити коли буде?
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04.01.2023 22:18 Ответить
пленками зеленского и соплями кацапских ботов
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05.01.2023 00:22 Ответить
Ось так наші американські друзі надають нам безкоштовно зброю, без будь-якого ленд-лізу, про який так верещать трампісти-путіністи.

Боже! Бережи Америку та особисто Джо Байдена.
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04.01.2023 22:25 Ответить
Сейчас в Конгрессе США пытаются избрать нового Спикера Палаты представителей...вчерашние три голосования не выбрали..сегодня прошло уже два и тоже неудачно...,Трамписты путлера устроили скандал..., такое происходит впервые за последние 100 лет...На кону пакет помощи Украине...
Надобраніч 👏
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04.01.2023 22:42 Ответить
Трамписты пока, ничего не решают в лане помощи Украине, они в меньшинстве
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04.01.2023 22:48 Ответить
Так пакет про 45млдр. на 2023 рік уже проголосований і підписаний Байденом.
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04.01.2023 22:49 Ответить
Пакет на год уже подписан
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05.01.2023 00:46 Ответить
главное чтобы ракеты были
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04.01.2023 22:43 Ответить
та дайте уже к ним наконец-то М31А2
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04.01.2023 22:48 Ответить
а это дорогая модификация или умеренная?
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05.01.2023 00:24 Ответить
Дайте лучше АТАКМС к тем, что уже есть...
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04.01.2023 23:18 Ответить
19-ПТУ був і немає
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05.01.2023 00:17 Ответить
Снаряди і ракети дайте! І ракет ATACMS - чим побільше!
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05.01.2023 00:43 Ответить
 
 