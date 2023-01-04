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США готують новий пакет допомоги. Можуть дати більше HIMARS, - Кірбі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кірбі

В найближчі тижні США мають намір надати Україні нову військову допомогу, що має включати додаткові установки HIMARS.

Про це повідомив представник Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на DW.

Він заявив на онлайн-брифінгу, що допомогу може бути надано у найближчі дні або тижні.

Нагадаємо, 21 грудня США оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні, до якого увійшла система ППО Patriot.

Також читайте: США оснастять українські HIMARS системами управління вогнем IFATDS , - ЗМІ

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+29
Амерам-черговий респект...
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04.01.2023 21:46
+21
чмобікам не позаздриш. Попереду ХИМЕРИ, позаду кадирівці, а дома теща чекає на компенсацію
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04.01.2023 22:02
+13
І канадцям!
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04.01.2023 22:09
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Амерам-черговий респект...
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04.01.2023 21:46 Відповісти
І канадцям!
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04.01.2023 22:09 Відповісти
Польше, Англии и странам Балтии.
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04.01.2023 23:52 Відповісти
Норвегия так же подкинула очень серьезный военный пакет на днях
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05.01.2023 00:20 Відповісти
God bless USA!
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04.01.2023 22:18 Відповісти
какашенкову нада сказать спасіба )) його робота! це ж він всі шо раньше поставили вже 2 раза знищив, от і підтовкнув союзників на нові поставки ))
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04.01.2023 21:50 Відповісти
Так він і ті , що ще не поставили уже усі знищив.. герой.щоб кацапи гордилися
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04.01.2023 23:05 Відповісти
"Поганий Санта", смачні подарунки після 25.12.22, прикольно. Що подарувати в відповідь?

Розпочинається другий день епопеї з обранням спікера Палати представників.

Добре, що в США двохпартійна підтримка України...можна не перчити політику, а подарувати політичний анекдот. Анекдот - Вибори спікера Палати представників. В Білому Домі доклад тем дня - Сьогодні, знову будуть вибирати спікера у Палати представників - Віскі, Бренді? Відповідь "Начальника протоколу" - ШАМПАНСЬКОГО)))
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04.01.2023 21:50 Відповісти
чмобікам не позаздриш. Попереду ХИМЕРИ, позаду кадирівці, а дома теща чекає на компенсацію
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04.01.2023 22:02 Відповісти
Боже, бережи Америку!
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04.01.2023 21:54 Відповісти
Российские войска уничтожили все 27 из 20 имеющихся на вооружении установок HIMARS в Украине. И тем не менее они продолжают стрелять.
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04.01.2023 21:55 Відповісти
Мебельная промышленность Украины работает на полную мощность..
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04.01.2023 21:56 Відповісти
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04.01.2023 21:59 Відповісти
Тільки кокошніков відзвітував про знищення всіх "хімер" (навіть тих, що ще й не виробили), як тут йому "кляте НАТО" підкидає додатковий "робочий матеріал". Кокошніков щасливий, бо тепер він зможе протриматись на посаді ще місяць-другий!
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04.01.2023 21:57 Відповісти
100% уже у нас.
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04.01.2023 21:58 Відповісти
Спасибо США
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04.01.2023 22:07 Відповісти
А щось таке щоб "мокшабад" підсмажити коли буде?
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04.01.2023 22:18 Відповісти
пленками зеленского и соплями кацапских ботов
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05.01.2023 00:22 Відповісти
Ось так наші американські друзі надають нам безкоштовно зброю, без будь-якого ленд-лізу, про який так верещать трампісти-путіністи.

Боже! Бережи Америку та особисто Джо Байдена.
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04.01.2023 22:25 Відповісти
Сейчас в Конгрессе США пытаются избрать нового Спикера Палаты представителей...вчерашние три голосования не выбрали..сегодня прошло уже два и тоже неудачно...,Трамписты путлера устроили скандал..., такое происходит впервые за последние 100 лет...На кону пакет помощи Украине...
Надобраніч 👏
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04.01.2023 22:42 Відповісти
Трамписты пока, ничего не решают в лане помощи Украине, они в меньшинстве
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04.01.2023 22:48 Відповісти
Так пакет про 45млдр. на 2023 рік уже проголосований і підписаний Байденом.
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04.01.2023 22:49 Відповісти
Пакет на год уже подписан
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05.01.2023 00:46 Відповісти
главное чтобы ракеты были
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04.01.2023 22:43 Відповісти
та дайте уже к ним наконец-то М31А2
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04.01.2023 22:48 Відповісти
а это дорогая модификация или умеренная?
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05.01.2023 00:24 Відповісти
Дайте лучше АТАКМС к тем, что уже есть...
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04.01.2023 23:18 Відповісти
19-ПТУ був і немає
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05.01.2023 00:17 Відповісти
Снаряди і ракети дайте! І ракет ATACMS - чим побільше!
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05.01.2023 00:43 Відповісти
 
 