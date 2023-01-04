США готують новий пакет допомоги. Можуть дати більше HIMARS, - Кірбі

В найближчі тижні США мають намір надати Україні нову військову допомогу, що має включати додаткові установки HIMARS.

Про це повідомив представник Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на DW.

Він заявив на онлайн-брифінгу, що допомогу може бути надано у найближчі дні або тижні.

Нагадаємо, 21 грудня США оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні, до якого увійшла система ППО Patriot.

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