41 185 175
Путин: РФ "открыта к серьезному диалогу", но Киев должен выполнить "известные требования" и "учитывать новые территориальные реалии"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Российский диктатор Путин заявил, что РФ якобы готова к "серьезному диалогу".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.
"Путин вновь подтвердил открытость России к серьезному диалогу – при условии выполнения Киевом известных требований и учета новых территориальных реалий", – отмечает издание.
Также российский диктатор снова повторил тезисы о "накачивании оружием Украины" со стороны Запада, а также обвинил Запад в том, что он предоставляет Киеву "информацию и целеуказания".
Топ комментарии
+84 Olga Mansika
показать весь комментарий05.01.2023 13:27
+82 Андрюха71
показать весь комментарий05.01.2023 13:25
+77 Герхард
показать весь комментарий05.01.2023 13:28
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Ой как передышка хлу нужна. Радует, что ни Западные партнеры, ни тем более ВСУ спуску московитам не дадут. Точки над i уже расставлены. Мировое сообщество готово к тому, что свинарник окончательно разобьет рыло об Украину.
немає сенсу , а проСто потрібно слати на х .... й
Веде воно себе гідно титулу, але це не значить, що воно справжнє, а не -надцятий двійник.
З ким вести перемовини?
Я уверен, что и Украина и союзники знают для чего России пауза и на эти инициативы "миротворцев" не поведутся.
P.S. наблюдаем кто еще в эти дни призовет к перемирию". - зразу скажу, це буде тестом на зраду (А.М.).
Тоже самое справедливо и для наших квартальцев.
Один из местных дворовых хулиганов решил потоптать муравейник, муравьи его покусали, хулиган притащил канистру, что бы сжечь муравейник, но дворовая тусовка забеспокоилась! У одного гараж рядом, другому белье на балконе закоптит, третий вообще любит свежий воздух. Попросили, пацан не понимает, и теперь всем миром думают, что делать! Все поделено, но и хулиган авторитетный, а среду обитания терять не хотеться! Нужно, что то делать, а что не знают (или решиться не могут).
ЗЕЛЕНІ ПІДАРИ ЗДАЮТЬ УКРАЇНУ!!!!
Мабуть про такі ж самі. Отже як видно "пластинку просто заело", а вдома нікого нема, щоб її викинути. Хіба ж хтось зважає на платівку? Це ж річ. І ця річ просто стара.
Вісімь років тому, ми йому сказали:
ПТН ПНХ!
А він досі не розгадав цей простий ребус.