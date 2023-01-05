Опозиція Німеччини вимагає у Шольца ініціювати з союзниками поставку Україні танків
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Опозиційна фракція Християнсько-соціального союзу (ХСС) у Бундестазі закликала німецький уряд спільно з партнерами по НАТО виступити з європейською ініціативою щодо постачання Україні бойових танків західного зразка.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це в інтерв'ю DPA заявив керівник фракції ХСС у Бундестазі Александр Добріндт.
"Ми хочемо, щоб Україна могла реалізувати своє право на самооборону. Для цього їй потрібно більше важкого озброєння - в тому числі танки Leopard 2", - заявив Добріндт.
"Уряд Німеччини має виступити з європейською ініціативою щодо спільних поставок бойових танків", - додав він.
Топ коментарі
+10 дмитрий a4f273bf
показати весь коментар05.01.2023 11:08
+4 stavr
показати весь коментар05.01.2023 11:07
+3 stavr
показати весь коментар05.01.2023 11:12
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Олафе, з тебе 10 штук баксів - можна за цивільно-правовою угодою)
не бійся опозиції, я тобі такої херні напишу скільки хочеш, але мусиш платити справжні гроші, смальцю
чому?
тому що німці повністю перестали купувати кацапський газ нафту і вугілля
отже німці енергетично не залежать від кацапських вуглеводнів
Ну, хоч так
Макеевка обламала Плешивого детоубийцы путлера...👺👹🦍💀💥💥🔥🔥
Помимо этого, ПО СОСТОЯНИЮ НА НОЯБРЬ 2022 года, роССияне потеряли 60% своего танкового парка, а также израсходовали 70% ракетного запаса, предназначенного для нанесения ударов по наземным целям.
Після цього навряд чи можливо піддавати сумніву данні ГШ ЗСУ по втратах рашистів!