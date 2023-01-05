РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
18012 посетителей онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Война
18 266 186
война (46523) США (23155) танк (1904)

США не будут передавать Украине танки Abrams по техническим причинам, - WP

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

абрамс,abrams

В США исключают передачу Украине тяжелых танков Abrams M2 и объясняют это техническими причинами.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Washington Post, сообщил высокопоставленный чиновник администрации Байдена.

По его словам, танки весят 55 тонн и имеют газотурбинный двигатель, потребляющий много топлива. Они также могут чаще ломаться и нуждаются в большом опыте обслуживания.

"Боевые танки настолько тяжелы, что тогдашнему президенту Трампу отказали в планах включить их в празднование 4 июля 2019 года в Вашингтоне на том основании, что их стальные гусеницы разрушат улицы города", - отмечает издание.

Читайте также: Франция передаст Украине легкие танки и бронемашины Bastion
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+41
Танки тяжелые - асфальт давят, а самолёты лёгкие, их может ветром унести
показать весь комментарий
05.01.2023 10:11
+30
Коли буде у нас не Єрмак, а їнший президент, то технични причини будуть усунени.
показать весь комментарий
05.01.2023 10:22
+28
Візит Зеленського до США був настільки приголомшливо успішним, що ніяких сумнівів в тому, що нам танки давати не будуть, не залишилось. Перед візитом такі надії були. Зате у нього піжамка класна була.
показать весь комментарий
05.01.2023 10:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
за власні кошти ВОЮЮЧА Україна може придбати щось виключноза обмежений бюджет МО.

БАЙДЕН,ДЕ ЛЕНД-ЛІЗ!?
показать весь комментарий
05.01.2023 10:49 Ответить
Мовчіть і не згадуйте навіть про лендліз! Це слово тепер табу! Хом'ячків переконали у тому, що це невигідно і вони тепер бубнять це скрізь.
показать весь комментарий
05.01.2023 10:51 Ответить
тут з Гарі Табаха роблять мало не ВОРОГА ,

БО ВІН ПОСТІЙНО задає це питання демократам і Байдену.

https://www.youtube.com/watch?v=8k-Yd7GkdxI&ab_channel=%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD
показать весь комментарий
05.01.2023 10:55 Ответить
Табах - трампіст, а отже ізоляціоніст і йому пофіг Україна. Він тупо використовує тему України для внутрішньополітичної боротьби.
показать весь комментарий
05.01.2023 11:08 Ответить
а перед Трампом був "миротворець " Обама..

напевне республіканець?
показать весь комментарий
05.01.2023 11:12 Ответить
У Вашінгтоні вже люди повиходили під Білий дім з вимогою запустити лендліз:

https://dai.ly/k6vxKh4vJogcftyF06r
показать весь комментарий
05.01.2023 11:10 Ответить
Та не лише він. Всі більш-менш притомні люди розуміють, що це ЄДИНИЙ канал постачань озброєнь, який дозволить Україні виграти цю війну. Все інше просто розвод для лохів.
показать весь комментарий
05.01.2023 11:13 Ответить
По вашому ленд ліз це будуть будь які наші забаганки, і в будь яких кількостях???
показать весь комментарий
05.01.2023 14:08 Ответить
Читайте закон про лендліз. Там все написано. Ви ж його навіть не бачили, правда?
показать весь комментарий
05.01.2023 14:53 Ответить
Прорахунки байдена:

1) Він уповільнив військову допомогу Україні, побоюючись спровокувати путіна.
- Він відхиляв запити України на постачання ракет "Стінгер" і "Джавелін" за кілька місяців до вторгнення Росії.
- Після нападу Москви він запропонував допомогти президенту Володимиру Зеленському втекти, на що український лідер, як відомо, відповів: "Мені потрібні не таксі, а **********".
- Потім Байден протягом кількох місяців змушував Україну захищатися переважно за допомогою застарілої зброї радянських часів.
- Він заблокував передачу Польщею Києву винищувачів МіГ-29 радянського виробництва, побоюючись, що потужніша підтримка США може спричинити "Третю світову війну". (Це спонукало Зеленського запитати: "Яка позиція НАТО? Нею керує росія?")
- Коли, нарешті, він поставив революційні високомобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS), їх таємно модифікували, щоб вони не могли стріляти ракетами великої дальності.
- Байден чекав понад дев'ять місяців, щоб дати Україні тільки одну систему ППО Patriot, що дозволило Путіну знищувати школи, будинки, лікарні, критично важливі об'єкти інфраструктури.
- Байден, як і раніше, відмовляється надати Україні як армійські тактичні ракетні системи великої дальності (ATACMS), тому що вони (теоретично) можуть досягти Росії, так і танки M1 Abrams.
- Коли українська журналістка запитала Байдена на його спільній пресконференції із Зеленським: "Коротше кажучи, чи можете ви дати Україні всю необхідну зброю, щоб звільнити всі території швидше раніше, ніж пізніше?", то Зеленський додав: "Я згоден". Однак відмова Байдена це зробити затягує конфлікт, призводячи до загибелі тисяч мирних жителів і відтягуючи поразку путіна.
показать весь комментарий
05.01.2023 11:02 Ответить
-Байден ПРОСТО ЗАБЛКУВАВ ЛЕНД-ЛІЗ.

всупереч рвшенню Конгресу.

замінивши це обмеженими "траншами допомоги"
показать весь комментарий
05.01.2023 11:10 Ответить
Давайте по історії, вони відкрито почали війну з німцями у Другій Світовій аж у 1944, коли ті були виснажені вкрай, щось я думаю в Україні буде те саме, це таке стратегія у них, та танки то куча проблеми важкий ударний дрон оце що нам потрібно, і вони грязі не бояться)
показать весь комментарий
05.01.2023 11:30 Ответить
а давайте по історії ******* не будем,ВСЮ тихоокеанську кампанію витягли янки,це в промисло-економічному плані такий масштаб,що уся **** в з біганиною від Берліна до москви і назад,виглядає уже й не так епично,але ж совкойоби звикли ******* що янки вступили в війну в 44му,але забувають про висадки в Пн Африці,Сицилії і просто люту війну в атлантиці,про тисячі авіанальотів на рейх,але то ж таке,бо янки не захтіли як совки штабелями лягати під німецькі кулемети...
показать весь комментарий
05.01.2023 22:23 Ответить
Якщо чесно я трохи провокувув, я знаю про то що ви кажите і з цим повністю згоден, але не юуло в у Рузвельта ні одної бттви, накшталт Курської чи взяття Карпат, чітпереви і взяття Київа, одна в них була битва це висадкп в Нормандії, дай боже їм царство Боже , амінь!
показать весь комментарий
06.01.2023 20:42 Ответить
не блокував він ленд-ліз. він просто його саботує.
показать весь комментарий
05.01.2023 16:05 Ответить
Мені здається, що головне, що нам потрібно від Байдена це те, щоб у Конгресі взагалі не заблокували допомогу Україні та не прийшла до влади кліка Трампа. Припустимо, що вчинив би він навпаки за кожним пунктом і це дало б ефект на полі бою, але підірвало б позиції демократів на виборах і дало козирі трампістам і Україна взагалі не отримала б жодного цента. Ми не експерти в американьській політиці і неможливо передбацити який з цих можливих сценаріїв мав би гірші наслідки для нас. Після таких напружених виборів у США сподіваюся, що це хоч і погана для України, але виважена політика яка дозволить надавати хоч якусь допомогу, але досить довгий час, а час грає не на користь росіян.
показать весь комментарий
05.01.2023 11:27 Ответить
Якби ж то так... Ми все намагаємося втішати себе думками про те, що вони знають, що роблять. Що кожен їхній крок ретельно зважений і прорахований. Але це, на жаль, не так. Два терміни обами + один бідона переконливо демонструють: демократи нам не хочуть допомагати. А те, що вони нам дають, це просто жалюгідно, особливо з огляду на розмір їхнього ВПК.

У мене взагалі таке враження складається, що ці люди не можуть НІЧОГО спрогнозувати. Їхні аналітики це просто збіговисько якихось невігласів, які отримували інформацію про навколишній світ з коміксів. Досить лише подивитися на салівана - типовий приклад нової генерації американських "політиків". Дурне, обмежене, боягузливе і цинічне.
показать весь комментарий
05.01.2023 11:39 Ответить
Ще не відомо вплив Байдена і Обами на Майдан. Можливо без таємної пітримки США, він би провалився, народний рух міг би просто не знайти підтримки серед політичної еліти та депутатів тодішньої верховної ради, а після Революціі гідності ми без Джавелінів та Хаймарсів були б окуповані Росією. Чого вартий обвал цін на нафту, яку Обама з Байденом і саудитами тоді влаштували і це стримало ворога і дало нам час підготуватися до російського вторгнення. Яка б не була підтримкою США, головне, що вона діє
показать весь комментарий
05.01.2023 11:55 Ответить
Саме так - невідомий. Вони тоді зволікали і зараз зволікають. Більш того, вони ще й підігравали *****, коли наклали заборону на постачання летальної зброї Україні (при обамі). А потім бідон дозволив добудувати північний потік 2. Це теж допомога Україні? Джавеліни першим надав - сюрприз-сюрприз - трамп. А першу партію важкого озброєння ми отримали лише у травні (здається, тридцять М-777). Тобто вони цинічно спостерігали за тим, як кацапи наближаються до Києва і НІЧОГО не робили для того, щоб це зупинити. Дивна, м'яко кажучи, підтримка...
показать весь комментарий
05.01.2023 12:03 Ответить
Трамп виявився російським перевертнем і останні його заяви на адресу України не залишили вже жодних сумнівів в цьому і тому його минуле рішення щодо Джавелінів вже не має ніякого сенсу і лише створюют шкіливу ілюзію в його значенні для України. І кілька сотень джавелінів Трампа навряд чи вплинули б на хід війни як тисячі гранатометів Джонсона. Як би Обама з Байденом не зволікали, але його допомога у 2014 виявилася своєчасною, ефективною , величезною в світових масштабах і головне довготривалою. Саме Обама з Байденом і нікто інший простягнули нам руку допомоги у найскладніший і вирішальний для нас час і тому їм можна довіряти
показать весь комментарий
05.01.2023 12:16 Ответить
Що заважало обамі надати ці нещастні джавеліни? Це ж зброя захисту, а не нападу. Але він і цього не зробив. І навіть більше - взагалі заборонив постачання будь-якого летального озброєння. При обамі здали Крим. І це факт, який неможливо спростувати. При обамі було перезавантаження стосунків з ****** (горезвісна кнопка). обама всіляко загравав з ******, хоча для цього не було жодних підстав. Коли до влади прийшов бідон, він продовжив ту ж саму лінію. При ньому заступниця держсекретаря нуланд знов заговорила про мінські домовленості. При байдені добудували північний потік 2.

А рука допомоги... Це ніщо інше як театр абсурду. Їхня "допомога" символічна, та й та при цьому нелогічна і непослідовна. Вони знов нмагаються гратися в якісь ігри з ******. Але найбільша їхня проблема у тому, що вони й досі не розуміють з ким мають справу в особі *****. І це незважаючи на те, що вони вже побачили на що він здатний.
показать весь комментарий
05.01.2023 12:38 Ответить
Отец наркомана...
показать весь комментарий
05.01.2023 15:42 Ответить
Ви знаєте, я рахую і за це треба бути вдячним, тому що нам ніхто, нічого не винен, і треба дивитись не на Америку яка щось нам недала, а на те що ми робили. Я взагалі дивуюсь що при цій владі вони взагалі щось нам дають. У нашої влади навіть зараз пріоритет це асфальт і лохомарафон
показать весь комментарий
05.01.2023 13:51 Ответить
Це програшна позиція. Ви розумієте, що якщо їх не смикати і не нагадувати про їхня зобов'язання за Будапештським момерандумом, то ми неминуче програємо? Так, багатьом здається, шо це неймовірне нахабство з боку Украхни так агресивно вимагати допомогу. Але тут йдеться про виживання цілої країни, про можливу втрату нею державності. І якщо і далі розшаркуватися перед Заходом, робити кніксени та реверанси та застосовувати непрямі формулювання у переговорах з ним, то ми ризикуємо програти.
показать весь комментарий
05.01.2023 14:35 Ответить
Частково я з вами згідний, але нас ніхто незмушував просрати другий військовий потенціал після розпаду совка
показать весь комментарий
06.01.2023 08:38 Ответить
Це в минулому. А ми живемо тут і зараз. Можна до посиніння сперечатися з приводу просирання ракет та літаків. Але що це змінить? Вони у нас з'являться магічним чином? Ні. Саме тому треба виходити з об'єктивних реалій. А вони такі: зброю нам може надати у потрібній кількості лише Захід. Отже всі наші зусилля треба спрямовувати на її "вибивання". Так, виглядає це як жебрацтво з нашого боку. А у нас є інший вибір? В принципі, є. Прийняти умови капітуляції і здатися. Вам такий варіант подобається? Мені - ні.
показать весь комментарий
06.01.2023 09:00 Ответить
Так зброю може надати в тих кількостях не так захід як саме США, але не потрібно ставити питання так , наче вони нам щось винні . І я з вами не сперечаюся. Просто коли нам кажуть про судову реформу, то тут ми в дупі мали партнерів зі США, а от коли нам треба зброя то тут ми питання ставимо ребром. Чому так?
показать весь комментарий
06.01.2023 09:22 Ответить
Саме так і треба ставити питання. Саме їхня бездіяльність і призвела до цієї війни. Вам нагадити війну в Чечеі та Грузії? Тоді агресору все пробачили і забули. Вам нагадати анексію Криму? Знов пробачили і забули (санкції єалюгідні ні на що не вплинули). Нагадати ще раз про Будапештський меморандум? Про гарантії безпеки? Так, вони нам винні. Вони обіцяли нам допомогу у разі агресії? Гарантували територіальну недоторканість? Ну ось нехай і виконують свої обіцянки. Не хочуть воювати? Ну тоді нехай надають зброю.
показать весь комментарий
06.01.2023 09:44 Ответить
Ви не вважаєте, що аби наша влада поводила себе адекватно, зброї було би набагато більше?
показать весь комментарий
06.01.2023 09:25 Ответить
Ви можете змінити цю владу зараз? Чому Ви постійно в якісь абстракції поринаєте? Живіть тут і зараз. Досить вжен жалітися.
показать весь комментарий
06.01.2023 09:45 Ответить
Так і я вам про це саме, не треба жалітися чому нам щось недали, коли в наріду клепки немає вибрати нормальну владу обрати. Вибачте але в абстракцію поринаїте ви, тому що ви вважаєте що вони повинні це надати
показать весь комментарий
06.01.2023 10:00 Ответить
Я не можу зрозуміти - Ви що пропонуєте? Ви постійно ходите по колу. Не просити зброю? Поміняти владу? Що?
показать весь комментарий
06.01.2023 10:06 Ответить
Чи зробити машину часу, повернутися у минуле і виправити всі помилки?
показать весь комментарий
06.01.2023 10:07 Ответить
Зовсім ні ви ж кажете що треба жити в реальному часі, то чому коли нас просять зараз провести судову реформу і не тільки, то ми мали те США в дупі, а от коли ми просимо зброю то вони повинні негайно нам її надати. І знаєте просити можна теж в різних формах
показать весь комментарий
06.01.2023 10:11 Ответить
Тобто проведемол реформу і одразу отримаємо всю необхідну нам зброю і в потрібній кількості? Так? Вибачте, але Ви помиляєтесь. Ви прив'язуєте надання зброї з проведенням реформ. Але тут немає жодного зв'язку. По-перше, це лише одна реформа, а їх має бути безліч, щоб Україна нарешті стала схожою на справжню європейську країну. Це потребує час. Тривалий час. У нас його просто НЕМАЄ. Нам потрібна зброя. Крапка.
показать весь комментарий
06.01.2023 10:35 Ответить
До речі, ось на питання про зброю відповідає байден:

https://streamable.com/s60pw6

Це було під час його спільної з вазєліном прес-конференції. Буквально нещодавно. Звісно, що це просто набір слів. Але навіть у цьому викиді свідомості ми не чуємо жодного слова про реформи. Вони, бачте, не надать потрібну нам зброю, бо НАТО та ЄС розваляться. А Ви кажете реформи...
показать весь комментарий
06.01.2023 10:47 Ответить
Просто дуже прикро, що нарід наш настільки тупий, що під час війни вибрати президента такого клоуна.
А я пропоную по максимуму тиснути на нашу владу для прийняття антикорупційних законів, і найголовніше судова реформа. Тому що корупція з середини скоріше наш знищить ніж кацапня
показать весь комментарий
06.01.2023 10:18 Ответить
Не буде ніхто тиснути. Не тиснули раніше (після початку війни у 2014, під час епідемії ковіду), не будуть і зараз. І причина завжди знайдеться. Головна - не на часі. Або: не розхитуйте човен. Ви шо не бачите, що у нас війна? І так далі. Народ пасивний. Принаймні, його більшість.

На жаль...
показать весь комментарий
06.01.2023 10:38 Ответить
Згодний,але США -це колективне правління.
Тому не тільки Байден це робить,а певні правлячі кола
показать весь комментарий
05.01.2023 14:34 Ответить
США це демократія насамперед. І її представницьким органом є Конгрес. Конгрес проголосував за лендліз, бідон його підписав. Але він одноосібно вирішив його не виконувати. А оце вже є пряма узурпація влади.
показать весь комментарий
05.01.2023 14:37 Ответить
Думаю,що Байдену вже все рівно що підписувати,що підсунули,то і підмахнув.
А так ,згоден-США -демократія афінського типу,тобто олігархічна республіка ,що дуже вдало маскується під владу народу,хоча реальна влада є у ФПГ (фінансово-промислових груп)
показать весь комментарий
05.01.2023 18:15 Ответить
І ви постійно пишите про прорахунки Байдена, він врешті не наш президент і нічого нам необіцяв, і не винен. Коли нам говорили, що буде напад, то наша влада говорила, що не нагнітайте паніку, непсуйте інвестаційний, і що те CNN гірше скобєєвщини, тут ми їх ігнорували, а зараз волаємо що вони нам щось винні
показать весь комментарий
06.01.2023 09:36 Ответить
Ну тоді навіщо США скрізь пхають свого носа? Навіщо вдають із себе світового поліцейського? Навіщо підтримували після Майдану? За Вашою логікою, вони нам нічого не винні. А те, що 73% обрали таку владу, то це проблеми 73% відсотків. І зараз вони розплачуються за це по повній програмі. А поки їх будинки і їхнє майно знищують, іншіим 27% треба чимсь воювати. А зброї не вистачає. То що - давайте будемо звинувачувати один одного у тому, що хтось колись наробив помилок у минулому? І зо це дасть?
показать весь комментарий
06.01.2023 09:50 Ответить
Даите хоч пару Абрамсів -- Європа ж дивиться -- Шольц сказав якщо США надасть тоді и ми по накатаніи дорожці . Даваите Бредлі .
показать весь комментарий
05.01.2023 10:46 Ответить
o4erednoy ******* !!!!!
показать весь комментарий
05.01.2023 10:48 Ответить
На пыльных тропинках далёких фронтов останутся эти следы.
Меньше словесного шума.
показать весь комментарий
05.01.2023 10:48 Ответить
Вобщем американцы:
- танки очень тяжелые и вам будет с ними очень тяжело
- часто ломаются, у вас нет нужных наборов гаечных ключей на 1/8 дюйма и шарообразных отвёрток
- Австралия, у которой есть 59 шт M1A1 AIM
-Египет, где они вообще производятся по лицензии - 1130 штук M1A1
- Ирак - около 100 шт М1А1, по состоянию на 2017 год
- Кувейт - 218 шт М1A2 по состоянию на
2017 год
- Марокко - 222 шт М1A1SA, по состоянию на 2021 год
- Саудовская Аравия - около 450 шт M1A2 И M1A2S

В Марокко научились правильно гайки крутить в танках, а вы не сможете.
показать весь комментарий
05.01.2023 10:51 Ответить
В Марокко нет Ермака.
показать весь комментарий
05.01.2023 10:55 Ответить
І судів що наводчиків відпускають, і комітєта експортного що дрони гражданські під час війни не дозволяв завозить, і СБУ яке на це дивиться і мовчить
показать весь комментарий
05.01.2023 11:22 Ответить
Я так розумію - надія на те що самім нічого не потрібно робити - дадуть зброю - виженем ординців на цьому і все. І - на дороги. І шашлики.
показать весь комментарий
05.01.2023 11:06 Ответить
Народ, умейте читать между строк. США троллят европейцев, которые не могут обосновать отсутствие помощи своими танками Украине. В первую очередь это должны сделать Германия и Франция.
показать весь комментарий
05.01.2023 11:07 Ответить
Таке враження що ці Абрамси та Леопарди на наших полях порозвалються не доїхав до міста, це не по асфальту чі піску їздити, таке враження що бояться обісратися як с Панцергаубіцами
показать весь комментарий
05.01.2023 11:17 Ответить
якшо чесно то краще 30шт хаймарсів і атксм до них і 30 літаків ф-16 це суттєво змінить ситуацію а абрамс який застрягне або поламається і що з ним робити,якщо ремонтна база в США.
показать весь комментарий
05.01.2023 11:22 Ответить
Французи вже колісні танки передають, а вони амфибіі, як винерне дві танкові бригади під енергодаром, а там взагалі оборонних рубежів нема)
показать весь комментарий
05.01.2023 11:35 Ответить
Взагалі то в США є М60 з дизелем,поставляйте їх,це аналог Т62,якраз з словацькими м55 один калібр
показать весь комментарий
05.01.2023 11:37 Ответить
США - сняты с вооружения. В 1994 году четырнадцать танков M60 были утилизированы путём сброса их в океан[37]

але:
Израиль - В период с 1964 года из США было поставлено 1400 танков M60 (в 1971 году были поставлены первые 150 танков)[20]. По состоянию на 2010 год - 711 M60/M60A1/M60A3 и 111 Магах-7[21][22]
показать весь комментарий
05.01.2023 14:16 Ответить
показать весь комментарий
05.01.2023 14:17 Ответить
Так-так-так... точно точно. Ми чогось навіть про це і не думали раніше, коли їх просили!
показать весь комментарий
05.01.2023 11:41 Ответить
Я навіть здогадуюсь хто там так сильно переживав за асфальт...
показать весь комментарий
05.01.2023 11:51 Ответить
Данілов знає чого вартий підпис Байдена.
показать весь комментарий
05.01.2023 11:53 Ответить
Что за @издёж!!!???..Не вешайте лЮДЯМ лапшу на уши!!!!.....Давление гусеницы танка на грунт в два раза меньше чем давление ступни человека !!! поєтому танки и скользят на грязи, как по льду, а по льду с небольшим уклоном вообще не могут ездить ,его сильно заносит на поворотах даже по сухому грунту, не говоря уже по мокрому грунту или скольскому асфальту ..И кто думает о целосности асфальта когда надо РУСНЮ уничтожить!!!?? Зеленский потом на "великому крадивництви дориг" , всё отремонтирует!!
показать весь комментарий
05.01.2023 12:32 Ответить
Это ж надо быть такими недалекими, что бы верить в администрацию Байдена. Это при все том, что Байден официально озвучил, что цель его кабинета - НЕ ДАТЬ ПАСТЬ РЕЖИМУ путина. То есть ослабить ценой украинцев это да, а вот что бы Украина выиграла - нет! Это не является целью президента США. В этом ракурсе становится понятно, почему США помогает так что бы мы и не выигрывали и не проигрывали. Удивительно при этом, что тут есть такие люди, которые верят в доброго "дядюшку Джо". Да есть силы в США которые продавливают победу Украины и помощь нашей стране, хотя и идиотов сторонников - сделаем Америку снова великой! Тоже немало.
показать весь комментарий
05.01.2023 12:43 Ответить
По приколу голосували? голосували. Тепер маєте. Захід України, як схід, кожен просився туди куди йому ближче. От і допросилися. В донбабве і луганбе теж кричали "введі"прошу дуже. Тепер і США і рф будеть топтатися по нашій землі поки не забудемо хто ми. Ненавиджу 73% довбойобів з пломбіром в башці.
показать весь комментарий
05.01.2023 22:13 Ответить
поздравляю! Вам промыли мозги и сделали послушным попугайчиком. Рекомендую слушать разные источники информации и не верить тем кто больше всех кричит что патриот.
показать весь комментарий
08.03.2023 12:44 Ответить
******!!!
показать весь комментарий
05.01.2023 14:09 Ответить
в США їх 18 тисяч одиниць чекають на переробкуМ60 (англ. 105 mm Gun Full Tracked Combat Tank M60) - американский основной боевой танк, разработанный в 1957-1959 годах на основе среднего танка М48. M60, неоднократно модернизируясь, находился в серийном производстве с 1960 по 1987 год. в США їх 18 тисяч одиниць чекають на переробку просто треба попросити
показать весь комментарий
05.01.2023 14:13 Ответить
США - сняты с вооружения. В 1994 году четырнадцать танков M60 были утилизированы путём сброса их в океан[37]

але:
Израиль - В период с 1964 года из США было поставлено 1400 танков M60 (в 1971 году были поставлены первые 150 танков)[20]. По состоянию на 2010 год - 711 M60/M60A1/M60A3 и 111 Магах-7[21][22]
показать весь комментарий
05.01.2023 14:20 Ответить
M60A3TTS - (1978-1990) М60АЗ ERA (1988 г., Explosive Reactive Armour) - танки М60АЗ оснащённые навесной динамической защитой.
В модификацию ERA переоборудовано 170 танков.
M60A2 или «Starship» (1968-1978) выпускался в период с 1972 года по 1974 год, общее число выпущенных машин 526 Установлена новая башня со 152-мм орудием
показать весь комментарий
05.01.2023 14:32 Ответить
круто!

чому не з башнею від лінкора ?
показать весь комментарий
05.01.2023 15:34 Ответить
Тобто всі ті лозунги, що нас готують до вступу в НАТО та по-трохи переводять на їх озброєння - це казки для малохольних ідіотів. Бо тоді і винищувачів F-16 не буде, танків не буде. Бо немає бази для їх обслуговування.
А як би збиралися переводити, вже б півроку як ця база готувалась би. Але буде лише коли жарений півень в сраку клюне і вся радяньска техніка буде знищена взагалі через років 5.
показать весь комментарий
05.01.2023 14:20 Ответить
Это всего лишь отговорка со стороны США,абрамс надо передать,топливо всу найдут этого добра у России много
показать весь комментарий
05.01.2023 14:38 Ответить
ВСУ не занимаются добычей топлива.
показать весь комментарий
05.01.2023 14:50 Ответить
на войне это называется трофейным топливом, так не выливать же его
показать весь комментарий
05.01.2023 15:05 Ответить
Сбор трофеев это не функция армии, на то есть отдельные специализованные подразделения. Это во первых. Во вторых никакие трофеи и ни когда не восполнят потребности воюющей армии. И в третьих наше топливо как и кацапское топливо угробит ГТД Абрамса в рекордные сроки.
показать весь комментарий
05.01.2023 15:17 Ответить
ладно праведник дерзай дальше
показать весь комментарий
05.01.2023 18:42 Ответить
Нам важкі танки не страшні - ми ж останні роки вкладали гроші в асфальт. У нас стандартна фура-зерновоз важить від 50-ти тонн і більше ( рекорд: зерновоз вагою - 135 тонн з Кіровоградщини.) Так що давайте нам Абрамси - сама новина про це в кацапів підірве пукани.
показать весь комментарий
05.01.2023 14:58 Ответить
интересно Деда пляшет:
здесь помню здесь не помню а тут селедку заворачивал
бишбармак - Будапештский меморандум, над Бредли думаем, ленд-лиз - корабли Студебекеров и Шерманов, но Абрамсы.... в грязи застрянут

показать весь комментарий
05.01.2023 15:32 Ответить
Уже солько пишу-меня за правду банят....откройте уже глаза...помните как до войны США нас заверяло в поддержке? И что? Где эта супер поддержка от союзника-самой мощной страны мира? И не нужно нести чушь про вину Зеленского или кого-то еще...все это отмазки....мое мнение- война должна продолжаться по плану дольше....пока план перевес одной из сторон не предусматривает...
показать весь комментарий
05.01.2023 15:56 Ответить
Страница 2 из 2
 
 