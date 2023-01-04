Невдовзі буде більше хороших новин про зброю, - Кулеба
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Рішення Франції про постачання легких танків Україні – це результат лише однієї з восьми міжнародних розмов президента Володимира Зеленського за три дні.
Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, додавши, що "вже невдовзі буде більше хороших новин щодо зброї".
"Багато інших важливих рішень — у роботі", – зазначив Кулеба.
"Міжнародний non-stop приносить конкретні результати для зміцнення України та нашого війська. Всі сили мобілізовані на те, щоб 2023 став переможним для України. Працюємо на це", – додав міністр.
Топ коментарі
+9 Йцу Кенг 07b0c614
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+5 Evgeny N
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а между тем, на вопрос "сколько лет придурку?" Google отправляет к его биографии.... )))
благодаря Зеленському Володi.
Пшениця колоситься в полі,
в нас неймовірні успіхи в футболі.
Погода зараз просто пречудова
- це все за ініціативи Вови.
Впада до моря Чорного Дніпро
- це Вова забезпечив, не Петро!
Зрiс курс національної валюти
- це *********** нашого здобуток
Корови дояться, несуться кури дружно
- за це його благодарити нужно!
Ростуть гриби і нереститься риба
за це також Зеленському "спазiба"
Трава зелена, небо ясно-сине,
- Володi теж ми дякувать повиннi!
Ну і звичайно, правди нiде дiти,
лиш завдяки йому нам сонце світить!
А хмари, вітер, дощ, гроза, болото
- це Порошенко і порохоботи!
спасибо шапито за это!
Як же вже дістало! Ситуацію на фронті коментують радники/заступники "верховного" завгоспа і воно саме, а не пресслужба МО чи ГШ; експертами є люди, прогнози яких справдилися аж 1 раз за 20 років "вангування"; про безпеку розказують люди, які в цій сфері ніколи не працювали; прогнози в секторі економіки дають тамади, фотографи, лобісти бізнесу; міжнародні відносини тримаються на "корабельних соснах" та "оральних сексологинях"; журношлюхи мосейчучкового розливу розповідають про досягнення в правах і свободах... І всі крадуть! Мабуть ті миші, що з'їли вагони зерна з держрезерву, вже померли від інфаркту, коли спостерігали, як крадуть "новиє ліца"
Вони дійсно вважають, що безсмертні і відповідальність ніколи не настане?
Зе відосік пише - погано! Краще б вже мочав! все одно нічого не каже!
Не дякуйте!