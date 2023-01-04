13 087 30
США готовят новый пакет помощи. Могут дать больше HIMARS, - Кирби
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В ближайшие недели США намерены предоставить Украине новую военную помощь, включающую дополнительные установки HIMARS.
Об этом сообщил представитель Белого дома Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Он заявил на онлайн-брифинге, что помощь может быть предоставлена в ближайшие дни или недели.
Напомним, 21 декабря США объявили об очередном пакете военной помощи Украине, в который вошла система ПВО Patriot.
Топ комментарии
+29 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий04.01.2023 21:46
+21 MyronMaG mm
показать весь комментарий04.01.2023 22:02
+13 John Davis 6e49c55d
показать весь комментарий04.01.2023 22:09
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Розпочинається другий день епопеї з обранням спікера Палати представників.
Добре, що в США двохпартійна підтримка України...можна не перчити політику, а подарувати політичний анекдот. Анекдот - Вибори спікера Палати представників. В Білому Домі доклад тем дня - Сьогодні, знову будуть вибирати спікера у Палати представників - Віскі, Бренді? Відповідь "Начальника протоколу" - ШАМПАНСЬКОГО)))
Боже! Бережи Америку та особисто Джо Байдена.
Надобраніч 👏