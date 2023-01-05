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Оппозиция Германии требует у Шольца инициировать с союзниками поставку Украине танков

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

шольц

Оппозиционная фракция Христианско-социального союза (ХСС) в Бундестаге призвала немецкое правительство совместно с партнерами по НАТО выступить с европейской инициативой по поставке Украине боевых танков западного образца.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом в интервью DPA заявил руководитель фракции ХСС в Бундестаге Александр Добриндт.

"Мы хотим, чтобы Украина могла реализовать свое право на самооборону. Для этого ей нужно больше тяжелого вооружения – в том числе танки Leopard 2", – заявил Добриндт.

"Правительство Германии должно выступить с европейской инициативой по совместным поставкам боевых танков", - добавил он.

Читайте также: Данилов о немецких танках для ВСУ: Если Шольц хочет войны с РФ под Берлином, может продолжать игру
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Топ комментарии
+10
Бедный Олаф, во напали со своими танками, со всех сторон атакуют. Как же в этот раз отмазаться, что-же такого придумать?..
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05.01.2023 11:08
+4
respect
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05.01.2023 11:07
+3
танки німці дадуть і дадуть обов"язково
чому?
тому що німці повністю перестали купувати кацапський газ нафту і вугілля
отже німці енергетично не залежать від кацапських вуглеводнів
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05.01.2023 11:12
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respect
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05.01.2023 11:07 Ответить
Бедный Олаф, во напали со своими танками, со всех сторон атакуют. Как же в этот раз отмазаться, что-же такого придумать?..
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05.01.2023 11:08 Ответить
Нічого окрім постачання зброї він не придумає, то ж будуть постачати!
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05.01.2023 12:24 Ответить
просто відморожуватиметься заявою "танків нема, ті, що є, несправні, не мають двигунів, броні та гармат"

Олафе, з тебе 10 штук баксів - можна за цивільно-правовою угодою)

не бійся опозиції, я тобі такої херні напишу скільки хочеш, але мусиш платити справжні гроші, смальцю
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05.01.2023 13:13 Ответить
Опозиція гонить Шольца на червоні флажки .
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05.01.2023 11:08 Ответить
Може все ж таки )(уйло як вовка ганебного під приціли мисливців руками Шольца?!
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05.01.2023 12:23 Ответить
танки німці дадуть і дадуть обов"язково
чому?
тому що німці повністю перестали купувати кацапський газ нафту і вугілля
отже німці енергетично не залежать від кацапських вуглеводнів
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05.01.2023 11:12 Ответить
Злякалися що Макрон витіснить з ринку озброєнь.
Ну, хоч так
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05.01.2023 11:15 Ответить
Термінове розпорядження ОПи про обсерання німецької опозиції, і як контрольний і Шольца вже пішло?
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05.01.2023 11:18 Ответить
Шольц дзвані Меркель))
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05.01.2023 11:33 Ответить
А я б зробив би чістий тендер, куди б запросив і США іБританію і Францію, і Німеччину і Ю. Корею і Японію, і Італію всі хто виготовля власні танки, об'явив - купуємо в кредит на 20 років але зразу 300 одиниць поставити потрібно с сервісами, а частину грошей нам хтось думаю добавив би чі сктдку зробили, але Вова і компанія по єврейські хоче нашару
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05.01.2023 11:55 Ответить
Навіщо тендер, навіщо втрата часу? Все вже домовлено, а зараз ми бачимо лише підготування публіки до факту що танки вже у ЗСУ після навчання українських екіпажів які зараз тренуються десь під Потсдамом!
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05.01.2023 12:28 Ответить
Ого, партия меркельши так собирается искупить вину перед человечеством? Ну Бог им в помощь.
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05.01.2023 12:00 Ответить
https://youtu.be/8CVcYrEg_7E...

Макеевка обламала Плешивого детоубийцы путлера...👺👹🦍💀💥💥🔥🔥
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05.01.2023 12:00 Ответить
А еще бы они потребовали открыть уголовное дело на Меркель за разгром бундесвера.
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05.01.2023 12:01 Ответить
Якщо ще хтось цього не чув - нагадаю: По меньшей мере 60 тысяч российских солдат погибли на войне в Украине по состоянию на НОЯБРЬ 2022 года. При этом общие потери роССийской стороны в живой силе на тот период (включая раненых) составили 250 тысяч человек. Такие цифры озвучил командующий Военной миссией ЕС адмирал Эрве Блежан во время своего НОЯБРЬСКОГО выступления в парламенте Франции, стенограмма которого была обнародована ТОЛЬКО СЕЙЧАС.
Помимо этого, ПО СОСТОЯНИЮ НА НОЯБРЬ 2022 года, роССияне потеряли 60% своего танкового парка, а также израсходовали 70% ракетного запаса, предназначенного для нанесения ударов по наземным целям.
Після цього навряд чи можливо піддавати сумніву данні ГШ ЗСУ по втратах рашистів!
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05.01.2023 12:03 Ответить
Посилання на документ якщо хочете дізнатися більше: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/comptes-rendus/cion_def/l16cion_def2223022_compte-rendu.pdf
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05.01.2023 12:17 Ответить
Этот Шольц все больше вызывает вопросов как и его предшественница.
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05.01.2023 12:09 Ответить
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05.01.2023 15:13 Ответить
А может у него танков нет уже?
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05.01.2023 15:52 Ответить
 
 