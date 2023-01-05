Опозиція Німеччини вимагає у Шольца ініціювати з союзниками поставку Україні танків

Опозиційна фракція Християнсько-соціального союзу (ХСС) у Бундестазі закликала німецький уряд спільно з партнерами по НАТО виступити з європейською ініціативою щодо постачання Україні бойових танків західного зразка.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це в інтерв'ю DPA заявив керівник фракції ХСС у Бундестазі Александр Добріндт.

"Ми хочемо, щоб Україна могла реалізувати своє право на самооборону. Для цього їй потрібно більше важкого озброєння - в тому числі танки Leopard 2", - заявив Добріндт.

"Уряд Німеччини має виступити з європейською ініціативою щодо спільних поставок бойових танків", - додав він.

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