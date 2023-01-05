Путин: РФ "открыта к серьезному диалогу", но Киев должен выполнить "известные требования" и "учитывать новые территориальные реалии"

Российский диктатор Путин заявил, что РФ якобы готова к "серьезному диалогу".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.

"Путин вновь подтвердил открытость России к серьезному диалогу – при условии выполнения Киевом известных требований и учета новых территориальных реалий", – отмечает издание.

Также российский диктатор снова повторил тезисы о "накачивании оружием Украины" со стороны Запада, а также обвинил Запад в том, что он предоставляет Киеву "информацию и целеуказания".

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