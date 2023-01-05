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США не передаватимуть Україні танки Abrams з технічних причин, - WP

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

абрамс,abrams

У США виключають передачу Україні важких танків Abrams M2 та пояснюють це технічними причинами.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Washington Post, про це повідомив високопоставлений чиновник адміністрації Байдена.

За його словами, танки важать 55 тонн і мають газотурбінний двигун, який споживає багато палива. Вони також можуть частіше ламатися та потребують великого досвіду обслуговування.

"Бойові танки настільки важкі, що тодішнього президента Трампа відмовили в планах включити їх у святкування 4 липня 2019 року у Вашингтоні на тій підставі, що їхні сталеві гусениці зруйнують вулиці міста", - зазначає видання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава оборонного комітету Бундестагу Штрак-Циммерман звернулися до Шольца через танки для ЗСУ від Франції: "Тепер м’яч на стороні Берліна"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+41
Танки тяжелые - асфальт давят, а самолёты лёгкие, их может ветром унести
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05.01.2023 10:11
+30
Коли буде у нас не Єрмак, а їнший президент, то технични причини будуть усунени.
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05.01.2023 10:22
+28
Візит Зеленського до США був настільки приголомшливо успішним, що ніяких сумнівів в тому, що нам танки давати не будуть, не залишилось. Перед візитом такі надії були. Зате у нього піжамка класна була.
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05.01.2023 10:24
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за власні кошти ВОЮЮЧА Україна може придбати щось виключноза обмежений бюджет МО.

БАЙДЕН,ДЕ ЛЕНД-ЛІЗ!?
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05.01.2023 10:49 Відповісти
Мовчіть і не згадуйте навіть про лендліз! Це слово тепер табу! Хом'ячків переконали у тому, що це невигідно і вони тепер бубнять це скрізь.
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05.01.2023 10:51 Відповісти
тут з Гарі Табаха роблять мало не ВОРОГА ,

БО ВІН ПОСТІЙНО задає це питання демократам і Байдену.

https://www.youtube.com/watch?v=8k-Yd7GkdxI&ab_channel=%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD
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05.01.2023 10:55 Відповісти
Табах - трампіст, а отже ізоляціоніст і йому пофіг Україна. Він тупо використовує тему України для внутрішньополітичної боротьби.
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05.01.2023 11:08 Відповісти
а перед Трампом був "миротворець " Обама..

напевне республіканець?
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05.01.2023 11:12 Відповісти
У Вашінгтоні вже люди повиходили під Білий дім з вимогою запустити лендліз:

https://dai.ly/k6vxKh4vJogcftyF06r
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05.01.2023 11:10 Відповісти
Та не лише він. Всі більш-менш притомні люди розуміють, що це ЄДИНИЙ канал постачань озброєнь, який дозволить Україні виграти цю війну. Все інше просто розвод для лохів.
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05.01.2023 11:13 Відповісти
По вашому ленд ліз це будуть будь які наші забаганки, і в будь яких кількостях???
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05.01.2023 14:08 Відповісти
Читайте закон про лендліз. Там все написано. Ви ж його навіть не бачили, правда?
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05.01.2023 14:53 Відповісти
Прорахунки байдена:

1) Він уповільнив військову допомогу Україні, побоюючись спровокувати путіна.
- Він відхиляв запити України на постачання ракет "Стінгер" і "Джавелін" за кілька місяців до вторгнення Росії.
- Після нападу Москви він запропонував допомогти президенту Володимиру Зеленському втекти, на що український лідер, як відомо, відповів: "Мені потрібні не таксі, а **********".
- Потім Байден протягом кількох місяців змушував Україну захищатися переважно за допомогою застарілої зброї радянських часів.
- Він заблокував передачу Польщею Києву винищувачів МіГ-29 радянського виробництва, побоюючись, що потужніша підтримка США може спричинити "Третю світову війну". (Це спонукало Зеленського запитати: "Яка позиція НАТО? Нею керує росія?")
- Коли, нарешті, він поставив революційні високомобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS), їх таємно модифікували, щоб вони не могли стріляти ракетами великої дальності.
- Байден чекав понад дев'ять місяців, щоб дати Україні тільки одну систему ППО Patriot, що дозволило Путіну знищувати школи, будинки, лікарні, критично важливі об'єкти інфраструктури.
- Байден, як і раніше, відмовляється надати Україні як армійські тактичні ракетні системи великої дальності (ATACMS), тому що вони (теоретично) можуть досягти Росії, так і танки M1 Abrams.
- Коли українська журналістка запитала Байдена на його спільній пресконференції із Зеленським: "Коротше кажучи, чи можете ви дати Україні всю необхідну зброю, щоб звільнити всі території швидше раніше, ніж пізніше?", то Зеленський додав: "Я згоден". Однак відмова Байдена це зробити затягує конфлікт, призводячи до загибелі тисяч мирних жителів і відтягуючи поразку путіна.
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05.01.2023 11:02 Відповісти
-Байден ПРОСТО ЗАБЛКУВАВ ЛЕНД-ЛІЗ.

всупереч рвшенню Конгресу.

замінивши це обмеженими "траншами допомоги"
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05.01.2023 11:10 Відповісти
Давайте по історії, вони відкрито почали війну з німцями у Другій Світовій аж у 1944, коли ті були виснажені вкрай, щось я думаю в Україні буде те саме, це таке стратегія у них, та танки то куча проблеми важкий ударний дрон оце що нам потрібно, і вони грязі не бояться)
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05.01.2023 11:30 Відповісти
а давайте по історії ******* не будем,ВСЮ тихоокеанську кампанію витягли янки,це в промисло-економічному плані такий масштаб,що уся **** в з біганиною від Берліна до москви і назад,виглядає уже й не так епично,але ж совкойоби звикли ******* що янки вступили в війну в 44му,але забувають про висадки в Пн Африці,Сицилії і просто люту війну в атлантиці,про тисячі авіанальотів на рейх,але то ж таке,бо янки не захтіли як совки штабелями лягати під німецькі кулемети...
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05.01.2023 22:23 Відповісти
Якщо чесно я трохи провокувув, я знаю про то що ви кажите і з цим повністю згоден, але не юуло в у Рузвельта ні одної бттви, накшталт Курської чи взяття Карпат, чітпереви і взяття Київа, одна в них була битва це висадкп в Нормандії, дай боже їм царство Боже , амінь!
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06.01.2023 20:42 Відповісти
не блокував він ленд-ліз. він просто його саботує.
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05.01.2023 16:05 Відповісти
Мені здається, що головне, що нам потрібно від Байдена це те, щоб у Конгресі взагалі не заблокували допомогу Україні та не прийшла до влади кліка Трампа. Припустимо, що вчинив би він навпаки за кожним пунктом і це дало б ефект на полі бою, але підірвало б позиції демократів на виборах і дало козирі трампістам і Україна взагалі не отримала б жодного цента. Ми не експерти в американьській політиці і неможливо передбацити який з цих можливих сценаріїв мав би гірші наслідки для нас. Після таких напружених виборів у США сподіваюся, що це хоч і погана для України, але виважена політика яка дозволить надавати хоч якусь допомогу, але досить довгий час, а час грає не на користь росіян.
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05.01.2023 11:27 Відповісти
Якби ж то так... Ми все намагаємося втішати себе думками про те, що вони знають, що роблять. Що кожен їхній крок ретельно зважений і прорахований. Але це, на жаль, не так. Два терміни обами + один бідона переконливо демонструють: демократи нам не хочуть допомагати. А те, що вони нам дають, це просто жалюгідно, особливо з огляду на розмір їхнього ВПК.

У мене взагалі таке враження складається, що ці люди не можуть НІЧОГО спрогнозувати. Їхні аналітики це просто збіговисько якихось невігласів, які отримували інформацію про навколишній світ з коміксів. Досить лише подивитися на салівана - типовий приклад нової генерації американських "політиків". Дурне, обмежене, боягузливе і цинічне.
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05.01.2023 11:39 Відповісти
Ще не відомо вплив Байдена і Обами на Майдан. Можливо без таємної пітримки США, він би провалився, народний рух міг би просто не знайти підтримки серед політичної еліти та депутатів тодішньої верховної ради, а після Революціі гідності ми без Джавелінів та Хаймарсів були б окуповані Росією. Чого вартий обвал цін на нафту, яку Обама з Байденом і саудитами тоді влаштували і це стримало ворога і дало нам час підготуватися до російського вторгнення. Яка б не була підтримкою США, головне, що вона діє
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05.01.2023 11:55 Відповісти
Саме так - невідомий. Вони тоді зволікали і зараз зволікають. Більш того, вони ще й підігравали *****, коли наклали заборону на постачання летальної зброї Україні (при обамі). А потім бідон дозволив добудувати північний потік 2. Це теж допомога Україні? Джавеліни першим надав - сюрприз-сюрприз - трамп. А першу партію важкого озброєння ми отримали лише у травні (здається, тридцять М-777). Тобто вони цинічно спостерігали за тим, як кацапи наближаються до Києва і НІЧОГО не робили для того, щоб це зупинити. Дивна, м'яко кажучи, підтримка...
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05.01.2023 12:03 Відповісти
Трамп виявився російським перевертнем і останні його заяви на адресу України не залишили вже жодних сумнівів в цьому і тому його минуле рішення щодо Джавелінів вже не має ніякого сенсу і лише створюют шкіливу ілюзію в його значенні для України. І кілька сотень джавелінів Трампа навряд чи вплинули б на хід війни як тисячі гранатометів Джонсона. Як би Обама з Байденом не зволікали, але його допомога у 2014 виявилася своєчасною, ефективною , величезною в світових масштабах і головне довготривалою. Саме Обама з Байденом і нікто інший простягнули нам руку допомоги у найскладніший і вирішальний для нас час і тому їм можна довіряти
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05.01.2023 12:16 Відповісти
Що заважало обамі надати ці нещастні джавеліни? Це ж зброя захисту, а не нападу. Але він і цього не зробив. І навіть більше - взагалі заборонив постачання будь-якого летального озброєння. При обамі здали Крим. І це факт, який неможливо спростувати. При обамі було перезавантаження стосунків з ****** (горезвісна кнопка). обама всіляко загравав з ******, хоча для цього не було жодних підстав. Коли до влади прийшов бідон, він продовжив ту ж саму лінію. При ньому заступниця держсекретаря нуланд знов заговорила про мінські домовленості. При байдені добудували північний потік 2.

А рука допомоги... Це ніщо інше як театр абсурду. Їхня "допомога" символічна, та й та при цьому нелогічна і непослідовна. Вони знов нмагаються гратися в якісь ігри з ******. Але найбільша їхня проблема у тому, що вони й досі не розуміють з ким мають справу в особі *****. І це незважаючи на те, що вони вже побачили на що він здатний.
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05.01.2023 12:38 Відповісти
Отец наркомана...
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05.01.2023 15:42 Відповісти
Ви знаєте, я рахую і за це треба бути вдячним, тому що нам ніхто, нічого не винен, і треба дивитись не на Америку яка щось нам недала, а на те що ми робили. Я взагалі дивуюсь що при цій владі вони взагалі щось нам дають. У нашої влади навіть зараз пріоритет це асфальт і лохомарафон
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05.01.2023 13:51 Відповісти
Це програшна позиція. Ви розумієте, що якщо їх не смикати і не нагадувати про їхня зобов'язання за Будапештським момерандумом, то ми неминуче програємо? Так, багатьом здається, шо це неймовірне нахабство з боку Украхни так агресивно вимагати допомогу. Але тут йдеться про виживання цілої країни, про можливу втрату нею державності. І якщо і далі розшаркуватися перед Заходом, робити кніксени та реверанси та застосовувати непрямі формулювання у переговорах з ним, то ми ризикуємо програти.
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05.01.2023 14:35 Відповісти
Частково я з вами згідний, але нас ніхто незмушував просрати другий військовий потенціал після розпаду совка
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06.01.2023 08:38 Відповісти
Це в минулому. А ми живемо тут і зараз. Можна до посиніння сперечатися з приводу просирання ракет та літаків. Але що це змінить? Вони у нас з'являться магічним чином? Ні. Саме тому треба виходити з об'єктивних реалій. А вони такі: зброю нам може надати у потрібній кількості лише Захід. Отже всі наші зусилля треба спрямовувати на її "вибивання". Так, виглядає це як жебрацтво з нашого боку. А у нас є інший вибір? В принципі, є. Прийняти умови капітуляції і здатися. Вам такий варіант подобається? Мені - ні.
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06.01.2023 09:00 Відповісти
Так зброю може надати в тих кількостях не так захід як саме США, але не потрібно ставити питання так , наче вони нам щось винні . І я з вами не сперечаюся. Просто коли нам кажуть про судову реформу, то тут ми в дупі мали партнерів зі США, а от коли нам треба зброя то тут ми питання ставимо ребром. Чому так?
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06.01.2023 09:22 Відповісти
Саме так і треба ставити питання. Саме їхня бездіяльність і призвела до цієї війни. Вам нагадити війну в Чечеі та Грузії? Тоді агресору все пробачили і забули. Вам нагадати анексію Криму? Знов пробачили і забули (санкції єалюгідні ні на що не вплинули). Нагадати ще раз про Будапештський меморандум? Про гарантії безпеки? Так, вони нам винні. Вони обіцяли нам допомогу у разі агресії? Гарантували територіальну недоторканість? Ну ось нехай і виконують свої обіцянки. Не хочуть воювати? Ну тоді нехай надають зброю.
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06.01.2023 09:44 Відповісти
Ви не вважаєте, що аби наша влада поводила себе адекватно, зброї було би набагато більше?
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06.01.2023 09:25 Відповісти
Ви можете змінити цю владу зараз? Чому Ви постійно в якісь абстракції поринаєте? Живіть тут і зараз. Досить вжен жалітися.
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06.01.2023 09:45 Відповісти
Так і я вам про це саме, не треба жалітися чому нам щось недали, коли в наріду клепки немає вибрати нормальну владу обрати. Вибачте але в абстракцію поринаїте ви, тому що ви вважаєте що вони повинні це надати
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06.01.2023 10:00 Відповісти
Я не можу зрозуміти - Ви що пропонуєте? Ви постійно ходите по колу. Не просити зброю? Поміняти владу? Що?
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06.01.2023 10:06 Відповісти
Чи зробити машину часу, повернутися у минуле і виправити всі помилки?
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06.01.2023 10:07 Відповісти
Зовсім ні ви ж кажете що треба жити в реальному часі, то чому коли нас просять зараз провести судову реформу і не тільки, то ми мали те США в дупі, а от коли ми просимо зброю то вони повинні негайно нам її надати. І знаєте просити можна теж в різних формах
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06.01.2023 10:11 Відповісти
Тобто проведемол реформу і одразу отримаємо всю необхідну нам зброю і в потрібній кількості? Так? Вибачте, але Ви помиляєтесь. Ви прив'язуєте надання зброї з проведенням реформ. Але тут немає жодного зв'язку. По-перше, це лише одна реформа, а їх має бути безліч, щоб Україна нарешті стала схожою на справжню європейську країну. Це потребує час. Тривалий час. У нас його просто НЕМАЄ. Нам потрібна зброя. Крапка.
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06.01.2023 10:35 Відповісти
До речі, ось на питання про зброю відповідає байден:

https://streamable.com/s60pw6

Це було під час його спільної з вазєліном прес-конференції. Буквально нещодавно. Звісно, що це просто набір слів. Але навіть у цьому викиді свідомості ми не чуємо жодного слова про реформи. Вони, бачте, не надать потрібну нам зброю, бо НАТО та ЄС розваляться. А Ви кажете реформи...
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06.01.2023 10:47 Відповісти
Просто дуже прикро, що нарід наш настільки тупий, що під час війни вибрати президента такого клоуна.
А я пропоную по максимуму тиснути на нашу владу для прийняття антикорупційних законів, і найголовніше судова реформа. Тому що корупція з середини скоріше наш знищить ніж кацапня
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06.01.2023 10:18 Відповісти
Не буде ніхто тиснути. Не тиснули раніше (після початку війни у 2014, під час епідемії ковіду), не будуть і зараз. І причина завжди знайдеться. Головна - не на часі. Або: не розхитуйте човен. Ви шо не бачите, що у нас війна? І так далі. Народ пасивний. Принаймні, його більшість.

На жаль...
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06.01.2023 10:38 Відповісти
Згодний,але США -це колективне правління.
Тому не тільки Байден це робить,а певні правлячі кола
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05.01.2023 14:34 Відповісти
США це демократія насамперед. І її представницьким органом є Конгрес. Конгрес проголосував за лендліз, бідон його підписав. Але він одноосібно вирішив його не виконувати. А оце вже є пряма узурпація влади.
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05.01.2023 14:37 Відповісти
Думаю,що Байдену вже все рівно що підписувати,що підсунули,то і підмахнув.
А так ,згоден-США -демократія афінського типу,тобто олігархічна республіка ,що дуже вдало маскується під владу народу,хоча реальна влада є у ФПГ (фінансово-промислових груп)
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05.01.2023 18:15 Відповісти
І ви постійно пишите про прорахунки Байдена, він врешті не наш президент і нічого нам необіцяв, і не винен. Коли нам говорили, що буде напад, то наша влада говорила, що не нагнітайте паніку, непсуйте інвестаційний, і що те CNN гірше скобєєвщини, тут ми їх ігнорували, а зараз волаємо що вони нам щось винні
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06.01.2023 09:36 Відповісти
Ну тоді навіщо США скрізь пхають свого носа? Навіщо вдають із себе світового поліцейського? Навіщо підтримували після Майдану? За Вашою логікою, вони нам нічого не винні. А те, що 73% обрали таку владу, то це проблеми 73% відсотків. І зараз вони розплачуються за це по повній програмі. А поки їх будинки і їхнє майно знищують, іншіим 27% треба чимсь воювати. А зброї не вистачає. То що - давайте будемо звинувачувати один одного у тому, що хтось колись наробив помилок у минулому? І зо це дасть?
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06.01.2023 09:50 Відповісти
Даите хоч пару Абрамсів -- Європа ж дивиться -- Шольц сказав якщо США надасть тоді и ми по накатаніи дорожці . Даваите Бредлі .
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05.01.2023 10:46 Відповісти
o4erednoy ******* !!!!!
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05.01.2023 10:48 Відповісти
На пыльных тропинках далёких фронтов останутся эти следы.
Меньше словесного шума.
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05.01.2023 10:48 Відповісти
Вобщем американцы:
- танки очень тяжелые и вам будет с ними очень тяжело
- часто ломаются, у вас нет нужных наборов гаечных ключей на 1/8 дюйма и шарообразных отвёрток
- Австралия, у которой есть 59 шт M1A1 AIM
-Египет, где они вообще производятся по лицензии - 1130 штук M1A1
- Ирак - около 100 шт М1А1, по состоянию на 2017 год
- Кувейт - 218 шт М1A2 по состоянию на
2017 год
- Марокко - 222 шт М1A1SA, по состоянию на 2021 год
- Саудовская Аравия - около 450 шт M1A2 И M1A2S

В Марокко научились правильно гайки крутить в танках, а вы не сможете.
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05.01.2023 10:51 Відповісти
В Марокко нет Ермака.
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05.01.2023 10:55 Відповісти
І судів що наводчиків відпускають, і комітєта експортного що дрони гражданські під час війни не дозволяв завозить, і СБУ яке на це дивиться і мовчить
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05.01.2023 11:22 Відповісти
Я так розумію - надія на те що самім нічого не потрібно робити - дадуть зброю - виженем ординців на цьому і все. І - на дороги. І шашлики.
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05.01.2023 11:06 Відповісти
Народ, умейте читать между строк. США троллят европейцев, которые не могут обосновать отсутствие помощи своими танками Украине. В первую очередь это должны сделать Германия и Франция.
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05.01.2023 11:07 Відповісти
Таке враження що ці Абрамси та Леопарди на наших полях порозвалються не доїхав до міста, це не по асфальту чі піску їздити, таке враження що бояться обісратися як с Панцергаубіцами
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05.01.2023 11:17 Відповісти
якшо чесно то краще 30шт хаймарсів і атксм до них і 30 літаків ф-16 це суттєво змінить ситуацію а абрамс який застрягне або поламається і що з ним робити,якщо ремонтна база в США.
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05.01.2023 11:22 Відповісти
Французи вже колісні танки передають, а вони амфибіі, як винерне дві танкові бригади під енергодаром, а там взагалі оборонних рубежів нема)
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05.01.2023 11:35 Відповісти
Взагалі то в США є М60 з дизелем,поставляйте їх,це аналог Т62,якраз з словацькими м55 один калібр
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05.01.2023 11:37 Відповісти
США - сняты с вооружения. В 1994 году четырнадцать танков M60 были утилизированы путём сброса их в океан[37]

але:
Израиль - В период с 1964 года из США было поставлено 1400 танков M60 (в 1971 году были поставлены первые 150 танков)[20]. По состоянию на 2010 год - 711 M60/M60A1/M60A3 и 111 Магах-7[21][22]
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05.01.2023 14:16 Відповісти
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05.01.2023 14:17 Відповісти
Так-так-так... точно точно. Ми чогось навіть про це і не думали раніше, коли їх просили!
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05.01.2023 11:41 Відповісти
Я навіть здогадуюсь хто там так сильно переживав за асфальт...
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05.01.2023 11:51 Відповісти
Данілов знає чого вартий підпис Байдена.
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05.01.2023 11:53 Відповісти
Что за @издёж!!!???..Не вешайте лЮДЯМ лапшу на уши!!!!.....Давление гусеницы танка на грунт в два раза меньше чем давление ступни человека !!! поєтому танки и скользят на грязи, как по льду, а по льду с небольшим уклоном вообще не могут ездить ,его сильно заносит на поворотах даже по сухому грунту, не говоря уже по мокрому грунту или скольскому асфальту ..И кто думает о целосности асфальта когда надо РУСНЮ уничтожить!!!?? Зеленский потом на "великому крадивництви дориг" , всё отремонтирует!!
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05.01.2023 12:32 Відповісти
Это ж надо быть такими недалекими, что бы верить в администрацию Байдена. Это при все том, что Байден официально озвучил, что цель его кабинета - НЕ ДАТЬ ПАСТЬ РЕЖИМУ путина. То есть ослабить ценой украинцев это да, а вот что бы Украина выиграла - нет! Это не является целью президента США. В этом ракурсе становится понятно, почему США помогает так что бы мы и не выигрывали и не проигрывали. Удивительно при этом, что тут есть такие люди, которые верят в доброго "дядюшку Джо". Да есть силы в США которые продавливают победу Украины и помощь нашей стране, хотя и идиотов сторонников - сделаем Америку снова великой! Тоже немало.
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05.01.2023 12:43 Відповісти
По приколу голосували? голосували. Тепер маєте. Захід України, як схід, кожен просився туди куди йому ближче. От і допросилися. В донбабве і луганбе теж кричали "введі"прошу дуже. Тепер і США і рф будеть топтатися по нашій землі поки не забудемо хто ми. Ненавиджу 73% довбойобів з пломбіром в башці.
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05.01.2023 22:13 Відповісти
поздравляю! Вам промыли мозги и сделали послушным попугайчиком. Рекомендую слушать разные источники информации и не верить тем кто больше всех кричит что патриот.
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08.03.2023 12:44 Відповісти
******!!!
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05.01.2023 14:09 Відповісти
в США їх 18 тисяч одиниць чекають на переробкуМ60 (англ. 105 mm Gun Full Tracked Combat Tank M60) - американский основной боевой танк, разработанный в 1957-1959 годах на основе среднего танка М48. M60, неоднократно модернизируясь, находился в серийном производстве с 1960 по 1987 год. в США їх 18 тисяч одиниць чекають на переробку просто треба попросити
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05.01.2023 14:13 Відповісти
США - сняты с вооружения. В 1994 году четырнадцать танков M60 были утилизированы путём сброса их в океан[37]

але:
Израиль - В период с 1964 года из США было поставлено 1400 танков M60 (в 1971 году были поставлены первые 150 танков)[20]. По состоянию на 2010 год - 711 M60/M60A1/M60A3 и 111 Магах-7[21][22]
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05.01.2023 14:20 Відповісти
M60A3TTS - (1978-1990) М60АЗ ERA (1988 г., Explosive Reactive Armour) - танки М60АЗ оснащённые навесной динамической защитой.
В модификацию ERA переоборудовано 170 танков.
M60A2 или «Starship» (1968-1978) выпускался в период с 1972 года по 1974 год, общее число выпущенных машин 526 Установлена новая башня со 152-мм орудием
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05.01.2023 14:32 Відповісти
круто!

чому не з башнею від лінкора ?
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05.01.2023 15:34 Відповісти
Тобто всі ті лозунги, що нас готують до вступу в НАТО та по-трохи переводять на їх озброєння - це казки для малохольних ідіотів. Бо тоді і винищувачів F-16 не буде, танків не буде. Бо немає бази для їх обслуговування.
А як би збиралися переводити, вже б півроку як ця база готувалась би. Але буде лише коли жарений півень в сраку клюне і вся радяньска техніка буде знищена взагалі через років 5.
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05.01.2023 14:20 Відповісти
Это всего лишь отговорка со стороны США,абрамс надо передать,топливо всу найдут этого добра у России много
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05.01.2023 14:38 Відповісти
ВСУ не занимаются добычей топлива.
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05.01.2023 14:50 Відповісти
на войне это называется трофейным топливом, так не выливать же его
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05.01.2023 15:05 Відповісти
Сбор трофеев это не функция армии, на то есть отдельные специализованные подразделения. Это во первых. Во вторых никакие трофеи и ни когда не восполнят потребности воюющей армии. И в третьих наше топливо как и кацапское топливо угробит ГТД Абрамса в рекордные сроки.
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05.01.2023 15:17 Відповісти
ладно праведник дерзай дальше
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05.01.2023 18:42 Відповісти
Нам важкі танки не страшні - ми ж останні роки вкладали гроші в асфальт. У нас стандартна фура-зерновоз важить від 50-ти тонн і більше ( рекорд: зерновоз вагою - 135 тонн з Кіровоградщини.) Так що давайте нам Абрамси - сама новина про це в кацапів підірве пукани.
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05.01.2023 14:58 Відповісти
интересно Деда пляшет:
здесь помню здесь не помню а тут селедку заворачивал
бишбармак - Будапештский меморандум, над Бредли думаем, ленд-лиз - корабли Студебекеров и Шерманов, но Абрамсы.... в грязи застрянут

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05.01.2023 15:32 Відповісти
Уже солько пишу-меня за правду банят....откройте уже глаза...помните как до войны США нас заверяло в поддержке? И что? Где эта супер поддержка от союзника-самой мощной страны мира? И не нужно нести чушь про вину Зеленского или кого-то еще...все это отмазки....мое мнение- война должна продолжаться по плану дольше....пока план перевес одной из сторон не предусматривает...
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05.01.2023 15:56 Відповісти
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