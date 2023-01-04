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оружие (9372) Кулеба Дмитрий (2619)

Вскоре будет больше хороших новостей об оружии, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кулеба,зеленський

Решение Франции о поставках легких танков Украине – это результат всего одного из восьми международных разговоров президента Владимира Зеленского за три дня.

Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, добавив, что "уже вскоре будет больше хороших новостей по оружию".

"Многие другие важные решения — в работе", – отметил Кулеба.

"Международный non-stop приносит конкретные результаты для укрепления Украины и нашей армии. Все силы мобилизованы на то, чтобы 2023 год стал победным для Украины. Работаем на это", - добавил министр.

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Топ комментарии
+9
ай да Зеленский, ай да молодец!
а между тем, на вопрос "сколько лет придурку?" Google отправляет к его биографии.... )))
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04.01.2023 23:06
+6
Один перед одним зельониє напускають загадковий вигляд, роздувають щоки, і загадково щось натякають, щоб придати собі хоч якусь значимість в тіні ОПи.
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04.01.2023 22:58
+5
Якщо ще неврегульовані юридичні (читай - дипломатичні) питання, то не патякай, а вирішуй їх. Якщо такі питання вирішені, то чого ти патякаєш? То вже справа МО та ЗСУ.

Як же вже дістало! Ситуацію на фронті коментують радники/заступники "верховного" завгоспа і воно саме, а не пресслужба МО чи ГШ; експертами є люди, прогнози яких справдилися аж 1 раз за 20 років "вангування"; про безпеку розказують люди, які в цій сфері ніколи не працювали; прогнози в секторі економіки дають тамади, фотографи, лобісти бізнесу; міжнародні відносини тримаються на "корабельних соснах" та "оральних сексологинях"; журношлюхи мосейчучкового розливу розповідають про досягнення в правах і свободах... І всі крадуть! Мабуть ті миші, що з'їли вагони зерна з держрезерву, вже померли від інфаркту, коли спостерігали, як крадуть "новиє ліца"

Вони дійсно вважають, що безсмертні і відповідальність ніколи не настане?
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04.01.2023 23:15
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Один перед одним зельониє напускають загадковий вигляд, роздувають щоки, і загадково щось натякають, щоб придати собі хоч якусь значимість в тіні ОПи.
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04.01.2023 22:58 Ответить
Кулеба тiльки не на каркай.
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04.01.2023 22:59 Ответить
Чекаємо на призначення послів гінекологів урологів і... практологів., як кажуть твої слуги:- їм теж треба дати шанс..
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04.01.2023 23:00 Ответить
это да, если бы не разговоры зеленского, то хер шо дали бы.
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04.01.2023 23:04 Ответить
Bradley M2 будут
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04.01.2023 23:05 Ответить
Кулебі респект
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04.01.2023 23:06 Ответить
ай да Зеленский, ай да молодец!
а между тем, на вопрос "сколько лет придурку?" Google отправляет к его биографии.... )))
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04.01.2023 23:06 Ответить
а от скількі вашому президенту? (перевод.-сколько вашему президенту? )
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05.01.2023 06:42 Ответить
бойову безуглу в окопи чмобікам закинуть )) як найновіший продукт з розробки секретних біолабораторій )
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04.01.2023 23:13 Ответить
Багато що в країні проісходе
благодаря Зеленському Володi.
Пшениця колоситься в полі,
в нас неймовірні успіхи в футболі.
Погода зараз просто пречудова
- це все за ініціативи Вови.
Впада до моря Чорного Дніпро
- це Вова забезпечив, не Петро!
Зрiс курс національної валюти
- це *********** нашого здобуток
Корови дояться, несуться кури дружно
- за це його благодарити нужно!
Ростуть гриби і нереститься риба
за це також Зеленському "спазiба"
Трава зелена, небо ясно-сине,
- Володi теж ми дякувать повиннi!
Ну і звичайно, правди нiде дiти,
лиш завдяки йому нам сонце світить!

А хмари, вітер, дощ, гроза, болото
- це Порошенко і порохоботи!
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04.01.2023 23:14 Ответить
Пришла весна, придет и лето
спасибо шапито за это!
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04.01.2023 23:58 Ответить
Якщо ще неврегульовані юридичні (читай - дипломатичні) питання, то не патякай, а вирішуй їх. Якщо такі питання вирішені, то чого ти патякаєш? То вже справа МО та ЗСУ.

Як же вже дістало! Ситуацію на фронті коментують радники/заступники "верховного" завгоспа і воно саме, а не пресслужба МО чи ГШ; експертами є люди, прогнози яких справдилися аж 1 раз за 20 років "вангування"; про безпеку розказують люди, які в цій сфері ніколи не працювали; прогнози в секторі економіки дають тамади, фотографи, лобісти бізнесу; міжнародні відносини тримаються на "корабельних соснах" та "оральних сексологинях"; журношлюхи мосейчучкового розливу розповідають про досягнення в правах і свободах... І всі крадуть! Мабуть ті миші, що з'їли вагони зерна з держрезерву, вже померли від інфаркту, коли спостерігали, як крадуть "новиє ліца"

Вони дійсно вважають, що безсмертні і відповідальність ніколи не настане?
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04.01.2023 23:15 Ответить
Лучше бы поменьше новостей и побольше оружия, чем наоборот...
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04.01.2023 23:19 Ответить
Зе мовчить - погано! Щость приховує!

Зе відосік пише - погано! Краще б вже мочав! все одно нічого не каже!

Не дякуйте!
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04.01.2023 23:31 Ответить
Good
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04.01.2023 23:33 Ответить
ще теля в сраці
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05.01.2023 00:01 Ответить
,,Утром деньги-вечером стулья, вечером деньги- утром стулья, можно и на оборот, но деньги вперёд!"
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05.01.2023 00:03 Ответить
Болтун - находка для шпионов
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05.01.2023 00:19 Ответить
Чергова алілуйя ваві-піаністу від кулеби.
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05.01.2023 00:38 Ответить
Це добре. Значить на весну будуть танки НАТО. І скоріше за все офіційно передадуть авіацію совка. А значить до осені є всі шанси що дадуть авіацію НАТО.
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05.01.2023 04:52 Ответить
знаємо, знаємо. байден вже про бмп Бейдлі сказав.
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05.01.2023 06:36 Ответить
 
 