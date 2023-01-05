Россия и Иран налаживают маршрут для бесперебойных поставок оружия, - ISW

Россия будет стремиться к дальнейшему двустороннему сотрудничеству с Ираном, чтобы получить большее количество систем высокоточного оружия для использования в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

28 декабря иранские государственные СМИ заявили, что Иран в скором времени получит из России 24 истребителя Су-35, вероятно, в обмен на беспилотники и баллистические ракеты иранского производства.

Российский блоггер заявил, что эти системы высокоточного оружия позволят российским силам более эффективно наносить удары по украинским тылам, защищаемым западными зенитными и противоракетными системами, чем их нынешняя пилотируемая авиация.

Высокопоставленные чиновники США сообщили 9 декабря, что Россия предоставляет беспрецедентный уровень военной и технической поддержки Ирана в обмен на системы вооружений иранского производства.

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Россия и Иран строят новый трансконтинентальный торговый маршрут в обход санкций и "иностранного вмешательства".

Российские и иранские официальные лица могут частично вести переговоры о торговом маршруте для поддержки более последовательных поставок оружия между двумя странами, отмечают эксперты.