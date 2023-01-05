Оппозиция Германии требует у Шольца инициировать с союзниками поставку Украине танков
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Оппозиционная фракция Христианско-социального союза (ХСС) в Бундестаге призвала немецкое правительство совместно с партнерами по НАТО выступить с европейской инициативой по поставке Украине боевых танков западного образца.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом в интервью DPA заявил руководитель фракции ХСС в Бундестаге Александр Добриндт.
"Мы хотим, чтобы Украина могла реализовать свое право на самооборону. Для этого ей нужно больше тяжелого вооружения – в том числе танки Leopard 2", – заявил Добриндт.
"Правительство Германии должно выступить с европейской инициативой по совместным поставкам боевых танков", - добавил он.
Топ комментарии
+10 дмитрий a4f273bf
показать весь комментарий05.01.2023 11:08
+4 stavr
показать весь комментарий05.01.2023 11:07
+3 stavr
показать весь комментарий05.01.2023 11:12
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Олафе, з тебе 10 штук баксів - можна за цивільно-правовою угодою)
не бійся опозиції, я тобі такої херні напишу скільки хочеш, але мусиш платити справжні гроші, смальцю
чому?
тому що німці повністю перестали купувати кацапський газ нафту і вугілля
отже німці енергетично не залежать від кацапських вуглеводнів
Ну, хоч так
Макеевка обламала Плешивого детоубийцы путлера...👺👹🦍💀💥💥🔥🔥
Помимо этого, ПО СОСТОЯНИЮ НА НОЯБРЬ 2022 года, роССияне потеряли 60% своего танкового парка, а также израсходовали 70% ракетного запаса, предназначенного для нанесения ударов по наземным целям.
Після цього навряд чи можливо піддавати сумніву данні ГШ ЗСУ по втратах рашистів!