Россия и Иран налаживают маршрут для бесперебойных поставок оружия, - ISW
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Россия будет стремиться к дальнейшему двустороннему сотрудничеству с Ираном, чтобы получить большее количество систем высокоточного оружия для использования в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).
28 декабря иранские государственные СМИ заявили, что Иран в скором времени получит из России 24 истребителя Су-35, вероятно, в обмен на беспилотники и баллистические ракеты иранского производства.
Российский блоггер заявил, что эти системы высокоточного оружия позволят российским силам более эффективно наносить удары по украинским тылам, защищаемым западными зенитными и противоракетными системами, чем их нынешняя пилотируемая авиация.
Высокопоставленные чиновники США сообщили 9 декабря, что Россия предоставляет беспрецедентный уровень военной и технической поддержки Ирана в обмен на системы вооружений иранского производства.
Россия и Иран строят новый трансконтинентальный торговый маршрут в обход санкций и "иностранного вмешательства".
Российские и иранские официальные лица могут частично вести переговоры о торговом маршруте для поддержки более последовательных поставок оружия между двумя странами, отмечают эксперты.
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2. Розробити та налагодити серійне виробництво дійсно нормальних бойових дронів - справа кількох років. Потрібні значні ресурси та технології. На жаль, для нашої добитої економіки і обмежених можливостей це завдання поки що недосяжне. І ніякий міністр оборони його вирішити поки що не зможе. Так, розробки ведуться, але коли буде реальний результат - хто зна.
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