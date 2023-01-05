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Опозиція Німеччини вимагає у Шольца ініціювати з союзниками поставку Україні танків

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

шольц

Опозиційна фракція Християнсько-соціального союзу (ХСС) у Бундестазі закликала німецький уряд спільно з партнерами по НАТО виступити з європейською ініціативою щодо постачання Україні бойових танків західного зразка.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це в інтерв'ю DPA заявив керівник фракції ХСС у Бундестазі Александр Добріндт.

"Ми хочемо, щоб Україна могла реалізувати своє право на самооборону. Для цього їй потрібно більше важкого озброєння - в тому числі танки Leopard 2", - заявив Добріндт.

"Уряд Німеччини має виступити з європейською ініціативою щодо спільних поставок бойових танків", - додав він.

Також читайте: Впевнений, що Німеччина передасть Україні танки Leopard 2, краще, щоб це сталося якнайшвидше, - посол Макеєв

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+10
Бедный Олаф, во напали со своими танками, со всех сторон атакуют. Как же в этот раз отмазаться, что-же такого придумать?..
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05.01.2023 11:08
+4
respect
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05.01.2023 11:07
+3
танки німці дадуть і дадуть обов"язково
чому?
тому що німці повністю перестали купувати кацапський газ нафту і вугілля
отже німці енергетично не залежать від кацапських вуглеводнів
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05.01.2023 11:12
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respect
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05.01.2023 11:07 Відповісти
Бедный Олаф, во напали со своими танками, со всех сторон атакуют. Как же в этот раз отмазаться, что-же такого придумать?..
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05.01.2023 11:08 Відповісти
Нічого окрім постачання зброї він не придумає, то ж будуть постачати!
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05.01.2023 12:24 Відповісти
просто відморожуватиметься заявою "танків нема, ті, що є, несправні, не мають двигунів, броні та гармат"

Олафе, з тебе 10 штук баксів - можна за цивільно-правовою угодою)

не бійся опозиції, я тобі такої херні напишу скільки хочеш, але мусиш платити справжні гроші, смальцю
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05.01.2023 13:13 Відповісти
Опозиція гонить Шольца на червоні флажки .
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05.01.2023 11:08 Відповісти
Може все ж таки )(уйло як вовка ганебного під приціли мисливців руками Шольца?!
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05.01.2023 12:23 Відповісти
танки німці дадуть і дадуть обов"язково
чому?
тому що німці повністю перестали купувати кацапський газ нафту і вугілля
отже німці енергетично не залежать від кацапських вуглеводнів
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05.01.2023 11:12 Відповісти
Злякалися що Макрон витіснить з ринку озброєнь.
Ну, хоч так
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05.01.2023 11:15 Відповісти
Термінове розпорядження ОПи про обсерання німецької опозиції, і як контрольний і Шольца вже пішло?
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05.01.2023 11:18 Відповісти
Шольц дзвані Меркель))
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05.01.2023 11:33 Відповісти
А я б зробив би чістий тендер, куди б запросив і США іБританію і Францію, і Німеччину і Ю. Корею і Японію, і Італію всі хто виготовля власні танки, об'явив - купуємо в кредит на 20 років але зразу 300 одиниць поставити потрібно с сервісами, а частину грошей нам хтось думаю добавив би чі сктдку зробили, але Вова і компанія по єврейські хоче нашару
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05.01.2023 11:55 Відповісти
Навіщо тендер, навіщо втрата часу? Все вже домовлено, а зараз ми бачимо лише підготування публіки до факту що танки вже у ЗСУ після навчання українських екіпажів які зараз тренуються десь під Потсдамом!
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05.01.2023 12:28 Відповісти
Ого, партия меркельши так собирается искупить вину перед человечеством? Ну Бог им в помощь.
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05.01.2023 12:00 Відповісти
https://youtu.be/8CVcYrEg_7E...

Макеевка обламала Плешивого детоубийцы путлера...👺👹🦍💀💥💥🔥🔥
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05.01.2023 12:00 Відповісти
А еще бы они потребовали открыть уголовное дело на Меркель за разгром бундесвера.
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05.01.2023 12:01 Відповісти
Якщо ще хтось цього не чув - нагадаю: По меньшей мере 60 тысяч российских солдат погибли на войне в Украине по состоянию на НОЯБРЬ 2022 года. При этом общие потери роССийской стороны в живой силе на тот период (включая раненых) составили 250 тысяч человек. Такие цифры озвучил командующий Военной миссией ЕС адмирал Эрве Блежан во время своего НОЯБРЬСКОГО выступления в парламенте Франции, стенограмма которого была обнародована ТОЛЬКО СЕЙЧАС.
Помимо этого, ПО СОСТОЯНИЮ НА НОЯБРЬ 2022 года, роССияне потеряли 60% своего танкового парка, а также израсходовали 70% ракетного запаса, предназначенного для нанесения ударов по наземным целям.
Після цього навряд чи можливо піддавати сумніву данні ГШ ЗСУ по втратах рашистів!
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05.01.2023 12:03 Відповісти
Посилання на документ якщо хочете дізнатися більше: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/comptes-rendus/cion_def/l16cion_def2223022_compte-rendu.pdf
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05.01.2023 12:17 Відповісти
Этот Шольц все больше вызывает вопросов как и его предшественница.
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05.01.2023 12:09 Відповісти
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05.01.2023 15:13 Відповісти
А может у него танков нет уже?
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05.01.2023 15:52 Відповісти
 
 