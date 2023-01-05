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Путин: РФ "открыта к серьезному диалогу", но Киев должен выполнить "известные требования" и "учитывать новые территориальные реалии"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

путін

Российский диктатор Путин заявил, что РФ якобы готова к "серьезному диалогу".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.

"Путин вновь подтвердил открытость России к серьезному диалогу – при условии выполнения Киевом известных требований и учета новых территориальных реалий", – отмечает издание.

Также российский диктатор снова повторил тезисы о "накачивании оружием Украины" со стороны Запада, а также обвинил Запад в том, что он предоставляет Киеву "информацию и целеуказания".

Также смотрите: Работа вражеской ПВО и прилет в оккупированном Крыму: "#б твою мать! Че происходит!?". ВИДЕО
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Топ комментарии
+84
Коли вже воно здохне?Чмо бункерне
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05.01.2023 13:27
+82
ФАК ю
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05.01.2023 13:25
+77
Ми враховуємо. РФ повинна припинити існування.
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05.01.2023 13:28
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Страница 2 из 2
Україна відкрита до серйозного діалогу, але Москва має виконати "відомі вимоги" та "враховувати можливість розпаду Росії"
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05.01.2023 14:30 Ответить
Обратите внимание, как стенания про "переговоры" поднимаются вверх, словно газовый пузырь в выгребной яме. Сначала про переговоры блеяла всякая шваль третьесортная, потом бояре подхватили песню, затем приближенные хла завыли в унисон, а теперь уже и хло лично про "переговоры" хрюкает.
Ой как передышка хлу нужна. Радует, что ни Западные партнеры, ни тем более ВСУ спуску московитам не дадут. Точки над i уже расставлены. Мировое сообщество готово к тому, что свинарник окончательно разобьет рыло об Украину.
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05.01.2023 14:33 Ответить
Всё так... Если бы ещё не Зе--президент,со своей загадочной "формулой мира"...
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05.01.2023 18:33 Ответить
Навіжений якийсь... От був Херсон "новою реалією", а потім, слава Богу та ЗСУ, перестав бути. Або території під Харківом. То що тут "враховувати". Що тимчасово втратили те заберемо собі тай усе. Чи цей псіх на щось інше сподівається...
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05.01.2023 14:33 Ответить
Єдина реалія, варта врахування - це те, що орда отримує пи*ди і невдовзі буде вигнана за межі України.
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05.01.2023 14:35 Ответить
Знову ж, навщо ця інфа на ЦЕНЗОРІ?! Люди ж монітори позапльовують, бачачи це.
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05.01.2023 14:35 Ответить
Випий новічка старий пердун...
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05.01.2023 14:38 Ответить
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05.01.2023 14:41 Ответить
*** тобі в рота, а не територіальні реалії
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05.01.2023 14:41 Ответить
ХЛО-ПНХ!
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05.01.2023 14:43 Ответить
Путлєр , мразь і окупант , тому звертати увагу на його белькотіння
немає сенсу , а проСто потрібно слати на х .... й
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05.01.2023 14:45 Ответить
яка може бути серйозна розмова з йбнутим педофілом путіним?
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05.01.2023 14:52 Ответить
Тобо програє скрізь і ще висуває, по суті, ультиматуми? Це означає одне: на жодні переговори вони не підуть.
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05.01.2023 14:55 Ответить
Наху# его уже посылали? Не хочу быть банальным))
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05.01.2023 14:56 Ответить
іди *****, підар, і здохни в нових реаліях, бажано пошвидше, чмо
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05.01.2023 14:57 Ответить
А десь фізично існують докази, що ***** взагалі справжнє?
Веде воно себе гідно титулу, але це не значить, що воно справжнє, а не -надцятий двійник.
З ким вести перемовини?
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05.01.2023 15:00 Ответить
Кацапи вимушені будуть довести, що це властне Путін. Є данні, що справжній Путін здох
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05.01.2023 15:10 Ответить
Капитуляция паРаши будет самым значимым событием в истории после второй мировой войны......как говорится от победы над немцами в 1945 до капитуляции Украине в 2022...
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05.01.2023 15:10 Ответить
Тому переговори і не будуть бо ПУТЛЕР зазіхає на територію України і територіальні поступки не можуть бути переговорами
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05.01.2023 15:12 Ответить
***** ще недавно публічно принижувало керівництво України, казало щось там про "нравица не нравица", а наразі пищить про перемовини... Відповідь має бути лише онда - ХЛО ЙДИ НА ***
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05.01.2023 15:12 Ответить
***** ходячий труп педирацию ждет смута и гражданская война...
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05.01.2023 15:13 Ответить
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05.01.2023 15:13 Ответить
Пошел на Х*Й, козел плешивый.
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05.01.2023 15:17 Ответить
Війна схоже надовго панове, поки не сдохне *****, вже думаю і якусь частину часу після нього вона продовжиться, поки вони гризтиьуться за владу, у чому я на 100% впевнений, ми збережемо себе, свій безпековий простір, який захистить для нас наша держава, у нас просто немає іншого виходу, щоб вижити.
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05.01.2023 15:18 Ответить
Русский военный корабль ! Иди на ..й!
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05.01.2023 15:18 Ответить
а иди ***** ботоксный *******.................жертва аборта ***************..............................
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05.01.2023 15:24 Ответить
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05.01.2023 15:27 Ответить
Олег Пономарь: "России нужна пауза для того, чтобы подготовить и перебросить на фронт мобилизованных. .... глава российской "Русской православной церкви" (Гундяев), который открыто одобрил войну РФ против Украины, заявил, что якобы призывает к "рождественскому перемирию".
Я уверен, что и Украина и союзники знают для чего России пауза и на эти инициативы "миротворцев" не поведутся.

P.S. наблюдаем кто еще в эти дни призовет к перемирию". - зразу скажу, це буде тестом на зраду (А.М.).
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05.01.2023 15:42 Ответить
ще ***** трішки ********* і вже Китай і а за ним і Японія запропонують кацападлам враховувати нові територіальні реалії.
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05.01.2023 15:55 Ответить
Ты не можешь идти на переговоры требуя максимальные условия. Это не дипломатия.
Тоже самое справедливо и для наших квартальцев.
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05.01.2023 15:56 Ответить
Київ тобі плешиве падло нічого не винен. Ти паскудо виведи своїх дебілів із України і плати репарації за нанесену шкоду.
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05.01.2023 15:56 Ответить
Заверни свой член в газетку, он заменит сигаретку.
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05.01.2023 16:04 Ответить
(_- «путлер открыт для диалога». (с какой стороны открыт?)

Один из местных дворовых хулиганов решил потоптать муравейник, муравьи его покусали, хулиган притащил канистру, что бы сжечь муравейник, но дворовая тусовка забеспокоилась! У одного гараж рядом, другому белье на балконе закоптит, третий вообще любит свежий воздух. Попросили, пацан не понимает, и теперь всем миром думают, что делать! Все поделено, но и хулиган авторитетный, а среду обитания терять не хотеться! Нужно, что то делать, а что не знают (или решиться не могут).
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05.01.2023 16:07 Ответить
Ви ж розумієте, навіщо це вкидається в інфопростір? Якби вони давно не прогнули зелене лайно в Омані, то не говорили б про це. А так, план максимум - здача країни, план мінімум - коридор в Крим, заморозка виробництва ракет і асфальт для нових наступів.

ЗЕЛЕНІ ПІДАРИ ЗДАЮТЬ УКРАЇНУ!!!!
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05.01.2023 16:11 Ответить
Ну від "зелених пі" тут вже особливо нічого не залежить. Якщо не даватимуть нам західні партнери зброю у потрібній кількості, ЗСУ не зможуть звільнити наші території, як не крути. І питання "здачі-нездачі" відпаде саме по собі, альтернативи не буде.
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05.01.2023 16:14 Ответить
Навіть якщо відкинути емоції, кому потрібен ваш бісовий діалог, якщо ви хочете віджати наші території?
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05.01.2023 16:12 Ответить
територіальні х...лії. Коли Кубань стане українською - тоді може врахують.
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05.01.2023 16:18 Ответить
в общем, ожидаемо Хйло всех послал. кацапов еще много.
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05.01.2023 16:22 Ответить
ШОБ ТЫ ЗДОХ *******
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05.01.2023 16:24 Ответить
Опять Ермак нажаловался на слив Украине разведданных западными партнерами
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05.01.2023 16:24 Ответить
А ХУ,,,ХУ В ПУПУ
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05.01.2023 16:35 Ответить
Х@уй тобі плєшивий в дупу
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05.01.2023 16:38 Ответить
будуть тобі "нові територіальні реалії", дочекаєшся. Буде расія в межах московської області.
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05.01.2023 16:44 Ответить
на місті мацкви буде зібрано весь ядерний арсенал кацапстану та підірваний одномоментно
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05.01.2023 16:53 Ответить
Навіщо ж така велика? В межах Московії 1340 рок , за першого «собирателя земель руских» Івана Каліти - з Углічем та Можайськом, але без Дмитрова та Серпухова…
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05.01.2023 17:00 Ответить
Цікаво про які територіальні реалії будє йти мова, коли в наступний раз Пу заговорить про перемовини, а ЗСУ вже звільнять Донбас?
Мабуть про такі ж самі. Отже як видно "пластинку просто заело", а вдома нікого нема, щоб її викинути. Хіба ж хтось зважає на платівку? Це ж річ. І ця річ просто стара.
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05.01.2023 16:48 Ответить
Територіальні реалії дуже прості,росія намається існувати поза межами міжнародно визнаних кордонів.
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05.01.2023 16:48 Ответить
Иди *****, ***** дырявый!
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05.01.2023 16:48 Ответить
нові територіальні реалії то: Кубань, Ростовська, Білгородська, Брянська, Орловська, Курська області України. А ще территорії аж до Білого та Балтійського морів. Оттакі реалії
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05.01.2023 16:51 Ответить
ЕГО ЗАКЛИНИЛО !) МЕЖДУНАРОДНЫЙ БОЙКОТ РФ !!!
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05.01.2023 17:11 Ответить
Можна привітати фсб з жуйкою "перемир'я"? Всі із задоволенням жують.
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05.01.2023 17:35 Ответить
Ніяких "нових територіальних реалій" не існує. Ворог повинен бути знищений, територія України має бути звільнена.
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05.01.2023 17:40 Ответить
Вбивати до останього озброеного кацапа на украiнськiй замлi.
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05.01.2023 17:46 Ответить
Чмо довбане. ПТН ПНХ!
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05.01.2023 17:48 Ответить
Так отобрать БНР и пусть тогда говорит про новые реалии.
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05.01.2023 17:58 Ответить
чмо болотное, засунь свою реалию себе в сраку
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05.01.2023 18:48 Ответить
Ну точно слабе на голову як любий москаль ліче ноги.
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05.01.2023 19:06 Ответить
Пішов нахUUUUUUUUUUUUй
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05.01.2023 19:16 Ответить
Просто пішов на йух. Оце і все,що можна сказати з цього приводу.
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05.01.2023 19:18 Ответить
Вырежьте ему Геморой без наркоза и дайте селёдки…
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05.01.2023 19:22 Ответить
птн пнх!
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05.01.2023 19:24 Ответить
Да он сам уже не верит в то что несет. Там пригожин с кадыркой по ящику чаще мелькают чем это чмо плешивое. Вот они его заначку и поделят вместе с рахой.
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05.01.2023 19:31 Ответить
Хаймарси вперед, алилуя
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05.01.2023 19:34 Ответить
.i.
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05.01.2023 19:54 Ответить
Підар буде в кожному захопленому селі рехверендум проводити?
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05.01.2023 20:09 Ответить
Який тупий!
Вісімь років тому, ми йому сказали:
ПТН ПНХ!
А він досі не розгадав цей простий ребус.
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05.01.2023 20:11 Ответить
Ми ще Кубань і Бедгород заберемо як репарації.
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05.01.2023 20:43 Ответить
дед **** дался ....
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05.01.2023 20:52 Ответить
Карлику, давай раХУЙ.))))
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05.01.2023 20:59 Ответить
"Гдє-та я ужє ета слишаль". Пройшов ще рік і ***** заявило : росія знову готова до діалогу , але з врахуванням знову нових територіальних реалій... Здохни і зараз падло
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05.01.2023 21:05 Ответить
Та хто ти такий чмо? Забудь раз і назавжди про свої вимоги і про нові територіальні реалії. Компромісу з тобою не буде. Ти маєш відсьупити в односторонньому порядку.
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05.01.2023 21:36 Ответить
Маразматика,который издевается над народом Украины
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05.01.2023 23:57 Ответить
володе до сих пор приносят только ту инфу которая его не огорчит
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06.01.2023 01:30 Ответить
А шо вже Кубань готовий віддати в рідну гавань? Це шоб ми відсотки по репараціям не нарахували.
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06.01.2023 01:47 Ответить
ВВП ПНХ
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07.01.2023 01:41 Ответить
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