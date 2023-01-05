Оппозиция Германии требует у Шольца инициировать с союзниками поставку Украине танков

Оппозиционная фракция Христианско-социального союза (ХСС) в Бундестаге призвала немецкое правительство совместно с партнерами по НАТО выступить с европейской инициативой по поставке Украине боевых танков западного образца.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом в интервью DPA заявил руководитель фракции ХСС в Бундестаге Александр Добриндт.

"Мы хотим, чтобы Украина могла реализовать свое право на самооборону. Для этого ей нужно больше тяжелого вооружения – в том числе танки Leopard 2", – заявил Добриндт.

"Правительство Германии должно выступить с европейской инициативой по совместным поставкам боевых танков", - добавил он.

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