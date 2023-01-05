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Россия и Иран налаживают маршрут для бесперебойных поставок оружия, - ISW

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

іран

Россия будет стремиться к дальнейшему двустороннему сотрудничеству с Ираном, чтобы получить большее количество систем высокоточного оружия для использования в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

28 декабря иранские государственные СМИ заявили, что Иран в скором времени получит из России 24 истребителя Су-35, вероятно, в обмен на беспилотники и баллистические ракеты иранского производства.

Российский блоггер заявил, что эти системы высокоточного оружия позволят российским силам более эффективно наносить удары по украинским тылам, защищаемым западными зенитными и противоракетными системами, чем их нынешняя пилотируемая авиация.

Высокопоставленные чиновники США сообщили 9 декабря, что Россия предоставляет беспрецедентный уровень военной и технической поддержки Ирана в обмен на системы вооружений иранского производства.

Читайте также: Россия ожидает новую партию иранских дронов-камикадзе, - разведка

Россия и Иран строят новый трансконтинентальный торговый маршрут в обход санкций и "иностранного вмешательства".

Российские и иранские официальные лица могут частично вести переговоры о торговом маршруте для поддержки более последовательных поставок оружия между двумя странами, отмечают эксперты.
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Топ комментарии
+11
Привіт Ізраїлю....
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05.01.2023 06:54
+9
Союз ишака и балалайки. Скрепы.
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05.01.2023 07:34
+7
Нуль це дипломатія України з сексі послицями . Покажіть ваше напрацьоване
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05.01.2023 08:56
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Привіт Ізраїлю....
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05.01.2023 06:54 Ответить
Ви думаєте,що Ізраїль спить? Чи країни, сусіди Ірану, сплять? Згадайте вибухи в Сірії на військових складах...це зробив не буданав
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05.01.2023 07:20 Ответить
Беня Натаньяху! Спиш?
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05.01.2023 07:01 Ответить
Союз ишака и балалайки. Скрепы.
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05.01.2023 07:34 Ответить
XIX ст : росія відібрала в ірану Азербайджан

XX ст : під час Другої Світової війни ссср вводив війська в іран, а в 1980-ті роки іран озброював афганських моджахедів які воювали з ссср

XXI ст : іран та росія озброюють одне одного

історія крутить іраном як віслюк хвостом
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05.01.2023 07:48 Ответить
Нічого, США вже обговорюють нові, ще потужніші, санкції проти Ірану. Іран злякається і нічого кацапам не дасть.
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05.01.2023 08:09 Ответить
Про ракети давно говорять....не потрібно іронії,бо таки США хоть щось та роблять.
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05.01.2023 08:19 Ответить
В тому і справа, що "щось". Результату від того 0.
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05.01.2023 08:21 Ответить
Нуль це дипломатія України з сексі послицями . Покажіть ваше напрацьоване
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05.01.2023 08:56 Ответить
Нуль - це розбита іранськими дронами українська інфраструктура. Оце справжній результат того "щось та роблять".
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05.01.2023 09:21 Ответить
Так,де дрони України? Чому міністр оборони нехтує цим питанням?
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05.01.2023 09:29 Ответить
1. До чого тут дрони України? Ми зараз про протидію поставкам іранських дронів оркам.
2. Розробити та налагодити серійне виробництво дійсно нормальних бойових дронів - справа кількох років. Потрібні значні ресурси та технології. На жаль, для нашої добитої економіки і обмежених можливостей це завдання поки що недосяжне. І ніякий міністр оборони його вирішити поки що не зможе. Так, розробки ведуться, але коли буде реальний результат - хто зна.
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05.01.2023 09:52 Ответить
Для праисфотсфа дронав нужен тока мозг.
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05.01.2023 10:17 Ответить
Перестаньте маніпуляції проводити. Тут не дурні на сайті і про дрони ,повірте,знають краще вашого з оп
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05.01.2023 10:57 Ответить
Привет чувакам, которые говорят что мопеды стоят по 10-20 тыс. 24 су35 это минимум 300лямов у.е.. что то у вас не сходится.
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05.01.2023 09:39 Ответить
Бутылка воды "Моршинская без газа" стоит, к примеру, 25 грн. Но лежащий под барханом в пустыне умирающий отдаст за нее ролекс стоимостью 25 тыс долларов.
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05.01.2023 09:53 Ответить
Отож, именно это и будет ценой этой бутылки воды в данной ситуации. Т.е. на самом деле мопеды стоят под сотню тысяч, потому что за столько их покупают.
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05.01.2023 23:07 Ответить
https://youtu.be/AV6WKDEerBE...
Расстрел диктаторов прошлого...типа Обнуляйтера путлера...🔥💥
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05.01.2023 09:53 Ответить
Турция ,Азербайджан и Израиль возьмутся за Иран и прочее дерьмо типа Хезболла и ХАМАС...🔥💥🔥👺👹🦍
Хмырю мавзолейному Капзда 👹💀💀💀
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05.01.2023 09:56 Ответить
https://youtu.be/BNS4LX2QmZM...

Отопление домов и квартир по РАБzянски...🤣🤣🤣
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05.01.2023 10:03 Ответить
Хорош спамить прямой эфир! Хоть время добавь, а то приходится мотать и искать часами назад.
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05.01.2023 10:36 Ответить
Что то дружбан пукина Нетаньяху обкакался и всё молчит.
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05.01.2023 11:52 Ответить
 
 