Вскоре будет больше хороших новостей об оружии, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Решение Франции о поставках легких танков Украине – это результат всего одного из восьми международных разговоров президента Владимира Зеленского за три дня.
Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, добавив, что "уже вскоре будет больше хороших новостей по оружию".
"Многие другие важные решения — в работе", – отметил Кулеба.
"Международный non-stop приносит конкретные результаты для укрепления Украины и нашей армии. Все силы мобилизованы на то, чтобы 2023 год стал победным для Украины. Работаем на это", - добавил министр.
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+9 Йцу Кенг 07b0c614
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+6 CrossFirenko
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+5 Evgeny N
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а между тем, на вопрос "сколько лет придурку?" Google отправляет к его биографии.... )))
благодаря Зеленському Володi.
Пшениця колоситься в полі,
в нас неймовірні успіхи в футболі.
Погода зараз просто пречудова
- це все за ініціативи Вови.
Впада до моря Чорного Дніпро
- це Вова забезпечив, не Петро!
Зрiс курс національної валюти
- це *********** нашого здобуток
Корови дояться, несуться кури дружно
- за це його благодарити нужно!
Ростуть гриби і нереститься риба
за це також Зеленському "спазiба"
Трава зелена, небо ясно-сине,
- Володi теж ми дякувать повиннi!
Ну і звичайно, правди нiде дiти,
лиш завдяки йому нам сонце світить!
А хмари, вітер, дощ, гроза, болото
- це Порошенко і порохоботи!
спасибо шапито за это!
Як же вже дістало! Ситуацію на фронті коментують радники/заступники "верховного" завгоспа і воно саме, а не пресслужба МО чи ГШ; експертами є люди, прогнози яких справдилися аж 1 раз за 20 років "вангування"; про безпеку розказують люди, які в цій сфері ніколи не працювали; прогнози в секторі економіки дають тамади, фотографи, лобісти бізнесу; міжнародні відносини тримаються на "корабельних соснах" та "оральних сексологинях"; журношлюхи мосейчучкового розливу розповідають про досягнення в правах і свободах... І всі крадуть! Мабуть ті миші, що з'їли вагони зерна з держрезерву, вже померли від інфаркту, коли спостерігали, як крадуть "новиє ліца"
Вони дійсно вважають, що безсмертні і відповідальність ніколи не настане?
Зе відосік пише - погано! Краще б вже мочав! все одно нічого не каже!
Не дякуйте!