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США не передаватимуть Україні танки Abrams з технічних причин, - WP
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У США виключають передачу Україні важких танків Abrams M2 та пояснюють це технічними причинами.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Washington Post, про це повідомив високопоставлений чиновник адміністрації Байдена.
За його словами, танки важать 55 тонн і мають газотурбінний двигун, який споживає багато палива. Вони також можуть частіше ламатися та потребують великого досвіду обслуговування.
"Бойові танки настільки важкі, що тодішнього президента Трампа відмовили в планах включити їх у святкування 4 липня 2019 року у Вашингтоні на тій підставі, що їхні сталеві гусениці зруйнують вулиці міста", - зазначає видання.
Топ коментарі
+41 Vlad Valex
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+30 Владимир Сухов e5dee246
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+28 Олександр Земляний
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Будь ласка, зачекайте...
БАЙДЕН,ДЕ ЛЕНД-ЛІЗ!?
БО ВІН ПОСТІЙНО задає це питання демократам і Байдену.
https://www.youtube.com/watch?v=8k-Yd7GkdxI&ab_channel=%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD
напевне республіканець?
https://dai.ly/k6vxKh4vJogcftyF06r
1) Він уповільнив військову допомогу Україні, побоюючись спровокувати путіна.
- Він відхиляв запити України на постачання ракет "Стінгер" і "Джавелін" за кілька місяців до вторгнення Росії.
- Після нападу Москви він запропонував допомогти президенту Володимиру Зеленському втекти, на що український лідер, як відомо, відповів: "Мені потрібні не таксі, а **********".
- Потім Байден протягом кількох місяців змушував Україну захищатися переважно за допомогою застарілої зброї радянських часів.
- Він заблокував передачу Польщею Києву винищувачів МіГ-29 радянського виробництва, побоюючись, що потужніша підтримка США може спричинити "Третю світову війну". (Це спонукало Зеленського запитати: "Яка позиція НАТО? Нею керує росія?")
- Коли, нарешті, він поставив революційні високомобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS), їх таємно модифікували, щоб вони не могли стріляти ракетами великої дальності.
- Байден чекав понад дев'ять місяців, щоб дати Україні тільки одну систему ППО Patriot, що дозволило Путіну знищувати школи, будинки, лікарні, критично важливі об'єкти інфраструктури.
- Байден, як і раніше, відмовляється надати Україні як армійські тактичні ракетні системи великої дальності (ATACMS), тому що вони (теоретично) можуть досягти Росії, так і танки M1 Abrams.
- Коли українська журналістка запитала Байдена на його спільній пресконференції із Зеленським: "Коротше кажучи, чи можете ви дати Україні всю необхідну зброю, щоб звільнити всі території швидше раніше, ніж пізніше?", то Зеленський додав: "Я згоден". Однак відмова Байдена це зробити затягує конфлікт, призводячи до загибелі тисяч мирних жителів і відтягуючи поразку путіна.
всупереч рвшенню Конгресу.
замінивши це обмеженими "траншами допомоги"
У мене взагалі таке враження складається, що ці люди не можуть НІЧОГО спрогнозувати. Їхні аналітики це просто збіговисько якихось невігласів, які отримували інформацію про навколишній світ з коміксів. Досить лише подивитися на салівана - типовий приклад нової генерації американських "політиків". Дурне, обмежене, боягузливе і цинічне.
А рука допомоги... Це ніщо інше як театр абсурду. Їхня "допомога" символічна, та й та при цьому нелогічна і непослідовна. Вони знов нмагаються гратися в якісь ігри з ******. Але найбільша їхня проблема у тому, що вони й досі не розуміють з ким мають справу в особі *****. І це незважаючи на те, що вони вже побачили на що він здатний.
https://streamable.com/s60pw6
Це було під час його спільної з вазєліном прес-конференції. Буквально нещодавно. Звісно, що це просто набір слів. Але навіть у цьому викиді свідомості ми не чуємо жодного слова про реформи. Вони, бачте, не надать потрібну нам зброю, бо НАТО та ЄС розваляться. А Ви кажете реформи...
А я пропоную по максимуму тиснути на нашу владу для прийняття антикорупційних законів, і найголовніше судова реформа. Тому що корупція з середини скоріше наш знищить ніж кацапня
На жаль...
Тому не тільки Байден це робить,а певні правлячі кола
А так ,згоден-США -демократія афінського типу,тобто олігархічна республіка ,що дуже вдало маскується під владу народу,хоча реальна влада є у ФПГ (фінансово-промислових груп)
Меньше словесного шума.
- танки очень тяжелые и вам будет с ними очень тяжело
- часто ломаются, у вас нет нужных наборов гаечных ключей на 1/8 дюйма и шарообразных отвёрток
- Австралия, у которой есть 59 шт M1A1 AIM
-Египет, где они вообще производятся по лицензии - 1130 штук M1A1
- Ирак - около 100 шт М1А1, по состоянию на 2017 год
- Кувейт - 218 шт М1A2 по состоянию на
2017 год
- Марокко - 222 шт М1A1SA, по состоянию на 2021 год
- Саудовская Аравия - около 450 шт M1A2 И M1A2S
В Марокко научились правильно гайки крутить в танках, а вы не сможете.
але:
Израиль - В период с 1964 года из США было поставлено 1400 танков M60 (в 1971 году были поставлены первые 150 танков)[20]. По состоянию на 2010 год - 711 M60/M60A1/M60A3 и 111 Магах-7[21][22]
але:
Израиль - В период с 1964 года из США было поставлено 1400 танков M60 (в 1971 году были поставлены первые 150 танков)[20]. По состоянию на 2010 год - 711 M60/M60A1/M60A3 и 111 Магах-7[21][22]
В модификацию ERA переоборудовано 170 танков.
M60A2 или «Starship» (1968-1978) выпускался в период с 1972 года по 1974 год, общее число выпущенных машин 526 Установлена новая башня со 152-мм орудием
чому не з башнею від лінкора ?
А як би збиралися переводити, вже б півроку як ця база готувалась би. Але буде лише коли жарений півень в сраку клюне і вся радяньска техніка буде знищена взагалі через років 5.
здесь помню здесь не помню а тут селедку заворачивал
бишбармак - Будапештский меморандум, над Бредли думаем, ленд-лиз - корабли Студебекеров и Шерманов, но Абрамсы.... в грязи застрянут