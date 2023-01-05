41 185 175
Путін: РФ "відкрита до серйозного діалогу", але Київ має виконати "відомі вимоги" та "враховувати нові територіальні реалії"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Російський диктатор Путін заявив, що РФ нібито готова до "серйозного діалогу".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.
"Путін знову підтвердив відкритість Росії до серйозного діалогу - за умови виконання Києвом відомих вимог та врахування нових територіальних реалій", - зазначає видання.
Також російський диктатор знову повторив тези про "накачування зброєю України" з боку Заходу, а також звинуватив Захід у тому, що він надає Києву "інформацію та цілевказівки".
Топ коментарі
+84 Olga Mansika
показати весь коментар05.01.2023 13:27
+82 Андрюха71
показати весь коментар05.01.2023 13:25
+77 Герхард
показати весь коментар05.01.2023 13:28
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Ой как передышка хлу нужна. Радует, что ни Западные партнеры, ни тем более ВСУ спуску московитам не дадут. Точки над i уже расставлены. Мировое сообщество готово к тому, что свинарник окончательно разобьет рыло об Украину.
немає сенсу , а проСто потрібно слати на х .... й
Веде воно себе гідно титулу, але це не значить, що воно справжнє, а не -надцятий двійник.
З ким вести перемовини?
Я уверен, что и Украина и союзники знают для чего России пауза и на эти инициативы "миротворцев" не поведутся.
P.S. наблюдаем кто еще в эти дни призовет к перемирию". - зразу скажу, це буде тестом на зраду (А.М.).
Тоже самое справедливо и для наших квартальцев.
Один из местных дворовых хулиганов решил потоптать муравейник, муравьи его покусали, хулиган притащил канистру, что бы сжечь муравейник, но дворовая тусовка забеспокоилась! У одного гараж рядом, другому белье на балконе закоптит, третий вообще любит свежий воздух. Попросили, пацан не понимает, и теперь всем миром думают, что делать! Все поделено, но и хулиган авторитетный, а среду обитания терять не хотеться! Нужно, что то делать, а что не знают (или решиться не могут).
ЗЕЛЕНІ ПІДАРИ ЗДАЮТЬ УКРАЇНУ!!!!
Мабуть про такі ж самі. Отже як видно "пластинку просто заело", а вдома нікого нема, щоб її викинути. Хіба ж хтось зважає на платівку? Це ж річ. І ця річ просто стара.
Вісімь років тому, ми йому сказали:
ПТН ПНХ!
А він досі не розгадав цей простий ребус.