УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11305 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна
41 185 175
війна (56124) Путін (21421) Росія (47118) Туреччина (2248) Ердоган (754)

Путін: РФ "відкрита до серйозного діалогу", але Київ має виконати "відомі вимоги" та "враховувати нові територіальні реалії"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

путін

Російський диктатор Путін заявив, що РФ нібито готова до "серйозного діалогу".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.

"Путін знову підтвердив відкритість Росії до серйозного діалогу - за умови виконання Києвом відомих вимог та врахування нових територіальних реалій", - зазначає видання.

Також російський диктатор знову повторив тези про "накачування зброєю України" з боку Заходу, а також звинуватив Захід у тому, що він надає Києву "інформацію та цілевказівки".

Також читайте: Ердоган - Путіну: Заклики до миру мають бути підтримані одностороннім припиненням вогню

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+84
Коли вже воно здохне?Чмо бункерне
показати весь коментар
05.01.2023 13:27
+82
ФАК ю
показати весь коментар
05.01.2023 13:25
+77
Ми враховуємо. РФ повинна припинити існування.
показати весь коментар
05.01.2023 13:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Україна відкрита до серйозного діалогу, але Москва має виконати "відомі вимоги" та "враховувати можливість розпаду Росії"
показати весь коментар
05.01.2023 14:30 Відповісти
Обратите внимание, как стенания про "переговоры" поднимаются вверх, словно газовый пузырь в выгребной яме. Сначала про переговоры блеяла всякая шваль третьесортная, потом бояре подхватили песню, затем приближенные хла завыли в унисон, а теперь уже и хло лично про "переговоры" хрюкает.
Ой как передышка хлу нужна. Радует, что ни Западные партнеры, ни тем более ВСУ спуску московитам не дадут. Точки над i уже расставлены. Мировое сообщество готово к тому, что свинарник окончательно разобьет рыло об Украину.
показати весь коментар
05.01.2023 14:33 Відповісти
Всё так... Если бы ещё не Зе--президент,со своей загадочной "формулой мира"...
показати весь коментар
05.01.2023 18:33 Відповісти
Навіжений якийсь... От був Херсон "новою реалією", а потім, слава Богу та ЗСУ, перестав бути. Або території під Харківом. То що тут "враховувати". Що тимчасово втратили те заберемо собі тай усе. Чи цей псіх на щось інше сподівається...
показати весь коментар
05.01.2023 14:33 Відповісти
Єдина реалія, варта врахування - це те, що орда отримує пи*ди і невдовзі буде вигнана за межі України.
показати весь коментар
05.01.2023 14:35 Відповісти
Знову ж, навщо ця інфа на ЦЕНЗОРІ?! Люди ж монітори позапльовують, бачачи це.
показати весь коментар
05.01.2023 14:35 Відповісти
Випий новічка старий пердун...
показати весь коментар
05.01.2023 14:38 Відповісти
показати весь коментар
05.01.2023 14:41 Відповісти
*** тобі в рота, а не територіальні реалії
показати весь коментар
05.01.2023 14:41 Відповісти
ХЛО-ПНХ!
показати весь коментар
05.01.2023 14:43 Відповісти
Путлєр , мразь і окупант , тому звертати увагу на його белькотіння
немає сенсу , а проСто потрібно слати на х .... й
показати весь коментар
05.01.2023 14:45 Відповісти
яка може бути серйозна розмова з йбнутим педофілом путіним?
показати весь коментар
05.01.2023 14:52 Відповісти
Тобо програє скрізь і ще висуває, по суті, ультиматуми? Це означає одне: на жодні переговори вони не підуть.
показати весь коментар
05.01.2023 14:55 Відповісти
Наху# его уже посылали? Не хочу быть банальным))
показати весь коментар
05.01.2023 14:56 Відповісти
іди *****, підар, і здохни в нових реаліях, бажано пошвидше, чмо
показати весь коментар
05.01.2023 14:57 Відповісти
А десь фізично існують докази, що ***** взагалі справжнє?
Веде воно себе гідно титулу, але це не значить, що воно справжнє, а не -надцятий двійник.
З ким вести перемовини?
показати весь коментар
05.01.2023 15:00 Відповісти
Кацапи вимушені будуть довести, що це властне Путін. Є данні, що справжній Путін здох
показати весь коментар
05.01.2023 15:10 Відповісти
Капитуляция паРаши будет самым значимым событием в истории после второй мировой войны......как говорится от победы над немцами в 1945 до капитуляции Украине в 2022...
показати весь коментар
05.01.2023 15:10 Відповісти
Тому переговори і не будуть бо ПУТЛЕР зазіхає на територію України і територіальні поступки не можуть бути переговорами
показати весь коментар
05.01.2023 15:12 Відповісти
***** ще недавно публічно принижувало керівництво України, казало щось там про "нравица не нравица", а наразі пищить про перемовини... Відповідь має бути лише онда - ХЛО ЙДИ НА ***
показати весь коментар
05.01.2023 15:12 Відповісти
***** ходячий труп педирацию ждет смута и гражданская война...
показати весь коментар
05.01.2023 15:13 Відповісти
показати весь коментар
05.01.2023 15:13 Відповісти
Пошел на Х*Й, козел плешивый.
показати весь коментар
05.01.2023 15:17 Відповісти
Війна схоже надовго панове, поки не сдохне *****, вже думаю і якусь частину часу після нього вона продовжиться, поки вони гризтиьуться за владу, у чому я на 100% впевнений, ми збережемо себе, свій безпековий простір, який захистить для нас наша держава, у нас просто немає іншого виходу, щоб вижити.
показати весь коментар
05.01.2023 15:18 Відповісти
Русский военный корабль ! Иди на ..й!
показати весь коментар
05.01.2023 15:18 Відповісти
а иди ***** ботоксный *******.................жертва аборта ***************..............................
показати весь коментар
05.01.2023 15:24 Відповісти
показати весь коментар
05.01.2023 15:27 Відповісти
Олег Пономарь: "России нужна пауза для того, чтобы подготовить и перебросить на фронт мобилизованных. .... глава российской "Русской православной церкви" (Гундяев), который открыто одобрил войну РФ против Украины, заявил, что якобы призывает к "рождественскому перемирию".
Я уверен, что и Украина и союзники знают для чего России пауза и на эти инициативы "миротворцев" не поведутся.

P.S. наблюдаем кто еще в эти дни призовет к перемирию". - зразу скажу, це буде тестом на зраду (А.М.).
показати весь коментар
05.01.2023 15:42 Відповісти
ще ***** трішки ********* і вже Китай і а за ним і Японія запропонують кацападлам враховувати нові територіальні реалії.
показати весь коментар
05.01.2023 15:55 Відповісти
Ты не можешь идти на переговоры требуя максимальные условия. Это не дипломатия.
Тоже самое справедливо и для наших квартальцев.
показати весь коментар
05.01.2023 15:56 Відповісти
Київ тобі плешиве падло нічого не винен. Ти паскудо виведи своїх дебілів із України і плати репарації за нанесену шкоду.
показати весь коментар
05.01.2023 15:56 Відповісти
Заверни свой член в газетку, он заменит сигаретку.
показати весь коментар
05.01.2023 16:04 Відповісти
(_- «путлер открыт для диалога». (с какой стороны открыт?)

Один из местных дворовых хулиганов решил потоптать муравейник, муравьи его покусали, хулиган притащил канистру, что бы сжечь муравейник, но дворовая тусовка забеспокоилась! У одного гараж рядом, другому белье на балконе закоптит, третий вообще любит свежий воздух. Попросили, пацан не понимает, и теперь всем миром думают, что делать! Все поделено, но и хулиган авторитетный, а среду обитания терять не хотеться! Нужно, что то делать, а что не знают (или решиться не могут).
показати весь коментар
05.01.2023 16:07 Відповісти
Ви ж розумієте, навіщо це вкидається в інфопростір? Якби вони давно не прогнули зелене лайно в Омані, то не говорили б про це. А так, план максимум - здача країни, план мінімум - коридор в Крим, заморозка виробництва ракет і асфальт для нових наступів.

ЗЕЛЕНІ ПІДАРИ ЗДАЮТЬ УКРАЇНУ!!!!
показати весь коментар
05.01.2023 16:11 Відповісти
Ну від "зелених пі" тут вже особливо нічого не залежить. Якщо не даватимуть нам західні партнери зброю у потрібній кількості, ЗСУ не зможуть звільнити наші території, як не крути. І питання "здачі-нездачі" відпаде саме по собі, альтернативи не буде.
показати весь коментар
05.01.2023 16:14 Відповісти
Навіть якщо відкинути емоції, кому потрібен ваш бісовий діалог, якщо ви хочете віджати наші території?
показати весь коментар
05.01.2023 16:12 Відповісти
територіальні х...лії. Коли Кубань стане українською - тоді може врахують.
показати весь коментар
05.01.2023 16:18 Відповісти
в общем, ожидаемо Хйло всех послал. кацапов еще много.
показати весь коментар
05.01.2023 16:22 Відповісти
ШОБ ТЫ ЗДОХ *******
показати весь коментар
05.01.2023 16:24 Відповісти
Опять Ермак нажаловался на слив Украине разведданных западными партнерами
показати весь коментар
05.01.2023 16:24 Відповісти
А ХУ,,,ХУ В ПУПУ
показати весь коментар
05.01.2023 16:35 Відповісти
Х@уй тобі плєшивий в дупу
показати весь коментар
05.01.2023 16:38 Відповісти
будуть тобі "нові територіальні реалії", дочекаєшся. Буде расія в межах московської області.
показати весь коментар
05.01.2023 16:44 Відповісти
на місті мацкви буде зібрано весь ядерний арсенал кацапстану та підірваний одномоментно
показати весь коментар
05.01.2023 16:53 Відповісти
Навіщо ж така велика? В межах Московії 1340 рок , за першого «собирателя земель руских» Івана Каліти - з Углічем та Можайськом, але без Дмитрова та Серпухова…
показати весь коментар
05.01.2023 17:00 Відповісти
Цікаво про які територіальні реалії будє йти мова, коли в наступний раз Пу заговорить про перемовини, а ЗСУ вже звільнять Донбас?
Мабуть про такі ж самі. Отже як видно "пластинку просто заело", а вдома нікого нема, щоб її викинути. Хіба ж хтось зважає на платівку? Це ж річ. І ця річ просто стара.
показати весь коментар
05.01.2023 16:48 Відповісти
Територіальні реалії дуже прості,росія намається існувати поза межами міжнародно визнаних кордонів.
показати весь коментар
05.01.2023 16:48 Відповісти
Иди *****, ***** дырявый!
показати весь коментар
05.01.2023 16:48 Відповісти
нові територіальні реалії то: Кубань, Ростовська, Білгородська, Брянська, Орловська, Курська області України. А ще территорії аж до Білого та Балтійського морів. Оттакі реалії
показати весь коментар
05.01.2023 16:51 Відповісти
ЕГО ЗАКЛИНИЛО !) МЕЖДУНАРОДНЫЙ БОЙКОТ РФ !!!
показати весь коментар
05.01.2023 17:11 Відповісти
Можна привітати фсб з жуйкою "перемир'я"? Всі із задоволенням жують.
показати весь коментар
05.01.2023 17:35 Відповісти
Ніяких "нових територіальних реалій" не існує. Ворог повинен бути знищений, територія України має бути звільнена.
показати весь коментар
05.01.2023 17:40 Відповісти
Вбивати до останього озброеного кацапа на украiнськiй замлi.
показати весь коментар
05.01.2023 17:46 Відповісти
Чмо довбане. ПТН ПНХ!
показати весь коментар
05.01.2023 17:48 Відповісти
Так отобрать БНР и пусть тогда говорит про новые реалии.
показати весь коментар
05.01.2023 17:58 Відповісти
чмо болотное, засунь свою реалию себе в сраку
показати весь коментар
05.01.2023 18:48 Відповісти
Ну точно слабе на голову як любий москаль ліче ноги.
показати весь коментар
05.01.2023 19:06 Відповісти
Пішов нахUUUUUUUUUUUUй
показати весь коментар
05.01.2023 19:16 Відповісти
Просто пішов на йух. Оце і все,що можна сказати з цього приводу.
показати весь коментар
05.01.2023 19:18 Відповісти
Вырежьте ему Геморой без наркоза и дайте селёдки…
показати весь коментар
05.01.2023 19:22 Відповісти
птн пнх!
показати весь коментар
05.01.2023 19:24 Відповісти
Да он сам уже не верит в то что несет. Там пригожин с кадыркой по ящику чаще мелькают чем это чмо плешивое. Вот они его заначку и поделят вместе с рахой.
показати весь коментар
05.01.2023 19:31 Відповісти
Хаймарси вперед, алилуя
показати весь коментар
05.01.2023 19:34 Відповісти
.i.
показати весь коментар
05.01.2023 19:54 Відповісти
Підар буде в кожному захопленому селі рехверендум проводити?
показати весь коментар
05.01.2023 20:09 Відповісти
Який тупий!
Вісімь років тому, ми йому сказали:
ПТН ПНХ!
А він досі не розгадав цей простий ребус.
показати весь коментар
05.01.2023 20:11 Відповісти
Ми ще Кубань і Бедгород заберемо як репарації.
показати весь коментар
05.01.2023 20:43 Відповісти
дед **** дался ....
показати весь коментар
05.01.2023 20:52 Відповісти
Карлику, давай раХУЙ.))))
показати весь коментар
05.01.2023 20:59 Відповісти
"Гдє-та я ужє ета слишаль". Пройшов ще рік і ***** заявило : росія знову готова до діалогу , але з врахуванням знову нових територіальних реалій... Здохни і зараз падло
показати весь коментар
05.01.2023 21:05 Відповісти
Та хто ти такий чмо? Забудь раз і назавжди про свої вимоги і про нові територіальні реалії. Компромісу з тобою не буде. Ти маєш відсьупити в односторонньому порядку.
показати весь коментар
05.01.2023 21:36 Відповісти
Маразматика,который издевается над народом Украины
показати весь коментар
05.01.2023 23:57 Відповісти
володе до сих пор приносят только ту инфу которая его не огорчит
показати весь коментар
06.01.2023 01:30 Відповісти
А шо вже Кубань готовий віддати в рідну гавань? Це шоб ми відсотки по репараціям не нарахували.
показати весь коментар
06.01.2023 01:47 Відповісти
ВВП ПНХ
показати весь коментар
07.01.2023 01:41 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 