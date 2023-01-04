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США готують новий пакет допомоги. Можуть дати більше HIMARS, - Кірбі
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В найближчі тижні США мають намір надати Україні нову військову допомогу, що має включати додаткові установки HIMARS.
Про це повідомив представник Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на DW.
Він заявив на онлайн-брифінгу, що допомогу може бути надано у найближчі дні або тижні.
Нагадаємо, 21 грудня США оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні, до якого увійшла система ППО Patriot.
Топ коментарі
+29 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар04.01.2023 21:46
+21 MyronMaG mm
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+13 John Davis 6e49c55d
показати весь коментар04.01.2023 22:09
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Розпочинається другий день епопеї з обранням спікера Палати представників.
Добре, що в США двохпартійна підтримка України...можна не перчити політику, а подарувати політичний анекдот. Анекдот - Вибори спікера Палати представників. В Білому Домі доклад тем дня - Сьогодні, знову будуть вибирати спікера у Палати представників - Віскі, Бренді? Відповідь "Начальника протоколу" - ШАМПАНСЬКОГО)))
Боже! Бережи Америку та особисто Джо Байдена.
Надобраніч 👏