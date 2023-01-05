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Росія та Іран налагоджують маршрут для безперебійного постачання зброї, - ISW

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

іран

Росія прагнутиме подальшої двосторонньої співпраці з Іраном, щоб отримати більшу кількість систем високоточної зброї для використання в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

28 грудня іранські державні ЗМІ заявили, що Іран незабаром отримає з Росії 24 винищувачі Су-35, ймовірно, в обмін на безпілотники та балістичні ракети іранського виробництва.

Російський блогер заявив, що ці системи високоточної зброї дозволять російським силам більш ефективно завдавати ударів по українських тилах, що захищаються західними зенітними та протиракетними системами, ніж їхня нинішня пілотована авіація.

Високопосадовці США повідомили 9 грудня, що Росія надає безпрецедентний рівень військової та технічної підтримки Ірану в обмін на системи озброєнь іранського виробництва.

Росія та Іран будують новий трансконтинентальний торговий маршрут в обхід санкцій та "іноземного втручання".

Російські та іранські офіційні особи можуть частково вести переговори про торговий маршрут для підтримки більш послідовних постачань зброї між двома країнами, зазначають експерти.

Також читайте: Росія очікує нову партію іранських дронів-камікадзе, - розвідка

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Привіт Ізраїлю....
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05.01.2023 06:54
+9
Союз ишака и балалайки. Скрепы.
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05.01.2023 07:34
+7
Нуль це дипломатія України з сексі послицями . Покажіть ваше напрацьоване
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05.01.2023 08:56
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Привіт Ізраїлю....
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05.01.2023 06:54 Відповісти
Ви думаєте,що Ізраїль спить? Чи країни, сусіди Ірану, сплять? Згадайте вибухи в Сірії на військових складах...це зробив не буданав
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05.01.2023 07:20 Відповісти
Беня Натаньяху! Спиш?
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05.01.2023 07:01 Відповісти
Союз ишака и балалайки. Скрепы.
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05.01.2023 07:34 Відповісти
XIX ст : росія відібрала в ірану Азербайджан

XX ст : під час Другої Світової війни ссср вводив війська в іран, а в 1980-ті роки іран озброював афганських моджахедів які воювали з ссср

XXI ст : іран та росія озброюють одне одного

історія крутить іраном як віслюк хвостом
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05.01.2023 07:48 Відповісти
Нічого, США вже обговорюють нові, ще потужніші, санкції проти Ірану. Іран злякається і нічого кацапам не дасть.
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05.01.2023 08:09 Відповісти
Про ракети давно говорять....не потрібно іронії,бо таки США хоть щось та роблять.
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05.01.2023 08:19 Відповісти
В тому і справа, що "щось". Результату від того 0.
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05.01.2023 08:21 Відповісти
Нуль це дипломатія України з сексі послицями . Покажіть ваше напрацьоване
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05.01.2023 08:56 Відповісти
Нуль - це розбита іранськими дронами українська інфраструктура. Оце справжній результат того "щось та роблять".
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05.01.2023 09:21 Відповісти
Так,де дрони України? Чому міністр оборони нехтує цим питанням?
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05.01.2023 09:29 Відповісти
1. До чого тут дрони України? Ми зараз про протидію поставкам іранських дронів оркам.
2. Розробити та налагодити серійне виробництво дійсно нормальних бойових дронів - справа кількох років. Потрібні значні ресурси та технології. На жаль, для нашої добитої економіки і обмежених можливостей це завдання поки що недосяжне. І ніякий міністр оборони його вирішити поки що не зможе. Так, розробки ведуться, але коли буде реальний результат - хто зна.
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05.01.2023 09:52 Відповісти
Для праисфотсфа дронав нужен тока мозг.
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05.01.2023 10:17 Відповісти
Перестаньте маніпуляції проводити. Тут не дурні на сайті і про дрони ,повірте,знають краще вашого з оп
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05.01.2023 10:57 Відповісти
Привет чувакам, которые говорят что мопеды стоят по 10-20 тыс. 24 су35 это минимум 300лямов у.е.. что то у вас не сходится.
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05.01.2023 09:39 Відповісти
Бутылка воды "Моршинская без газа" стоит, к примеру, 25 грн. Но лежащий под барханом в пустыне умирающий отдаст за нее ролекс стоимостью 25 тыс долларов.
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05.01.2023 09:53 Відповісти
Отож, именно это и будет ценой этой бутылки воды в данной ситуации. Т.е. на самом деле мопеды стоят под сотню тысяч, потому что за столько их покупают.
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05.01.2023 23:07 Відповісти
https://youtu.be/AV6WKDEerBE...
Расстрел диктаторов прошлого...типа Обнуляйтера путлера...🔥💥
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05.01.2023 09:53 Відповісти
Турция ,Азербайджан и Израиль возьмутся за Иран и прочее дерьмо типа Хезболла и ХАМАС...🔥💥🔥👺👹🦍
Хмырю мавзолейному Капзда 👹💀💀💀
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05.01.2023 09:56 Відповісти
https://youtu.be/BNS4LX2QmZM...

Отопление домов и квартир по РАБzянски...🤣🤣🤣
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05.01.2023 10:03 Відповісти
Хорош спамить прямой эфир! Хоть время добавь, а то приходится мотать и искать часами назад.
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05.01.2023 10:36 Відповісти
Что то дружбан пукина Нетаньяху обкакался и всё молчит.
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05.01.2023 11:52 Відповісти
 
 