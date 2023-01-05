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США не будут передавать Украине танки Abrams по техническим причинам, - WP
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
В США исключают передачу Украине тяжелых танков Abrams M2 и объясняют это техническими причинами.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Washington Post, сообщил высокопоставленный чиновник администрации Байдена.
По его словам, танки весят 55 тонн и имеют газотурбинный двигатель, потребляющий много топлива. Они также могут чаще ломаться и нуждаются в большом опыте обслуживания.
"Боевые танки настолько тяжелы, что тогдашнему президенту Трампу отказали в планах включить их в празднование 4 июля 2019 года в Вашингтоне на том основании, что их стальные гусеницы разрушат улицы города", - отмечает издание.
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+41 Vlad Valex
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+28 Олександр Земляний
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Пожалуйста, подождите...
БАЙДЕН,ДЕ ЛЕНД-ЛІЗ!?
БО ВІН ПОСТІЙНО задає це питання демократам і Байдену.
https://www.youtube.com/watch?v=8k-Yd7GkdxI&ab_channel=%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD
напевне республіканець?
https://dai.ly/k6vxKh4vJogcftyF06r
1) Він уповільнив військову допомогу Україні, побоюючись спровокувати путіна.
- Він відхиляв запити України на постачання ракет "Стінгер" і "Джавелін" за кілька місяців до вторгнення Росії.
- Після нападу Москви він запропонував допомогти президенту Володимиру Зеленському втекти, на що український лідер, як відомо, відповів: "Мені потрібні не таксі, а **********".
- Потім Байден протягом кількох місяців змушував Україну захищатися переважно за допомогою застарілої зброї радянських часів.
- Він заблокував передачу Польщею Києву винищувачів МіГ-29 радянського виробництва, побоюючись, що потужніша підтримка США може спричинити "Третю світову війну". (Це спонукало Зеленського запитати: "Яка позиція НАТО? Нею керує росія?")
- Коли, нарешті, він поставив революційні високомобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS), їх таємно модифікували, щоб вони не могли стріляти ракетами великої дальності.
- Байден чекав понад дев'ять місяців, щоб дати Україні тільки одну систему ППО Patriot, що дозволило Путіну знищувати школи, будинки, лікарні, критично важливі об'єкти інфраструктури.
- Байден, як і раніше, відмовляється надати Україні як армійські тактичні ракетні системи великої дальності (ATACMS), тому що вони (теоретично) можуть досягти Росії, так і танки M1 Abrams.
- Коли українська журналістка запитала Байдена на його спільній пресконференції із Зеленським: "Коротше кажучи, чи можете ви дати Україні всю необхідну зброю, щоб звільнити всі території швидше раніше, ніж пізніше?", то Зеленський додав: "Я згоден". Однак відмова Байдена це зробити затягує конфлікт, призводячи до загибелі тисяч мирних жителів і відтягуючи поразку путіна.
всупереч рвшенню Конгресу.
замінивши це обмеженими "траншами допомоги"
У мене взагалі таке враження складається, що ці люди не можуть НІЧОГО спрогнозувати. Їхні аналітики це просто збіговисько якихось невігласів, які отримували інформацію про навколишній світ з коміксів. Досить лише подивитися на салівана - типовий приклад нової генерації американських "політиків". Дурне, обмежене, боягузливе і цинічне.
А рука допомоги... Це ніщо інше як театр абсурду. Їхня "допомога" символічна, та й та при цьому нелогічна і непослідовна. Вони знов нмагаються гратися в якісь ігри з ******. Але найбільша їхня проблема у тому, що вони й досі не розуміють з ким мають справу в особі *****. І це незважаючи на те, що вони вже побачили на що він здатний.
https://streamable.com/s60pw6
Це було під час його спільної з вазєліном прес-конференції. Буквально нещодавно. Звісно, що це просто набір слів. Але навіть у цьому викиді свідомості ми не чуємо жодного слова про реформи. Вони, бачте, не надать потрібну нам зброю, бо НАТО та ЄС розваляться. А Ви кажете реформи...
А я пропоную по максимуму тиснути на нашу владу для прийняття антикорупційних законів, і найголовніше судова реформа. Тому що корупція з середини скоріше наш знищить ніж кацапня
На жаль...
Тому не тільки Байден це робить,а певні правлячі кола
А так ,згоден-США -демократія афінського типу,тобто олігархічна республіка ,що дуже вдало маскується під владу народу,хоча реальна влада є у ФПГ (фінансово-промислових груп)
Меньше словесного шума.
- танки очень тяжелые и вам будет с ними очень тяжело
- часто ломаются, у вас нет нужных наборов гаечных ключей на 1/8 дюйма и шарообразных отвёрток
- Австралия, у которой есть 59 шт M1A1 AIM
-Египет, где они вообще производятся по лицензии - 1130 штук M1A1
- Ирак - около 100 шт М1А1, по состоянию на 2017 год
- Кувейт - 218 шт М1A2 по состоянию на
2017 год
- Марокко - 222 шт М1A1SA, по состоянию на 2021 год
- Саудовская Аравия - около 450 шт M1A2 И M1A2S
В Марокко научились правильно гайки крутить в танках, а вы не сможете.
але:
Израиль - В период с 1964 года из США было поставлено 1400 танков M60 (в 1971 году были поставлены первые 150 танков)[20]. По состоянию на 2010 год - 711 M60/M60A1/M60A3 и 111 Магах-7[21][22]
але:
Израиль - В период с 1964 года из США было поставлено 1400 танков M60 (в 1971 году были поставлены первые 150 танков)[20]. По состоянию на 2010 год - 711 M60/M60A1/M60A3 и 111 Магах-7[21][22]
В модификацию ERA переоборудовано 170 танков.
M60A2 или «Starship» (1968-1978) выпускался в период с 1972 года по 1974 год, общее число выпущенных машин 526 Установлена новая башня со 152-мм орудием
чому не з башнею від лінкора ?
А як би збиралися переводити, вже б півроку як ця база готувалась би. Але буде лише коли жарений півень в сраку клюне і вся радяньска техніка буде знищена взагалі через років 5.
здесь помню здесь не помню а тут селедку заворачивал
бишбармак - Будапештский меморандум, над Бредли думаем, ленд-лиз - корабли Студебекеров и Шерманов, но Абрамсы.... в грязи застрянут