Вскоре будет больше хороших новостей об оружии, - Кулеба

Решение Франции о поставках легких танков Украине – это результат всего одного из восьми международных разговоров президента Владимира Зеленского за три дня.

Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, добавив, что "уже вскоре будет больше хороших новостей по оружию".

"Многие другие важные решения — в работе", – отметил Кулеба.

"Международный non-stop приносит конкретные результаты для укрепления Украины и нашей армии. Все силы мобилизованы на то, чтобы 2023 год стал победным для Украины. Работаем на это", - добавил министр.

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