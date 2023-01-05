Росія та Іран налагоджують маршрут для безперебійного постачання зброї, - ISW
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Росія прагнутиме подальшої двосторонньої співпраці з Іраном, щоб отримати більшу кількість систем високоточної зброї для використання в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).
28 грудня іранські державні ЗМІ заявили, що Іран незабаром отримає з Росії 24 винищувачі Су-35, ймовірно, в обмін на безпілотники та балістичні ракети іранського виробництва.
Російський блогер заявив, що ці системи високоточної зброї дозволять російським силам більш ефективно завдавати ударів по українських тилах, що захищаються західними зенітними та протиракетними системами, ніж їхня нинішня пілотована авіація.
Високопосадовці США повідомили 9 грудня, що Росія надає безпрецедентний рівень військової та технічної підтримки Ірану в обмін на системи озброєнь іранського виробництва.
Росія та Іран будують новий трансконтинентальний торговий маршрут в обхід санкцій та "іноземного втручання".
Російські та іранські офіційні особи можуть частково вести переговори про торговий маршрут для підтримки більш послідовних постачань зброї між двома країнами, зазначають експерти.
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XX ст : під час Другої Світової війни ссср вводив війська в іран, а в 1980-ті роки іран озброював афганських моджахедів які воювали з ссср
XXI ст : іран та росія озброюють одне одного
історія крутить іраном як віслюк хвостом
2. Розробити та налагодити серійне виробництво дійсно нормальних бойових дронів - справа кількох років. Потрібні значні ресурси та технології. На жаль, для нашої добитої економіки і обмежених можливостей це завдання поки що недосяжне. І ніякий міністр оборони його вирішити поки що не зможе. Так, розробки ведуться, але коли буде реальний результат - хто зна.
Расстрел диктаторов прошлого...типа Обнуляйтера путлера...🔥💥
Хмырю мавзолейному Капзда 👹💀💀💀
Отопление домов и квартир по РАБzянски...🤣🤣🤣