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Невдовзі буде більше хороших новин про зброю, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кулеба,зеленський

Рішення Франції про постачання легких танків Україні – це результат лише однієї з восьми міжнародних розмов президента Володимира Зеленського за три дні.

Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, додавши, що "вже невдовзі буде більше хороших новин щодо зброї".

"Багато інших важливих рішень — у роботі", – зазначив Кулеба.

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"Міжнародний non-stop приносить конкретні результати для зміцнення України та нашого війська. Всі сили мобілізовані на те, щоб 2023 став переможним для України. Працюємо на це", – додав міністр.
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Топ коментарі
+9
ай да Зеленский, ай да молодец!
а между тем, на вопрос "сколько лет придурку?" Google отправляет к его биографии.... )))
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04.01.2023 23:06
+6
Один перед одним зельониє напускають загадковий вигляд, роздувають щоки, і загадково щось натякають, щоб придати собі хоч якусь значимість в тіні ОПи.
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04.01.2023 22:58
+5
Якщо ще неврегульовані юридичні (читай - дипломатичні) питання, то не патякай, а вирішуй їх. Якщо такі питання вирішені, то чого ти патякаєш? То вже справа МО та ЗСУ.

Як же вже дістало! Ситуацію на фронті коментують радники/заступники "верховного" завгоспа і воно саме, а не пресслужба МО чи ГШ; експертами є люди, прогнози яких справдилися аж 1 раз за 20 років "вангування"; про безпеку розказують люди, які в цій сфері ніколи не працювали; прогнози в секторі економіки дають тамади, фотографи, лобісти бізнесу; міжнародні відносини тримаються на "корабельних соснах" та "оральних сексологинях"; журношлюхи мосейчучкового розливу розповідають про досягнення в правах і свободах... І всі крадуть! Мабуть ті миші, що з'їли вагони зерна з держрезерву, вже померли від інфаркту, коли спостерігали, як крадуть "новиє ліца"

Вони дійсно вважають, що безсмертні і відповідальність ніколи не настане?
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04.01.2023 23:15
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Один перед одним зельониє напускають загадковий вигляд, роздувають щоки, і загадково щось натякають, щоб придати собі хоч якусь значимість в тіні ОПи.
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04.01.2023 22:58 Відповісти
Кулеба тiльки не на каркай.
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04.01.2023 22:59 Відповісти
Чекаємо на призначення послів гінекологів урологів і... практологів., як кажуть твої слуги:- їм теж треба дати шанс..
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04.01.2023 23:00 Відповісти
это да, если бы не разговоры зеленского, то хер шо дали бы.
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04.01.2023 23:04 Відповісти
Bradley M2 будут
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04.01.2023 23:05 Відповісти
Кулебі респект
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04.01.2023 23:06 Відповісти
ай да Зеленский, ай да молодец!
а между тем, на вопрос "сколько лет придурку?" Google отправляет к его биографии.... )))
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04.01.2023 23:06 Відповісти
а от скількі вашому президенту? (перевод.-сколько вашему президенту? )
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05.01.2023 06:42 Відповісти
бойову безуглу в окопи чмобікам закинуть )) як найновіший продукт з розробки секретних біолабораторій )
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04.01.2023 23:13 Відповісти
Багато що в країні проісходе
благодаря Зеленському Володi.
Пшениця колоситься в полі,
в нас неймовірні успіхи в футболі.
Погода зараз просто пречудова
- це все за ініціативи Вови.
Впада до моря Чорного Дніпро
- це Вова забезпечив, не Петро!
Зрiс курс національної валюти
- це *********** нашого здобуток
Корови дояться, несуться кури дружно
- за це його благодарити нужно!
Ростуть гриби і нереститься риба
за це також Зеленському "спазiба"
Трава зелена, небо ясно-сине,
- Володi теж ми дякувать повиннi!
Ну і звичайно, правди нiде дiти,
лиш завдяки йому нам сонце світить!

А хмари, вітер, дощ, гроза, болото
- це Порошенко і порохоботи!
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04.01.2023 23:14 Відповісти
Пришла весна, придет и лето
спасибо шапито за это!
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04.01.2023 23:58 Відповісти
Якщо ще неврегульовані юридичні (читай - дипломатичні) питання, то не патякай, а вирішуй їх. Якщо такі питання вирішені, то чого ти патякаєш? То вже справа МО та ЗСУ.

Як же вже дістало! Ситуацію на фронті коментують радники/заступники "верховного" завгоспа і воно саме, а не пресслужба МО чи ГШ; експертами є люди, прогнози яких справдилися аж 1 раз за 20 років "вангування"; про безпеку розказують люди, які в цій сфері ніколи не працювали; прогнози в секторі економіки дають тамади, фотографи, лобісти бізнесу; міжнародні відносини тримаються на "корабельних соснах" та "оральних сексологинях"; журношлюхи мосейчучкового розливу розповідають про досягнення в правах і свободах... І всі крадуть! Мабуть ті миші, що з'їли вагони зерна з держрезерву, вже померли від інфаркту, коли спостерігали, як крадуть "новиє ліца"

Вони дійсно вважають, що безсмертні і відповідальність ніколи не настане?
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04.01.2023 23:15 Відповісти
Лучше бы поменьше новостей и побольше оружия, чем наоборот...
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04.01.2023 23:19 Відповісти
Зе мовчить - погано! Щость приховує!

Зе відосік пише - погано! Краще б вже мочав! все одно нічого не каже!

Не дякуйте!
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04.01.2023 23:31 Відповісти
Good
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04.01.2023 23:33 Відповісти
ще теля в сраці
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05.01.2023 00:01 Відповісти
,,Утром деньги-вечером стулья, вечером деньги- утром стулья, можно и на оборот, но деньги вперёд!"
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05.01.2023 00:03 Відповісти
Болтун - находка для шпионов
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05.01.2023 00:19 Відповісти
Чергова алілуйя ваві-піаністу від кулеби.
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05.01.2023 00:38 Відповісти
Це добре. Значить на весну будуть танки НАТО. І скоріше за все офіційно передадуть авіацію совка. А значить до осені є всі шанси що дадуть авіацію НАТО.
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05.01.2023 04:52 Відповісти
знаємо, знаємо. байден вже про бмп Бейдлі сказав.
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05.01.2023 06:36 Відповісти
 
 